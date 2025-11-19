V Berlíně bylo přijato 900 hlášení o "hrozbách teroristických útoků" ve školách

19. 11. 2025

Berlínská policie zkontrolovala 900 hlášení o údajných hrozbách teroristických útoků proti více než 20 školám ve městě, které byly distribuovány prostřednictvím sociálních sítí a chatovacích skupin.

Oznámení vyvolalo znepokojení mezi studenty, rodiči i školním personálem. Elektronickými a telefonními hovory bylo přijato více než 900 signálů od znepokojených rodičů. Policie zdůraznila, že nebyly identifikovány žádné konkrétní hrozby ani nebezpečí pro vzdělávací instituce, ale policisté zůstávají v blízkosti škol kvůli preventivním hlídkám.

Speciálně vyškolené preventivní týmy jsou ve službě ve 34 školách, poskytují rady vedení a zajišťují rychlou reakci, pokud je to nutné. Vzdělávací proces pokračuje jako obvykle.

Policie vyšetřuje případ podle článku o narušení veřejného pořádku v důsledku hrozby trestného činu. Dříve byly zprávy distribuovány v ruštině prostřednictvím messengeru Telegram. Současně berlínské zpravodajské oddělení (Verfassungsschutz) prověřuje, zda nešlo o cílenou operaci ze strany Ruské federace.

Zástupci Regionální rady studentů vyzvali školy, aby v takových případech informovaly studenty a rodiče rychleji a koordinovaly komunikaci s policií.

