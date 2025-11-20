Robert Reich: Skutečné nebezpečí pro svobodu tisku nemá nic společného s Trumpovými osobními urážkami
20. 11. 2025
Ale má to co do činění s jeho hrozbami pro zisky korporátních médií
Jak pravděpodobně víte, Trump ve sředu pokáral hlavní korespondentku ABC v Bílém domě Mary Bruceovou za to, že mu během jeho setkání se saúdským korunním princem položila otázku, která se mu nelíbila. „Nejde o otázku, která mi vadí, ale o váš přístup,“ řekl Trump Bruceové. „Myslím, že jste hrozná reportérka. Jde o to, jak kladete tyto otázky,“ a dodal: „Jste hrozná osoba a hrozná reportérka.“
Trump má právo na svůj názor, i když tím plně odhaluje svou nezdvořilost. Reportéři by měli být schopni snášet urážky od zlomyslného narcisty, který nyní obývá Oválnou pracovnu. Ve skutečnosti by je novináři měli brát jako čestné vyznamenání.
Skutečně znepokojivým aspektem Trumpova jednání s Bruceovou – který nebyl zdaleka tak medializován jako jeho urážky vůči ní – je výhrůžka, kterou poté vyslovil vůči ABC, pravděpodobně za to, že Bruceové umožnila pokrývat dění v Bílém domě.
ABC označil za „mizernou společnost“ a řekl, že této stanici „by měla být odebrána“ vysílací licence – a dodal, že by se tím měl zabývat jeho nejvyšší regulátor vysílání Brendan Carr, jehož Federální komise pro komunikace uděluje licence místním stanicím.
Mohla by tato výhrůžka přimět ABC, aby požádala Bruceovou, aby zmírnila své dotazy? Nebo dokonce přiměla ABC, aby ji nahradila někým, kdo se Trumpovi více líbí?
Nejde o planou obavu. V posledních měsících Trump několikrát pohrozil, že ABC odebere licenci k vysílání, poté co mu novináři ABC položili otázky, které se mu nelíbily. Loni zažaloval ABC News za pomluvu. Šlo o falešnou žalobu, kterou by soudy zamítly, kdyby se dostala k soudu. Místo toho stanice zaplatila 16 milionů dolarů v rámci mimosoudního vyrovnání.
Trump se pustil do CBS – zažaloval společnost a poté prostřednictvím svého poslušného psa Carra zablokoval prodej její mateřské společnosti Paramount rodině Ellisonových, dokud spor nebyl urovnán. Lze předpokládat, že Paramount považoval ukončení smlouvy Stephena Colberta s CBS za nezbytné k získání Carrova souhlasu (Colbert je jedním z nejostřejších a nejoblíbenějších kritiků Trumpa ve večerních televizních pořadech).
Trumpovy výhrůžky mediálním společnostem, které zaměstnávají nekompromisní novináře nebo Trumpovy kritiky, nejsou nikdy neškodné.
O víkendu Trump v příspěvku na Truth Social zaútočil na moderátora večerní satirické show Setha Meyerse a obvinil ho, že „trpí nevyléčitelným Trump Derangement Syndrome (TDS)“.
Osobní urážka od Trumpa opět není důvodem k obavám. Meyers to vzal jako kompliment, jak měl.
Trump se však poté obrátil na NBC, která Meyerse zaměstnává, a vyzval ji, aby „ho okamžitě propustila!“
Pochybuji, že NBC Meyerse propustí. Ale nemohu si být jistý, že mateřská společnost NBC, Comcast, bude k Meyersovi stejně tolerantní – vzhledem k tomu, že Comcast nyní připravuje nabídku na Warner Bros Discovery (stejně jako Netflix a Paramount).
Vítězná nabídka musí být schválena Carrem. Vedení Comcastu si pravděpodobně všimlo, že Carr repostoval Trumpovu zprávu, ve které NBC vyzývá k propuštění Meyerse.
Poučení z toho plyne: Nevěnujte pozornost Trumpovým osobním urážkám. Ty jsou již očekávanou součástí Trumpových dětinských reakcí na kritiku.
Věnujte však velkou pozornost jeho hrozbám vůči ziskům mediálních společností. Právě v tomto ohledu jsme my ostatní nejvíce zranitelní vůči Trumpovým neustálým snahám potlačit kritiku jeho osoby a jeho režimu.
Nemůžeme vědět, do jaké míry Trump již omezil nepříznivé reportáže nebo kritiku, protože mediální společnosti se bojí toho, co by mohl udělat s jejich zisky. ( Nevkusná snaha Jeffa Bezose cenzurovat redakční radu Washington Postu může být jen špičkou hanebného ledovce.)
Diskuse