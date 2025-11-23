Evropské země navrhují radikálně odlišný mírový plán pro Ukrajinu
23. 11. 2025
Dokument vynechává některé proruské body Washingtonu a vyzývá k respektování suverenity Kyjeva
Evropské země v neděli navrhly radikální alternativní mírový plán pro Ukrajinu, který vynechává některé proruské body obsažené v původním dokumentu podporovaném USA a vyzývá k respektování suverenity Kyjeva
Protinávrh vznikl během setkání amerických, ukrajinských a mezinárodních vyjednavačů ve Švýcarsku.
28bodový dokument USA, který unikl na veřejnost minulý týden, požaduje, aby Ukrajina předala část svého území Rusku, omezila velikost své armády a souhlasila s tím, že nebude stíhat Kreml za údajné válečné zločiny.
Na začátku jednání v Ženevě Donald Trump prohlásil, že Ukrajina neprojevila „žádnou vděčnost“ za snahy USA o ukončení konfliktu. Volodymyr Zelenskyj v smířlivé reakci uvedl, že je osobně vděčný americkému prezidentovi za vojenskou pomoc, kterou Washington poskytl, počínaje raketami Javelin, které zachránily životy Ukrajinců.
Trumpova nepřátelská rétorika přišla po zmateném víkendu, během kterého americký ministr zahraničí Marco Rubio přiznal, že plán Bílého domu byl koncipován v Moskvě, aby poté trval na tom, že jeho autorem jsou USA.
Ukrajinští evropští spojenci, kteří byli iniciativou Washingtonu zaskočeni, zveřejnili v neděli svůj plán příznivý pro Kyjev. Ten uvádí, že jednání o území by se měla konat po dohodě o příměří a měla by začít od kontaktní linie – stávající frontové linie.
Uvádí se v něm, že obě strany se dohodnou na tom, jak bude příměří monitorováno „pod dohledem USA“. Na rozdíl od textu Bílého domu evropská alternativa nevyzývá Kyjev, aby se stáhl z měst, která kontroluje ve východním Donbasu. Nevylučuje ani členství Ukrajiny v NATO, ale poukazuje na to, že o jejím členství neexistuje konsensus.
Dokument obsahuje i další zajímavé návrhy. Patří mezi ně například to, že Rusko předá okupovanou jadernou elektrárnu v Záporoží Mezinárodní agentuře pro atomovou energii, která rozdělí energii rovným dílem mezi Moskvu a Kyjev. Ukrajinská armáda by v době míru měla maximálně 800 000 vojáků, o 200 000 více než v návrhu USA.
Zmrazená ruské aktiva by také byla použita na rekonstrukci Ukrajiny, místo aby byla částečně předána americkým investorům. Pokud by Moskva respektovala „udržitelný mír“, sankce uvalené od roku 2014 by byly postupně zmírněny a Rusko by se vrátilo do G8.
Evropští lídři na summitu G20 v Jižní Africe v sobotu naznačili, že mírový plán Bílého domu vyžaduje „další práci“. Polský prezident Donald Tusk vyjádřil v neděli výhrady a řekl: „Bylo by dobré vědět s jistotou, kdo je autorem plánu a kde byl vytvořen.“
Dokument vypracoval Kirill Dmitrijev, vyslanec Vladimira Putina, společně se zvláštním zástupcem Donalda Trumpa, Stevem Witkoffem. Spekulace založené na jazyku dokumentu naznačují, že mohl být napsán v ruštině a později přeložen do angličtiny.
Skupina amerických senátorů uvedla, že Rubio jim řekl, že text není americký. Podle nich se jednalo o ruský dokument, který Moskva úmyslně vynesla na veřejnost a který USA poté předaly Ukrajině. Rubio později trval na tom, že návrh skutečně pochází z USA, s přispěním Ruska a Ukrajiny.
Vzhledem k negativní reakci některých republikánských senátorů Trump ustoupil od svého dřívějšího požadavku, aby Zelenskyj dohodu podepsal do čtvrtka. Ve svém projevu ve Washingtonu americký prezident uvedl, že se nejedná o „moji konečnou nabídku“, čímž otevřel prostor pro významné změny.
Rubio a Witkoff přijeli v neděli do Ženevy společně s ministrem armády USA Danem Driscollem, který minulý týden jednal se Zelenským v Kyjevě. Setkali se s ukrajinskou delegací vedenou šéfem Zelenského kanceláře Andrijem Jermakem.
Rubio poté jednání pozitivně označil za „velmi, velmi smysluplné“. Kyjevský tým předtím hovořil s představiteli Francie, Německa a Velké Británie, včetně poradce pro národní bezpečnost Keira Starmera Jonathana Powella.
Evropští představitelé v soukromých rozhovorech ostře kritizovali návrh USA. Tvrdí, že podkopává suverenitu Ukrajiny a stanovuje podmínky pro její vstup do EU. Pokud by byl přijat, vytvořil by nebezpečný globální precedens, argumentují. Návrh také vylučuje mírové síly pro Ukrajinu pod vedením Francie a Velké Británie a omezuje místa, kde by mohly být umístěny letouny NATO.
Olexij Haran, profesor srovnávací politiky na Kyjevské akademii Mohyla, uvedl, že Ukrajinci dokument Trumpa drtivou většinou odmítli a podpoří evropský návrh. „Zmrazení frontové linie je pro nás obtížný kompromis, ale většina by ho podpořila,“ řekl, ale dodal, že předání území Rusku nemá žádnou podporu.
„Žádná mírová dohoda se netýká Zelenského. V konečném důsledku se týká ukrajinského lidu a jeho chápání Ukrajiny jako národa,“ řekl. „Rozhodně nemůžeme připustit všechny ty šílené body v takzvaném mírovém plánu Donalda Trumpa.“
