V Berlíně bylo přijato 900 hlášení o "hrozbách teroristických útoků" ve školách
19. 11. 2025
Berlínská policie zkontrolovala 900 hlášení o údajných hrozbách teroristických útoků proti více než 20 školám ve městě, které byly distribuovány prostřednictvím sociálních sítí a chatovacích skupin.
Oznámení vyvolalo znepokojení mezi studenty, rodiči i školním personálem. Elektronickými a telefonními hovory bylo přijato více než 900 signálů od znepokojených rodičů. Policie zdůraznila, že nebyly identifikovány žádné konkrétní hrozby ani nebezpečí pro vzdělávací instituce, ale policisté zůstávají v blízkosti škol kvůli preventivním hlídkám.
Speciálně vyškolené preventivní týmy jsou ve službě ve 34 školách, poskytují rady vedení a zajišťují rychlou reakci, pokud je to nutné. Vzdělávací proces pokračuje jako obvykle.
Policie vyšetřuje případ podle článku o narušení veřejného pořádku v důsledku hrozby trestného činu. Dříve byly zprávy distribuovány v ruštině prostřednictvím messengeru Telegram. Současně berlínské zpravodajské oddělení (Verfassungsschutz) prověřuje, zda nešlo o cílenou operaci ze strany Ruské federace.
Zástupci Regionální rady studentů vyzvali školy, aby v takových případech informovaly studenty a rodiče rychleji a koordinovaly komunikaci s policií.
