Německo zruší částečné zbrojní embargo vůči Izraeli
19. 11. 2025
Německá vláda oznámila, že končí částečné pozastavení dodávek zbraní Izraeli pro použití v Gaze.
"Vláda vítá příměří v Gaze, které vstoupilo v platnost 10. října a v posledních týdnech se stabilizovalo," uvedl mluvčí Stefan Kornelius.
"Vláda se vrací k individuálnímu zkoumání vývozu zbraní a bude reagovat na další vývoj," dodal Kornelius.
Kancléř Friedrich Merz oznámil v srpnu částečné pozastavení dodávek zbraní vzhledem k vysokému počtu civilistů zabitých izraelskými útoky.
Příměří mezi Izraelem a Hamásem bylo pravidelně porušováno, přičemž od 10. října byly při izraelských útocích zabity stovky Palestinců.
Pozastavení vývozu zbraní do Izraele, které bylo kritizováno za to, že nezahrnuje veškerý vývoz zbraní, bude zrušeno 24. listopadu.
Proč Německo pozastavilo prodej zbraní Izraeli?
Původní pozastavení znamenalo zásadní změnu v německém postoji k Izraeli, přičemž Berlín byl tradičně jedním z nejbližších a nejvíce podporujících spojenců Izraele.
Německo zvýšilo vývoz zbraní do Izraele po útoku Hamásu 7. října, ačkoli bylo stále více pod mezinárodním tlakem kvůli podpoře Izraele, protože počet civilních obětí v Gaze rostl.
Uprostřed rostoucího odsouzení izraelského agresivního přístupu v pásmu a jen několik dní před plánovanou novou pozemní ofenzívou Německo změnilo taktiku a oznámilo, že zastavuje dodávky zbraní pro použití v Gaze.
Ne všechny dodávky byly zastaveny a následující měsíc bylo vládou schváleno vojenské vybavení v hodnotě nejméně 2,46 milionu eur (přibližně 2,85 milionu dolarů). To však bylo výrazně méně než 250 milionů eur schválených pro export mezi 1. lednem a 8. srpnem 2025.
Zdroj v angličtině: ZDE
