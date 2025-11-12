Rusko vyřadilo z provozu všechny státní tepelné elektrárny na Ukrajině
12. 11. 2025
Centrenergo zdůraznila, že od předchozího takového náletu uplynul méně než měsíc. "Dnes v noci nepřítel současně zaútočil na celou naši generaci. Naše tepelné elektrárny nejsou vojenskými zařízeními, máme civilisty, kteří pro nás pracují. Zastavili jsme se. Nyní je nulová generace. Nula! Přišli jsme o to, co jsme nepřetržitě restaurovali. Úplně!", uvedla společnost. Navzdory rozsahu destrukce společnost slíbila, že bude pokračovat v práci. "Protože není jiná možnost. Ukrajina je nezničitelná! Ukrajince nelze zlomit!" uvádí se ve zprávě.
Společnost Centrenergo provozuje tři tepelné elektrárny – Zmijiv, Trypilska a Vuhlehirska. Posledně zmíněný se nyní nachází na území okupovaném ruskými jednotkami.
Útok na energetický systém Ukrajiny se odehrál v noci na 8. listopadu. Ruská armáda použila drony a rakety různých typů k úderům na zařízení kritické infrastruktury. Důsledky útoku vedly k vážným výpadkům proudu na celé Ukrajině.
V řadě krajů došlo k nouzovým výpadkům elektrické energie. V Kyjevě byly dvakrát zavedeny nouzové výpadky proudu a byly prodlouženy plány stabilizačních výpadků. Nejvíce bylo postiženo město Kremenčuk, které zůstalo zcela bez elektřiny.
Útok ovlivnil i chod dopravního systému. Některé vlaky byly zpožděny a průjezd přes státní hranici Ukrajiny byl na několik hodin přerušen kvůli výpadku v celní databázi způsobenému poškozením energetických zařízení.
