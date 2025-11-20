Je nutno svrhnout Putinův režim
20. 11. 2025 / Jan Čulík
čas čtení 1 minuta
Daniel Veselý se dnes zase vrací k svému oblíbenému falešnému argumentu, že musíme tolerovat Putinovo vyvražďování civiistů na Ukrajině, protože má jaderné zbraně.
Je to samozřejmě nebezpečný nesmysl. Putin nikdy jaderné zbraně proti Západu nepoužije, protože si je vědom, že Západ by svými jadernými zbraněmi okamžitě zničil celé Rusko, a Putin se příliš silně obává o vlastní život, jak bylo vidět už za covidové pandemie.
Právě proto, že se Západ dosud choval jako slaboši, je Putin vůči němu stále agresivnější. Je v tom přímá úměrnost: čím je Západ slabší, nerozhodnější a čím více Putinovi ustupuje, tím agresivněji se Putin vůči Západu chová. Když vůči němu jedná Západ vojensky tvrdě, Putin ustupuje.
Zatím bohužel Západ svou nečinností signalizuje Putinovi, že toleruje jeho provokace. Putin systematicky vede hybridní válku proti celé řadě západních zemí, samozřejmě i proti Česku, které je naprosto neschopné bránit se před jeho lžemi a dezinformacemi. Ruská vojenská letadla narušují britský výsostný prostor, nyní dokonce ruská loď zaútočila na britská vojenská letadla laserem.
V Polsku Putin zničil kus železniční trati, drze tam proniká svými drony a organizuje různé teroristické akce.
Pokud se Západ nevzchopí a nepomůže Ukrajině natolik, aby konečně vyhnala Putina ze svého území, Putinova agrese směrem na Západ bude pokračovat.
A není pravda, že Ukrajina prohrává.
Probuďte se.
298
Diskuse