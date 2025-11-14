Brusel a Británie se dohadují o vstupní poplatek pro obranný fond EU
14. 11. 2025
Představitelé EU říkají, že Brusel požádal Velkou Británii, aby zaplatila až 6,5 miliardy eur, aby si zajistila lukrativnější přístup k programu pro britské výrobce zbraní.
Ale Londýn – který opustil EU v roce 2020 po letech hořkých vyjednávání – se zdá se zalekl této počáteční ceny a tlačí na lepší dohodu, uvedly diplomatické zdroje.
"Nic nebylo dohodnuto a nebudeme poskytovat průběžný komentář k rozhovorům," řekl mluvčí britské vlády.
Šéfka EU Ursula von der Leyen později uvedla, že ve večerním telefonátu s britským premiérem Keirem Starmerem diskutovala o účasti Spojeného království v tomto programu.
"Pokračujeme ve společné práci, abychom dosáhli vzájemně prospěšného výsledku," napsala na platformě sociálních médií X.
Evropské národy se snaží posílit své armády tváří v tvář ruské agresi po téměř čtyři roky trvání války na Ukrajině.
Program SAFE, který Brusel spustil na začátku tohoto roku, poskytne zemím EU půjčky ve výši 150 miliard eur kryté z centrálního rozpočtu bloku, aby jim pomohly se znovu vyzbrojit.
Země EU jsou v současné době povinny vynakládat peníze na zbraně, které jsou nejméně z 65 % vyrobeny v tomto bloku.
Pokud se Británie připojí k systému, toto číslo by se v případě Spojeného království snížilo – což znamená, že britské firmy by se mohly pokusit inkasovat více.
"Taková dohoda skutečně přinese Velké Británii velké ekonomické a obchodní příležitosti," řekl mluvčí Evropské komise.
Mluvčí řekl, že exekutiva EU řekla Londýnu, že vstupní poplatek může být později přezkoumán, pokud se program neukáže jako tak lukrativní, jak se očekávalo pro britské firmy.
"Komise zůstává plně zapojena do vyjednávání," řekl.
Zdroj v angličtině: ZDE
