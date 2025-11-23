Trump v průšvihu?
Donald Trump se v neděli probudil do politické bouře, kterou sám vyvolal, když se opět ocitl uprostřed velkého skandálu v oblasti zahraniční politiky týkajícího se Ukrajiny, píše Ben Meiselas.
V sobotu skupina senátorů z obou politických stran odhalila, že takzvaný „mírový plán“, který Trumpův tým předložil Ukrajině a který byl prezentován jako Trumpova diplomatická vize, byl ve skutečnosti vypracován Ruskem. Senátoři jej popsali jako „seznam přání“ Ruska a uvedli, že ministr zahraničí Marco Rubio jim dal zelenou k zveřejnění této informace. Dokument byl zřejmě hrubě přeložen pomocí Google Translate nebo jiného základního překladače, protože stále obsahuje podivné fráze typické pro ruský jazyk. Není divu, že když jej ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky a naši spojenci prošli, byli zděšeni.
Poté, co se tato zpráva dostala na veřejnost, se Trumpova administrativa snažila zmírnit škody. Ministerstvo zahraničí začalo couvat z Rubiova prohlášení a řeklo, že se jedná o americký plán s ruským přispěním, a tvrdilo, že v dokumentu uznávají minulé perspektivy Ukrajiny. Dokonce i Rubio popřel svá vlastní slova senátorům. Jejich snahy o zmírnění škod prostě nedávají smysl. Nyní naši blízcí spojenci po celém světě požadují znát pravdu o tomto takzvaném „mírovém plánu“. Trump byl mezitím odhalen jako pouhý prostředník Vladimira Putina. Je to naprostý diplomatický chaos.
Trumpova reakce v neděli ráno byla typická. Začal útočit na Ukrajinu a falešně tvrdil, že „její vedení neprojevilo žádnou vděčnost za naše úsilí“, a zároveň kritizoval evropské země za nákup ruské ropy. Bylo to prohlášení stejně nečestné jako zoufalé. Většina Evropy výrazně snížila svou závislost na ruské energii, s výjimkou autoritářských spojenců, které Trump chválí, jako je Viktor Orbán v Maďarsku.
Pak přišla Trumpova záložní výmluva pro každé selhání a každý skandál: lež, že volby v roce 2020 byly „ukradeny“. O chvíli později opět obrátil svou palbu na demokratické zákonodárce, veterány a bývalé představitele zpravodajských služeb, kteří připomněli americkým vojákům, že nemohou plnit nezákonné rozkazy. Trump tyto Američany nazval „zrádci“. Jen tento týden zveřejnil komentáře, ve kterých tvrdil, že George Washington by je nechal pověsit.
Zatímco se Trump veřejně propadal do spirály, jeho poradci se snažili uklidit politické trosky. Ministr financí Scott Bessent se v neděli objevil v televizních pořadech, zatímco Američané se potýkají s rostoucí inflací před svátkem Díkůvzdání. Místo toho, aby nabídl řešení, se krizi vysmíval. Řekl, že nejlepší způsob, jak „snížit míru inflace“, je prostě „přestěhovat se z modrého státu do červeného“. Jeho arogance byla ohromující. Miliony rodin jsou drceny vyššími cenami potravin, rostoucími náklady na energii a zmenšující se střední třídou, a prezidentův hlavní ekonomický poradce jim poradil, aby si sbalily kufry.
Mezitím Trumpův tým navrhuje plán na zrušení cel, která sám zavedl, a která přispěla k dnešnímu inflačnímu nárůstu. Nyní požadují potlesk za to, že napravují vlastní škody.
Čísla jsou zdrcující. Nový průzkum CBS ukazuje, že 64 % Američanů nesouhlasí s Trumpovým přístupem k ekonomice. Šedesát osm procent nesouhlasí s jeho přístupem k inflaci. Sedmdesát sedm procent říká, že tomuto problému nevěnuje dostatek času. Většina věří, že Trump lže o klesajících cenách. A graf sledující schvalování jeho hospodářského managementu vypadá jako útes. Přímo dolů.
Dokonce i Trumpovi vlastní poradci nyní přiznávají, že některé části ekonomiky jsou v recesi. Bessent uznal, že „bydlení se potýká s problémy“ a že sektory citlivé na úrokové sazby již procházejí poklesem. Režim viní z uzavření vlády, svého vlastního uzavření vlády, demokraty, i když republikáni ovládají všechny páky vlády.
A pak je tu DOGE, takzvané Ministerstvo vládní efektivity, veřejně-soukromá fraška Trumpa a Muska, propagovaná jako všelék na všechny ekonomické problémy. Trump slíbil 5 000 dolarů „dividendových šeků DOGE“ pro každého Američana. Dnes Úřad pro personální řízení potvrdil, že DOGE „neexistuje“. Byl zcela rozpuštěn a jeho zaměstnanci byli přeřazeni do jiných vládních útvarů. Agentura Reuters uvádí, že nejméně dva prominentní zaměstnanci DOGE jsou nyní zapojeni do National Design Studio, nového orgánu vytvořeného na základě výkonného nařízení podepsaného Trumpem v srpnu s cílem „zkrášlit vládní webové stránky“. Další Trumpův podvod, tiše pohřbený pod hromadou trosek. Všechen ten chaos. Všechna ta propouštění. Všechna ta úmrtí v důsledku zničení USAID. Vše zbytečně.
Pokud bylo úkolem DOGE snížit vládní výdaje, jak bylo veřejně inzerováno, pak to byl žalostný neúspěch. Výdaje za Trumpa jsou nyní výrazně vyšší, než se předpokládalo před vytvořením DOGE. Pokud bylo úkolem destabilizovat naši vládu a získat přístup k našim nejcitlivějším informacím, pak se mise podařila.
Členové Kongresu jsou znepokojeni. Poslankyně Alexandria Ocasio-Cortez označila Trumpovu rétoriku za „bizarní“, „nevyzpytatelnou“ a „nestálou“ a varovala, že jeho výhrůžky odrážejí „duševní stav, který bychom všichni měli právě teď zpochybňovat“. Senátor Mark Kelly, bývalý stíhací pilot a astronaut, zdůraznil, o co jde: „Zpráva, kterou vyslal... byla, že loajalita k Ústavě je nyní trestána smrtí.“
Zároveň se režim snaží bránit transparentnosti v Epsteinových spisech, přesně jak bylo předpovězeno. Trumpova generální prokurátorka Pam Bondi žádá federální soudy o přepisy z jednání velké poroty, dokumenty, které nemají nic společného se skutečnými Epsteinovými spisy, které požadují přeživší, soudy a Kongres. Je to návnada, způsob, jak tvrdit, že se dodržují předpisy, a zároveň skrývat terabajty důkazů, které ministerstvo spravedlnosti už roky zadržuje.
Na tomto pozadí se chaos v Trumpově zahraniční politice prohloubil. Spojené státy se odmítly zúčastnit summitu G20, prvního summitu G20, který se kdy konal v Africe, protože Trump tvrdil, že v Jižní Africe dochází k takzvané „genocidě bílých“. Je to lež prosycená rasistickým extremismem, která Ameriku izolovala, zatímco G20 pokračovala hladce bez nás. Zbývající národy rychle vydaly společné prohlášení, v němž znovu potvrdily multilateralismus, což je jasné prohlášení, že svět nebude čekat na Spojené státy, zatímco Trump přijímá okrajové konspirační teorie.
Mezitím se krize v Gaze zhoršila. Příměří se zhroutilo uprostřed obnoveného násilí. Na Ukrajině vyvolalo opuštění Ameriky mimořádná setkání evropských spojenců, kteří jsou nyní nuceni řešit následky toho, že Trump předal Kyjevu plán kapitulace napsaný Ruskem.
Taková je realita. Trump se potácí od skandálu ke skandálu, vyžaduje loajalitu nad zákonem a řídí ekonomiku, která se před našima očima řítí do propasti. A pokaždé sáhne po stejných nástrojích. Lži. Vztek. Odplata. Chaos.
