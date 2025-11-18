Trump říká, že „jim dáme všechno“ ohledně Epsteina, zatímco přední demokrat tvrdí, že prezidentův náhlý obrat ukazuje, že „panikaří“.
18. 11. 2025
Prezident Trump oznámil, že podepíše návrh zákona o zveřejnění kompletní Epsteinovy dokumentace, pokud se dostane na jeho stůl.
Trump v překvapivém obratu vyzývá republikány, aby hlasovali pro zveřejnění Epsteinových spisů.
„Dáme jim všechno,“ říká Trump před nadcházejícím hlasováním o Epsteinově dokumentaci a dodává, že nechce, aby to „odvádělo pozornost“ od úspěchů republikánů
V Oválné pracovně prezident v pondělí řekl, že podepíše návrh zákona o zveřejnění kompletní části Epsteinových spisů, pokud se dostane na jeho stůl.
„Chci jen, aby lidé uznali skvělou práci, kterou jsem odvedl v oblasti cen a dostupnosti, protože jsme ceny výrazně snížili,“ řekl Trump. „Prostě nechci, aby Epstein odváděl pozornost od velkého úspěchu Republikánské strany, včetně skutečnosti, že za uzavření vlády plně nesou vinu demokraté.“
Dodal:
Dáme jim všechno. Jistě. Nechal bych je, nechal bych to prozkoumat Senát, nechal bych to prozkoumat kohokoli, ale nemluvte o tom příliš, protože upřímně řečeno, nechci, aby nám to vzali. Je to opravdu problém demokratů. Demokraté byli Epsteinovi přátelé, všichni, a je to podvod.
Trump říká, že šeky pro lidi „pravděpodobně přijdou v polovině příštího roku“
Prezident zdvojnásobil svůj slib, že příjmy z jeho rozsáhlých cel budou mít za následek šeky v hodnotě 2 000 dolarů pro americké rodiny. „Později budeme vydávat dividendy, některé někdy před polovinou příštího roku,“ řekl. „Máme spoustu peněz z cel. Kdybychom cla neměli, byla by tato země ve vážných potížích.“
A to navzdory skutečnosti, že prezident nemůže jednostranně rozhodovat o tom, jak budou výnosy z cel utraceny. Federální zákon tuto pravomoc svěřuje Kongresu. Nejvyšší soud také v současné době projednává zákonnost těchto poplatků. Na začátku tohoto měsíce se liberální i konzervativní soudci zdáli být skeptičtí ohledně prostředků a metod celní politiky vlády.
Při ponděln odpovědi na otázky novinářů ohledně hlasování o Epsteinovi se Trump jevil frustrovaný.
„Bohužel, stejně jako v případě Kennedyho nebo Martina Luthera Kinga, nechci Jeffreye Epsteina zařazovat do stejné kategorie, ale ať dáme cokoli, nikdy to nestačí,“ řekl prezident. „Je to jen výmysl o Rusku, Rusku a Rusku, pokud jde o republikány.“
Trump zopakoval svůj záměr vyšetřit vazby prominentních demokratů na Epsteina. „Byli s ním pořád. Já ne, já vůbec ne,“ řekl. Připomeňme, že americký prokurátor pro jižní okres New Yorku Jay Clayton byl pověřen vedením vyšetřování proti těmto známým protivníkům prezidenta, včetně Billa Clintona.
Při pondělním projevu zněl prezidentův hlas znatelně chraplavě. Řekl, že chrapot je důsledkem „křiku na lidi, protože byli hloupí v něčem, co souvisí s obchodem“.
„Vybuchl jsem,“ dodal Trump, než upřesnil, že jedna konkrétní země „chtěla zkusit znovu vyjednat podmínky své obchodní dohody“. Když ho však novinář tlačil, odmítl tuto zemi jmenovat.
Prezident říká, že „nevylučuje nic“ ohledně Venezuely uprostřed eskalace vojenského napětí
Donald Trump řekl, že „nevylučuje nic“, když byl dotázán na možnost vyslání vojsk do Venezuely.
„Musíme se postarat o Venezuelu. Poslali do naší země tisíce lidí z vězení,“ dodal prezident a zdůraznil, že Nicolás Maduro způsobil USA „obrovské škody“, „především kvůli drogám“.
Trump říká, že bude „bojovat proti“ republikánům z Indiany, kteří brání snahám o změnu volebních obvodů v tomto státě
Vzhledem k tomu, že boj o změnu volebních obvodů pokračuje v několika státech, Donald Trump řekl, že bude „bojovat proti“ každému zákonodárci z Indiany, který „hlasuje proti Republikánské straně a naší zemi tím, že neumožňuje změnu volebních obvodů pro křesla v Kongresu“.
To přichází v době, kdy předseda senátu státu Hoosier prohlásil, že není dostatek hlasů k realizaci plánu na změnu volebních obvodů v polovině desetiletí, jak požaduje Trump. Guvernér Indiany Mike Braun z Republikánské strany prohlásil, že dnes měl „skvělý telefonát“ s prezidentem, a vyzval zákonodárce státu, aby „se dostavili do práce a veřejně hlasovali pro spravedlivé mapy, které budou protiváhou překreslování volebních obvodů v Kalifornii a Illinois“.
Braun dodal: „Řekl jsem mu [Trumpovi], že zůstávám odhodlán stát při něm v kritické otázce schválení spravedlivých volebních map v Indianě, aby byla agenda MAGA v Kongresu úspěšná.“
Warrenová vyzývá Harvard, aby přerušil vztahy s bývalým rektorem Larrym Summersem v návaznosti na e-maily Epsteina
Senátorka Elizabeth Warrenová z Massachusetts v rozhovoru pro CNN vyzvala Harvardskou univerzitu, aby přerušila vztahy s jejím bývalým rektorem Larrym Summersem. Stalo se tak poté, co se v dokumentaci zveřejněné minulý týden výborem pro dohled Sněmovny reprezentantů objevilo několik e-mailů mezi Summersem a zesnulým sexuálním delikventem Jeffreyem Epsteinem. Oba muži byli dlouholetými přáteli.
„Larry Summers po desetiletí prokazoval svou náklonnost k bohatým a vlivným lidem, ale jeho ochota sbližovat se s odsouzeným sexuálním delikventem svědčí o jeho mimořádně špatném úsudku,“ řekla Warrenová CNN. „Pokud byl tak málo schopen se distancovat od Jeffreyho Epsteina i poté, co se veřejně provalily Epsteinovy sexuální delikty týkající se nezletilých dívek, pak Summersovi nelze důvěřovat, aby radil politikům, tvůrcům politiky a institucím naší země – nebo učil generaci studentů na Harvardu nebo kdekoli jinde.“
Diskuse