Mafra v rukách Tykače je hrozba pro lidi, přírodu i budoucnost
20. 11. 2025
Praha 20. 11. 2025: Společnost Tymeprax Pavla Tykače uzavřela smlouvu s investiční skupinou Kaprain Karla Pražáka o koupi poloviny mediální skupiny Mafra. Ta zahrnuje tituly jako Mladá fronta DNES, Lidové noviny, server iDNES a další vlivná média. To, co pro Pavla Tykače představuje výhodnou investici, může být hrozbou pro spravedlivou transformaci, upozorňuje organizace Greenpeace Česká republika. Tykačovo podnikání s fosilními palivy je totiž v přímém rozporu s potřebou a závazkem Česka rychle omezit spalování uhlí.
Česko se zavázalo k ukončení uhelné energetiky a uhlí se už nevyplácí ani ekonomicky. Přesto firma Sev.en Pavla Tykače usiluje o výjimky z limitů pro znečišťování, o dotace ze státního rozpočtu a o prodlužování provozu uhelných elektráren. Tykač má zároveň zjevné napojení na politiky. Jedním z nich je i Petr Macinka, který je vážným kandidátem na funkci ministra životního prostředí. Tykačův fosilní byznys a Macinkovy postoje jsou dlouhodobě v souladu. Oba podporují scénáře, které by znamenaly zpomalení transformace a další roky zatížení veřejných rozpočtů i zdraví lidí. V tomto kontextu získání významného mediálního domu dále posiluje moc fosilního byznysu a omezuje kontrolu veřejnosti nad klíčovými rozhodnutími.
„Není náhoda, že ve stejnou dobu, kdy hrozí, že ministrem životního prostředí se může stát Petr Macinka, který donedávna pracoval pro Institut Václava Klause sponzorovaný uhlobaronem Pavlem Tykačem, se dozvídáme, že Tykač koupil polovinu mediálního domu Mafra. To není izolovaná událost. Je to další krok v tom samém příběhu. Pavel Tykač posiluje svůj vliv a bojuje za zájmy svého fosilního byznysu, který má na kahánku. Vstupujeme do doby, kdy každý, komu záleží na životním prostředí, ochraně přírody a na tom, aby se fosilní korporace spravedlivě podílely na nákladech klimatické krize, musí být aktivní a nesmí se nechat odrazit. Jen společným úsilím můžeme zabránit tomu, aby zájmy fosilních oligarchů zvítězily nad zájmy obyčejných lidí,” říká vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR Jaroslav Bican.
Uplynulý rok byl opět nejteplejší v historii měření. Náklady na zvládání dopadů klimatické krize rostou a lidé čelí nejen extrémnímu počasí, ale také vysokým cenám energií. Spravedlivá transformace má lidem ulevit, ne je dál zatěžovat. Veřejné prostředky proto nemohou končit u miliardářů, kteří se snaží držet při životě fosilní byznys. Právě nyní potřebujeme silná a nezávislá média, která budou hlídat mocné a upozorňovat na střety zájmů a pokusy brzdit změny nezbytné pro společnost.
Skutečnost, že si další oligarcha kupuje velkou mediální skupinu, vyvolává vážné obavy. Uhlobaron Pavel Tykač není jediný podnikatel spojený s fosilními palivy, který v Česku vlastní nebo ovlivňuje média. Nejviditelnějším příkladem je Daniel Křetínský, spolumajitel energetické skupiny EPH a vlastník vydavatelství Czech News Center, pod které spadají například Blesk, Reflex nebo E15. Rostoucí koncentrace médií v rukou lidí z fosilního byznysu vytváří prostředí, v němž mohou jejich zájmy dostávat přednost před veřejným zájmem a vědeckými fakty.
Greenpeace Česká republika
Prvního pluku 12
186 00 Praha 8
Diskuse