Izrael útočí na Gazu, zatímco se chystá rozsáhlá akce na vyproštění mrtvol
22. 11. 2025
- Izraelské síly provedly letecké údery a tankové ostřelování východně od Rafahu a zahájily další letecké a dělostřelecké útoky poblíž Khan Younis, přičemž dělostřelecká palba zasáhla také východní část Deir el-Balah a oblast Tuffah v Gaze
- Podle palestinské civilní obrany mají být v táboře Maghazi v centru enklávy zahájeny pátrací akce po tělech mnoha pohřešovaných obyvatel Gazy, a to za podpory Červeného kříže, egyptského výboru a místní policie.
„Příměří na papíře“: Izraelské útoky pokračují a s nimi i ztráty na dětských životech
Počet dětských obětí se každým dnem zvyšuje. Příměří existuje pouze na papíře, protože v terénu je zabito nebo zraněno mnoho dětí Podle zprávy UNICEF jsou každý den zabity nejméně dvě děti.
Více než 200 uprchlických táborů v Gaze čelí vážnému riziku zimních povodní, varuje OSN
Podle nejnovějšího humanitárního hodnocení OSN čelí více než 200 provizorních uprchlických táborů, v nichž žijí stovky tisíc lidí v Gaze, vážnému riziku povodní
Úřad pro koordinaci humanitárních záležitostí (OCHA) na okupovaném palestinském území uvedl, že 214 aktivních táborů je kvůli své poloze a špatným podmínkám vystaveno obzvláště vysokému riziku povodní.
Minulý týden byly v Gaze povodněmi poškozeny tisíce stanů, protože teploty klesly v důsledku zimních podmínek. Téměř 1,5 milionu lidí je v současné době ubytováno v 925 uprchlických táborech po celém pásmu, z toho 1,1 milionu v provizorních táborech.
Pouze tři z 590 zdravotnických zařízení v Gaze jsou plně funkční, zatímco z 36 nemocnic zůstává v provozu pouze 18. Přerušení dodávek elektřiny tento týden snížilo produkci vody v odsolovací stanici v jižní Gaze o jednu třetinu, což s příchodem zimního počasí krizi ještě zhoršilo.
Mezi 10. říjnem a 20. listopadem bylo do Gazy dovezeno přibližně 100 000 palet s humanitární pomocí, ale k distribuci bylo shromážděno pouze 87 500.
Ve Španělsku začíná Mezinárodní lidový tribunál pro Palestinu
V Barceloně ve Španělsku bylo zahájeno fórum o válečných zločinech Izraele v Palestině.
Dvoudenní fórum s názvem Mezinárodní lidový tribunál pro Palestinu si klade za cíl prošetřit válečné zločiny spáchané Izraelem a jeho podporovateli, a to i na základě svědeckých výpovědí a znaleckých posudků.
Fórum, které organizuje Mezinárodní liga lidového boje, Mezinárodní lidová fronta a Lidová koalice za potravinovou suverenitu, uvádí, že „předloží důkazy od klíčových svědků a odborníků, aby odhalilo rozsah genocidního použití ekocidy a nuceného hladovění proti palestinskému lidu ze strany sionistické okupace“.
Rovněž uvádí, že se snaží prokázat „spoluvinu USA a dalších podporovatelů zločinů okupace, jako jsou Velká Británie, Francie, Německo a další, a takzvaných soukromých subjektů, jako je americká a sionisty vedená Gaza Humanitarian Foundation“.
Otázky odzbrojení v Gaze přetrvávají, říměří zůstává křehké
Izraelská veřejnoprávní televize Kan informuje, že během pátečního setkání izraelských politických představitelů a členů bezpečnostních složek úředníci diskutovali o situaci v Gaze.
Zpráva uvádí, že nejmenovaný izraelský úředník hovořil o posílení Hamásu v Gaze a varoval, že pokud skupina nebude odzbrojena USA, Izrael by mohl provést další vojenskou operaci.
Křehké šestitýdenní příměří vedlo ke snížení, ale ne k zastavení izraelských útoků v Gaze a k částečnému stažení izraelských sil, které tak zůstaly pod kontrolou přibližně poloviny území.
Dohoda zahrnuje úplný stažení Izraele z Gazy a odzbrojení Hamásu, což včera zopakoval americký prezident Donald Trump. Dohoda byla minulý týden schválena rezolucí Rady bezpečnosti OSN, o které Hamás prohlásil, že „nesplňuje politické a humanitární požadavky a práva palestinského lidu“.
Dva Palestinci zraněni poblíž tábora Bureij v centrální Gaze
K nejnovějšímu útoku došlo východně od uprchlického tábora Bureij v centrální Gaze, při kterém byli podle zprávy místní nemocnice zraněni dva Palestinci.
Může se Pákistán připojit ke stabilizačním silám v Gaze, aniž by čelil negativní reakci?
Pákistán se nachází v kritickém bodě, protože zvažuje vyslání vojáků do mezinárodních stabilizačních sil v Gaze, a to na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN, kterou podpořil, ale k níž měl výhrady.
Země hlasovala pro rezoluci, i když její stálý zástupce varoval, že v konečném znění chybí „kritické návrhy“ z Islámábádu. Ministr obrany Khawaja Asif se vyjádřil optimisticky a řekl, že „pokud se Pákistán musí účastnit, pak si myslím, že to pro nás bude důvod k hrdosti“.
Jako jediná muslimská jaderná velmoc s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti udržování míru musí Pákistán vyvažovat tlak ze strany USA a spojenců z Perského zálivu s domácími náladami v zemi, která neuznává Izrael.
Izraelská střelba zranila Palestince v severní Gaze
Izraelské síly postřelily a zranily Palestince poblíž uprchlického tábora Jabalia v severní Gaze, informuje agentura Wafa a naši kolegové v terénu.
Útok následoval po dělostřeleckých útocích v čtvrtích Tuffah a Shujayea v Gaze, uvádí agentura Wafa.
Jediný evropský dodavatel TNT upřednostňuje vývoz do USA a Izraele před obranou kontinentu, varuje polský poslanec
Jediný evropský výrobce TNT posílá velkou část své produkce do Spojených států, kde se používá v izraelských bombách shazovaných na Gazu, což podle polského politika oslabuje schopnost evropského kontinentu bránit se.
Maciej Konieczny vznesl tuto otázku v parlamentu a tvrdil, že polská společnost Nitro-Chem se zavázala dodávat polovinu své produkce do USA nejméně do roku 2029.
Člen levicové strany Razem řekl, že „polský TNT se vyváží výhradně do zahraničí a bomby vyrobené z něj dopadají na hlavy nevinných civilistů v Gaze a Jemenu“.
Polsko nyní nemá dostatečné zásoby TNT pro svou vlastní obranu, přičemž současné zásoby vystačí pouze „na měsíc v případě války“, uvedl Konieczny a dodal, že není dostatek ani pro dodávky na Ukrajinu.
Polský výbušný materiál je údajně používán v 2 000 liber (907 kg) bombách MK-84 nasazených Izraelem.
USA nemají vlastní výrobu TNT a v dubnu podepsaly smlouvu v hodnotě 310 milionů dolarů na 18 000 tun od společnosti Nitro-Chem do roku 2029.
Nově zvolený starosta New Yorku konfrontuje Trumpa ohledně financování genocidy v Gaze ze strany USA
Zohran Mamdani, nastupující starosta New Yorku, který upoutal celosvětovou pozornost svou kampaní kvůli svému silnému postoji proti izraelské válce v Gaze, přímo obvinil Spojené státy z financování genocidy během setkání s prezidentem Donaldem Trumpem.
Mamdani, stojící po boku Trumpa, řekl novinářům, že s prezidentem sdílí „obavy mnoha Newyorčanů, kteří chtějí, aby jejich daně byly použity ve prospěch Newyorčanů“, a poznamenal, že město je „devátým rokem v řadě, kdy je více než 100 000 školáků bez domova“.
„Mluvil jsem o genocidě páchané izraelskou vládou a mluvil jsem o tom, že ji financuje naše vláda,“ řekl Mamdani a dodal, že voliči Trumpa, se kterými se setkal, „byli unaveni tím, že naše daně financují nekonečné války“.
Na otázku, zda souhlasí s tím, že Trump tvrdě pracuje na míru na Blízkém východě, Mamdani odpověděl: „Oceňuji všechny snahy o mír“, ale zdůraznil, že „musíme dodržovat mezinárodní lidská práva. A vím, že i dnes jsou porušována.“
Zdroj v angličtině ZDE
