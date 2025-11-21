Konec zadlužování budoucích generací?
21. 11. 2025
2 minuty
Babiš chce nadále pokračovat ve fiskální politice prospěšné nejbohatším, jeho voliči a zejména mladí a jejich budoucnost jsou mu ukradení, upozorňuje Bohumil Kartous:
PAQ Research:
„Konec zadlužování budoucích generací,“ prohlásila nově vznikající vláda. Sama přitom chce rozpočet připravit o 44 miliard ročně jen na daňových úlevách. Pomůže hlavně firmám, na nízkopříjmové rodiny nebo samoživitelky zapomíná. Spočítali jsme, na kolik by vyšly plány v programovém prohlášení. A ukazujeme, jak jeho cíle naplnit efektivněji.
S nejdražším opatřením přitom souhlasíme – rychlejší odpisy z kapitálových investic (-21 mld.) efektivně motivují firmy k investicím. Je to ale nákladné opatření. Rozpočet o to víc zabolí snížení korporátních daní (-20 mld.), které ekonomice zas tak nepomůže.
Rozšířená sleva na nepracující manželku či manžela (-2,2 mld.) akorát demotivuje (převážně ženy) od návratu do práce. To škodí trhu práce. Navíc samoživitelky a samoživitelé tuhle podporu využít nemohou. Chytřejší by byla dodatečná sleva na děti do tří let. Dosáhnou na ni i samoživitelky a opravdu motivuje k návratu do práce. Pomohla by všem rodinám s malými dětmi.
Co naopak chválíme, je boj s daňovými úniky skrze EET či omezení úniků u nadnárodních firem (transfer pricingu). To může rozpočtu přinést asi 10–16 miliard ročně. Jenže to pokryje jen část z téměř šedesátimiliardového snížení daní. Pořád tu chybí 44 miliard, u kterých koalice úplně neříká, kde je chce vzít.
Prohlášení zahrnuje také zvýšení výdajů o více než 100 mld. Spolu s plánovaným schodkem 286 mld. tak míří na deficit přes 400 mld. Petr Vilím, Anita Baudyšová a Dominik Tělupil počítají dopady na webu: http://paqresearch.cz/.../nekoncepcni-danove-ulevy-za-44.../
