Izraelské letecké údery vyvraždily dalších 33 lidí v Gaze v eskalaci útoků po příměří
20. 11. 2025
čas čtení 4 minuty
Zdravotničtí představitelé uvádějí, že 17 lidí bylo zabito v oblasti Khan Younis a 16 při útocích na město Gaza
Izraelské útoky v Gaze zabily 33 lidí a mnoho dalších zranily, podle zdravotnických představitelů, v jedné z nejzávažnějších eskalací násilí od vstupu v platnost příměří podporovaného USA minulý měsíc.
Zástupci Násirovy nemocnice v Khan Younis uvedli, že přijali těla 17 lidí, včetně pěti žen a pěti dětí, poté, co čtyři izraelské letecké útoky zasáhly stany, ve kterých byli ubytováni vysídlení lidé. V Gaze podle zdravotnických zdrojů dva letecké útoky zabily 16 lidí, včetně sedmi dětí a tří žen.
Izrael uvedl, že útoky zahájil poté, co jeho vojáci byli ve středu v Khan Younis ostřelováni, ačkoli podle zpráv neutrpěli žádné ztráty. Hamás odsoudil izraelské útoky jako „šokující masakr“ a popřel, že by střílel na izraelské vojáky.
Palestinci v Gaze uvedli, že mají pocit, jako by dvouletá válka nikdy neskončila. Úředníci v tomto území tvrdí, že od příměří bylo izraelskými útoky zabito více než 300 lidí.
„Moje dcera se mě celou noc ptala: ‚Vrátí se válka?‘ Pokaždé, když se snažíme znovu nabýt naději, začne znovu ostřelování. Kdy tenhle noční můra skončí?“ řekla agentuře Agence France-Presse 33letá Lina Kurazová z čtvrti Tuffah východně od města Gaza.
36letý Mohammed Hamdouna, který byl vysídlen ze severní Gazy do stanu v al-Mawasi, řekl, že válka neskončila. „Počet obětí se snížil, ale každý den umírají mučedníci a dochází k ostřelování. Stále žijeme ve stanech. Města jsou v troskách, hraniční přechody jsou stále uzavřené a stále chybí všechny základní životní potřeby,“ řekl.
Katar, klíčový prostředník během dvouleté války, odsoudil „brutální“ izraelské letecké údery a uvedl, že se jedná o „nebezpečné eskalování, které ohrožuje dohodu o příměří“.
V pondělí Rada bezpečnosti OSN schválila plán Donalda Trumpa pro Gazu, včetně nasazení mezinárodních stabilizačních sil a možné cesty k suverénnímu palestinskému státu.
Zůstávají však obrovské výzvy. Není jasné, jak bude Hamás donucen vzdát se svých zbraní, kdo dodá vojáky pro nové mírové síly a jak se „plná pomoc“ dostane do Gazy, aniž by Izrael zrušil mnoho ze svých současných omezení humanitárních dodávek.
Hamás stále drží ostatky tří rukojmí a izraelské vojenské síly ovládají více než 50 % Gazy poté, co se v době příměří stáhly z některých svých pozic. Území je nyní rozděleno „žlutou linií“.
Ministerstvo zdravotnictví v Gaze oznámilo více než 300 úmrtí od vstupu příměří v platnost, což je v průměru více než sedm denně. Každá strana obvinila druhou ze porušení podmínek příměří, které zahrnují zvýšení toku pomoci do Gazy a vrácení rukojmích, mrtvých či živých, Izraeli.
Dvouletá válka v Gaze byla vyvolána, když militanti vedeni hnutím Hamás zabili asi 1 200 lidí, převážně civilistů, a unesli 251 osob během překvapivého útoku na Izrael v říjnu 2023. Více než 69 000 Palestinců, převážně civilistů, bylo zabito během následné izraelské ofenzívy a při útocích od uzavření příměří. Těla dalších tisíců lidí zůstávají pod troskami.
Nové násilí v Gaze se časově shodovalo sérií izraelských leteckých útoků v jižním Libanonu ve středu. O den dříve zabil izraelský letecký útok 13 lidí v palestinském uprchlickém táboře Ein el-Hilweh, což byl nejkrvavější izraelský útok na Libanon od příměří v konfliktu mezi Izraelem a Hizballáhem před rokem.
Zdroj v angličtině ZDE
