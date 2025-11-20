Mimořádný úspěch: žije se nám lépe než v roce 1989
20. 11. 2025 / Boris Cvek
V roce 1989 jsme se dívali na Německo a Rakousko, chtěli jsme být na jejich úrovni. Premiér Fiala nás ale v době vládnutí jeho vlády ujistil ve dvou spektakulárních kampaních jak o tom, že v Německu jsou levnější potraviny než u nás, tak o tom, že v Německu jsou mnohem vyšší mzdy než u nás. Dokonce nám garantoval, že v případě svého znovuzvolení doženeme do čtyř let německé mzdy. Tento slib téměř všichni odborníci označili za zcela mimo realitu.
A možná proto se musíme se zájmem dívat před rok 1989 a těšit se z toho, že se nám přece jen žije lépe. A Německo a Rakousko? Ty jsou přece fuj, tam jsou migranti, zelené šílenství a progresivismus. A socialisty vedených městech nejvyšší kvalita života na světě. No fuj! To přece nechceme.
