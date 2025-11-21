Ruské firmy dávají téměř 40 % zisku za úroky z dluhů
Za devět měsíců se tento podíl zvýšil jedenapůlkrát a za dva roky se více než ztrojnásobil, vyplývá z výpočtů centra. "Zátěž úrokových plateb z příjmů firem je na extrémně vysoké úrovni," uvedlo v komentáři.
Zisky firem letos klesají a úrokové sazby zůstávají vysoké. Za prvních osm měsíců byl celkový finanční výsledek ruských společností (celkové zisky minus ztráty těch v minusu) podle Rosstatu o 8,3 % nižší než v lednu až srpnu 2024.
Současně rostou závazky společností. Celkové požadavky na tyto úvěry a vydané dluhopisy podle Centrální banky k 1. říjnu vzrostly za rok o 10,4 % na 99,3 bilionu rublů.
V důsledku toho ziskovost v odvětví nadále klesá. Podle výpočtů centra je její úroveň téměř rovna rekordně nízkým hodnotám z období COVIDu a rozdíl oproti úrokové sazbě úvěrů dosáhl absolutního rekordu. Podle Centrální banky podíl dlužníků s pohledávkami v bankách (firmám a jednotlivým podnikatelům) neustále roste a na začátku října dosáhl 24,1 % (17,9 % k 1. lednu).
Problém dluhové zátěže zisků je strukturální, uvádí CMASF. Je na velmi vysoké úrovni ve stavebnictví, na vysoké úrovni v práci se dřevem, automobilovém průmyslu a komerčních službách. V těchto odvětvích podle výpočtů centra překračují závazky společností EBITDA 5,9krát a 4,1–4,6násobně.
Situaci zhoršuje rychlé zpomalování ekonomiky. Podle Rosstatu se roční růst HDP ve třetím čtvrtletí zpomalil na 0,6 % po 1,1 %, 1,4 % a 4,5 % v předchozích třech čtvrtletích. Ekonomika stagnuje, průmysl balancuje mezi stagnací a recesí a krize spotřebitelské poptávky se postupně zhoršuje. Hlavní ukazatel překročil v červenci kritickou hranici, což signalizuje vysokou pravděpodobnost vstupu ekonomiky do recese během roku, a v srpnu pokračoval v růstu, čímž signál posílil.
Problém není jen v úrovni bankovních sazeb, ale i v tom, že zůstávají vysoké velmi dlouho. Nějakou dobu můžete "vydržet" a utratit rezervu nahromaděnou během dvou let rychlého růstu, ale když ji vyčerpáte, přicházejí důsledky, vysvětlil ekonom a bývalý místopředseda Centrální banky Sergej Alexašenko. Centrální banka od června sazbu snižuje, ale ekonomika se nijak nezlepšuje. Teprve začíná sklízet výhody vysokých sazeb, varoval Alexašenko.
CMASF porovnala ekonomické šoky z let 2020, 2022 a 2024–2025 z hlediska dopadu na výrobu a finanční stabilitu firem a dospěla k závěru, že současný šok z dlouhého období vysokých sazeb přinejmenším není slabší než ten způsobený COVIDem a vypuknutím války. Podle výpočtů centra jsou letos společnosti, které tvoří téměř čtvrtinu (23,7 %) příjmů, v "zóně finanční zranitelnosti" a příští rok budou společnosti, které přinesou téměř třetinu příjmů (32,5 %), mít vysoké riziko ztráty finanční stability. CMASF zahrnovala těžební a textilní průmysl, výrobu oděvů, nábytku, strojů a zařízení a motorových vozidel ve všech hlavních parametrech (ziskovost, neplacení, příjmy atd.) mezi odvětvími s "čelním zhoršením".
Vysoké sazby pumpují zisky společností do bank, řekl Oleg Vjugin, profesor na Vyšší škole ekonomie a bývalý první místopředseda Centrální banky, ale významnou část těchto zisků dávají vkladatelům, kteří dostávají vysoké úroky z vkladů. Podle prognózy centrální banky budou zisky bank letos také nižší než loňský rekord: 3–3,5 bilionu rublů po 3,8 bilionu rublů v roce 2024.
Zdroj v ruštině: ZDE
