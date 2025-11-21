Kellogg může opustit post Trumpova zvláštního zástupce pro Ukrajinu
Agentura Reuters uvádí, že jeho odvolání bude ztrátou jednoho z hlavních ukrajinských obhájců v Trumpově administrativě.
Generálporučík v důchodu Kellogg měl podporu evropských diplomatů a ukrajinské strany jako sympatický protějšek. Důrazně odsoudil útoky Ruska na civilní infrastrukturu Ukrajiny a občas se střetl s Trumpovým zvláštním vyslancem Stevem Witkoffem, který podporoval některé teze Kremlu a navrhoval jednostrannou výměnu území v mírovém plánu.
Mezi Kelloggovy úspěchy patří usnadnění propuštění desítek rukojmích držených Alexandrem Lukašenkem, nelegitimním prezidentem Běloruska, výměnou za částečné uvolnění sankcí.
Americké zdroje uvádějí, že Kellogg se rozhodl opustit úřad kvůli nadměrnému počtu úředníků pracujících na otázce Ukrajiny a nedostatku uznání faktu, že Rusko zdržuje mírová jednání. Další zdroje dodává, že nikdy neplánoval zůstat ve vládě dlouho.
Zatím není známo, kdo Kellogga nahradí. Spojené státy dosud nejmenovaly senátem schváleného velvyslance na Ukrajině a kariérní diplomatka Julie Fischer je chargé d'affaires americké mise v Kyjevě.
Zdroj v angličtině: ZDE
