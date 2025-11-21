MAGAlympijské hry 2028
21. 11. 2025 / Fabiano Golgo
Organizační výbor LA28 provedl mistrovský tah. Místo, aby se staral pouze o světové rekordy a medaile, rozhodl se sestavit těžkou váhu v administrativě. Tým, jehož hlavní talent spočívá v tom vědět, komu a kdy správně zašeptat "ano". Nová vlna poradců výboru vypadá, jako by právě přišla z galavečeře v Mar-a-Lago. Máme tu bývalé šéfy štábu, bývalé předsedy Sněmovny reprezentantů, velké dárce... opravdový all-star tým americké politické ligy. Tomu se říká štafeta 4x100 metrů přisluhovačů.
Nejde o ojedinělý jev. FIFA, ta diskrétní a skromná organizace, se také přidala k tanci. Její prezident Gianni Infantino se stal pravidelným návštěvníkem Oválné pracovny. Při poslední návštěvě obdaroval prezidenta zlatou trofejí z masivního zlata. Došlo jen k malému nedorozumění: trofej již měla majitele, patřila týmu, který něco vyhrál, myslím, že Světový pohár... Ale to jsou detaily. FIFA je štědrá na trofeje. Nechala vyrobit repliku pro vítěze a originál nechala skutečnému vítězi sezóny: prezidentskému egu. A brzy tu máme "Cenu míru FIFA".
Zbývá jen zjistit, jak se to promítne do Her v roce 2028. Možná zavedou nové disciplíny. "Hod soudní přihrávkou", kde atlet hází soudní spor co nejdál. "Maraton vyprávění", zkouška vytrvalosti, při které musíte uběhnout 42 km a opakovat stále stejnou frázi, aniž byste projevili únavu. Nebo "Skok o tyči přes zdi", jasný hold imigrační politice.
Ať začnou Hry. A ať vyhraje ten nejlepší – nebo ten nejlépe propojený.
