Svaz průmyslu podporuje zavedení eura, dotování cen elektřiny pro chudé a dokonce green deal
12. 11. 2025 / Boris Cvek
čas čtení 2 minuty
Předně se pan prezident jasně vyjádřil pro přijetí eura a pro zelenou transformaci. U eura to bylo naprosto jednoznačné. U green dealu měl výhrady. Nové povolenky by odložil, staré zafixoval. Na dotaz, co říká na antizelenou agendu pana Macinky, řekl, že se uvidí, jak bude pan Macinka mluvit, až se vrátí z Bruselu. Velmi oceňuji, že Svaz průmyslu vnímá, že musíme brát v úvahu Unii jako takovou, že Česko není jediný stát v Evropě, že vůlí našich politiků, nota bene zdůvodňovanou národními zájmy, se jiné státy řídit nemusí, protože – světě div se! – mohou taky své národní zájmy.
Snahu nové většiny ve Sněmovně dát korunu a platby v hotovosti do Ústavy okomentoval tím, že bychom tam tedy rovnou měli dát právo na jízdu koňským povozem po dálnici. Z mé strany potlesk. Oceňuji tak jasné, sarkastické vyjádření a smysl pro pokrok a realitu moderní doby. Nejvíce mě ale zaujal jeho komentář ke korporátním daním a cenám elektřiny. V obou případech odmítl plošné snižování.
Bod, který opakoval několikrát, zněl takto: musíme do Evropy vrátit hutnictví, chemický průmysl, prostě energeticky náročnou výrobu. Za příklad dal Německo, kde se právě pro tento typ průmyslu má snížit cena elektřiny díky státními zásahu až o padesát procent. Zmínil také, že ceny elektřiny by měly být dotovány sociálními programy pro chudé. Ale střední třída prý nic takového nepotřebuje. Byl jsem u vytržení, že průmyslník, kapitalista zmiňuje chudé. A to říkám bez ironie. Ono mu asi opravdu záleží na celkové kondici našeho státu. V politice už chudí dávno nikoho nezajímají. Nejvíce se jich veřejně zastává vlastně už jen Svaz průmyslu a Konfederace zaměstnavatelských svazů.
Pan Rafaj také odmítl plošné snižování korporátních daní. To by člověku téměř zaskočilo. Když snižovat daně, tak prý jen vybraným společnostem, které dokončují své výrobky v Česku. Neuvěřitelné, že?
Zdroj: https://plus.rozhlas.cz/rafaj-euro-nikdy-koruna-navzdy-a-pravo-na-hotovost-v-ustave-uz-chybi-jen-pravo-9575210
405
Diskuse