Gregorová: Evropský štít demokracie je zklamání
19. 11. 2025
čas čtení 2 minuty
tisková zpráva
Místo ambiciózní odpovědi na rostoucí hrozby pro demokracii přináší minulou středu představený Štít demokracie jen zklamání. Tvrdí to pirátská europoslankyně Markéta Gregorová, která je součástí zvláštního výboru pro Evropský štít demokracie. Většina předkládaných kroků je pouze dobrovolná, Komise nabízí jen slabou vizi a hlavní prvek iniciativy - nové evropské centrum - podle Gregorové reálně nic nevyřeší.
Jsem velmi zklamaná z nově představeného Evropského štítu demokracie. Tato dlouho očekávaná iniciativa Evropské komise zdaleka nenaplňuje to, co by měla. Většina opatření je pouze dobrovolná a opakuje už existující nástroje, místo aby nabízela skutečnou odpověď na rostoucí hrozby,” říká Gregorová, která se obraně demokracie věnuje již druhé funkční období.
Hlavní součástí iniciativy má být nově zřízené centrum. „Navrhované Evropské centrum pro demokratickou odolnost postrádá pravomoci, zdroje i jasný rámec. Reálně hrozí, že se z něj stane jen další prázdný koordinační uzel,“ obává se Gregorová. Podle Komise bude navíc účast na aktivitách centra od jednotlivých členských zemí pouze dobrovolná.
Přestože Komise sama uznává nové formy manipulace, od deepfake videí po falešné účty a uměle šířené polarizující obsahy, nenabízí podle Gregorové v podstatě žádná nová řešení nad rámec současné legislativy. „Fact-checking a mediální gramotnost, na které Komise staví nejvíce, jsou už dnes nedostatečné a nezohledňují zásadní strukturální problémy, jako je vliv velkých platforem, algoritmické doporučování obsahu či nebezpečné monopolní postavení technologických firem. Otázka spywaru, kterou vnímám jako zásadní hrozbu pro novináře i občanskou společnost, není dokonce zmíněna vůbec,” dodává Gregorová.
Evropský štít demokracie je soubor několika opatření Evropské komise, které mají zvýšit odolnost demokracie EU a bojovat proti dezinformacím, zahraničnímu vměšování a dalším hrozbám. Myšlenku “štítu” demokracie vyslovila poprvé šéfka Komise Ursula von der Leyen před evropskými volbami v roce 2024.
