Trumpův mentální úpadek se zdá být stále rychlejší. Proč o tom média neinformují?
12. 11. 2025
Za poslední měsíc se Trumpův mentální úpadek zdá být ještě horší. Zvažte:
V neděli zveřejnil obrázek, na kterém tvrdil, že Barack Obama získal miliony dolarů z peněz daňových poplatníků z „licenčních poplatků spojených s Obamacare“. (Tento falešný článek pocházel ze satirického webu „Dunning-Kruger Times“, který odkazuje na Dunning-Krugerův efekt – dobře pozorovanou tendenci hloupých lidí výrazně přeceňovat své schopnosti nebo inteligenci.
Po úterních volbách označil „dostupnost“ za „nové slovo“ a řekl, že republikáni o něm nemluvili dost, ale pak ho ostře kritizoval jako „podvod“ demokratů a prohlásil: „Nechci o dostupnosti slyšet.“
Zdá se, že si vůbec neuvědomuje ekonomické potíže, ve kterých se Američané nacházejí, a neustále zveřejňuje příspěvky o nové koupelně v Lincolnu, která byla přestavěna z černého a bílého mramoru se zlatými kohoutky a svítidly; o svém novém tanečním sále v Bílém domě, který bude postaven z mramoru a pozlacen; a o renovaci Kennedyho centra, které podle něj bude vybaveno mramorem a „nádhernými luxusními koberci“.
Při odpovědi na otázku týkající se jeho duševní bystrosti si spletl test na demenci s testem IQ.
Když promlouval k nejvyšším americkým vojenským špičkám, náhle přešel od diskuse o morálce námořní pěchoty k „Bidenovu autopenu“ a řekl: „Musím podepsat za generála, protože máme krásný papír, nádherný papír. Řekl jsem: ‚Dejte na něj trochu víc zlata, zaslouží si to.‘ Dejte mi – chci papír A, ne papír D. Dřív jsme podepisovali kus odpadu.“
Tvrdil, že zastavil „jadernou“ válku mezi Íránem a Pákistánem, přičemž opakovaně zaměňoval Írán a Indii, aniž by si všiml své chyby.
Trval na tom, že „vyřešil“ imaginární konflikt mezi Kambodžou a Arménií – dvěma národy vzdálenými od sebe 4 000 mil. O několik dní dříve se chlubil, že zastavil střet mezi Ázerbájdžánem a Albánií, zřejmě měl na mysli Arménii.
Den po setkání s Chuckem Schumerem a vůdcem menšiny ve Sněmovně reprezentantů Hakeemem Jeffriesem, jehož cílem bylo zabránit uzavření vlády, Trump hovořil s novináři o svých rozhovorech s „Chuckem Schumerem, který tu byl včera, spolu s... ehm, velmi milým pánem, kterého jsem vlastně neznal. Víte, o kom mluvím.“
18. října, kdy proti němu protestovalo více než 7 milionů Američanů, zveřejnil video vytvořené umělou inteligencí, na kterém bombarduje protestující výkaly.
Mohl bych pokračovat, ale vy mi rozumíte. Trump zřejmě rychle ztrácí rozum.
Média však o jeho duševním úpadku neinformují. Proč?
Diskuse