Uprostřed mezinárodních jednání si stěžuje Trump, že Ukrajina neprojevuje „žádnou vděčnost“ za mírový plán
23. 11. 2025
Americký prezident se zdá ustupovat od požadavku, aby Zelenskyj podepsal do čtvrtka, uprostřed tvrzení, že text napsalo Rusko
Donald Trump v neděli prohlásil, že Ukrajina neprojevila žádnou vděčnost za snahy USA o ukončení války, zatímco američtí, ukrajinští a mezinárodní vyjednavači se sešli ve Švýcarsku, aby projednali „mírový plán“, který by zahrnoval významné ústupky Moskvě ze strany Kyjeva.
Polský prezident Donald Tusk se zeptal, odkud pochází Trumpův „mírový plán“, poté, co americký ministr zahraničí Marco Rubio zjevně přiznal, že text původně vypracovala Moskva.
V příspěvku na Twitteru Tusk uvedl, že evropští lídři spolu s Kanadou a Japonskem jsou připraveni na 28bodovém návrhu pracovat. Ten počítá s tím, že Ukrajina předá část svého území Rusku a učiní další významné ústupky, včetně omezení velikosti své armády a nevstupu do NATO.
Tusk uvedl, že před zahájením práce existují „určité výhrady“. Důrazně dodal: „Bylo by dobré vědět s jistotou, kdo je autorem plánu a kde byl vytvořen.“
Dokument vypracoval Kirill Dmitrijev, vyslanec Vladimira Putina, společně se zvláštním zástupcem Donalda Trumpa, Stevem Witkoffem. Spekulace založené na jazykových problémech textu naznačují, že mohl být napsán v ruštině a později přeložen do angličtiny.
Skupina amerických senátorů uvedla, že Rubio jim řekl, že text není americký. Podle nich se jednalo o ruský dokument, který Moskva úmyslně vynesla na veřejnost a který USA poté předaly Ukrajině. Rubio později trval na tom, že návrh „autorizovaly“ USA, s „příspěvkem“ Ruska a Ukrajiny.
Uprostřed protichůdných prohlášení a negativní reakce některých republikánských senátorů Trump ustoupil od svého dřívějšího požadavku, aby ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dohodu podepsal do nadcházejícího čtvrtka. Ve svém projevu ve Washingtonu americký prezident uvedl, že plán „není jeho konečná nabídka“, čímž otevřel dveře významným změnám.
Německý kancléř Friedrich Merz uvedl, že vzhledem k „současným rozdílům“ je skeptický ohledně dosažení dohody v tomto týdnu. Jeden západní velvyslanec uvedl, že Evropané budou v nadcházejících dnech hlasitě chválit Trumpovy mírové snahy, zatímco se tiše budou snažit „přepsat“ plán a „učinit jej rozumným“.
V neděli Rubio a Witkoff dorazili do Ženevy společně s tajemníkem armády USA Danem Driscollem, který minulý týden jednal se Zelenským v Kyjevě.
Setkali se s ukrajinskou delegací vedenou Zelenského šéfem štábu Andrijem Jermakem. Dříve kyjevský tým hovořil s představiteli Francie, Německa a Velké Británie, včetně poradce Keira Starmera pro národní bezpečnost Jonathana Powella.
V koordinované reakci evropští představitelé uvedli, že návrh v současné podobě omezuje suverenitu Ukrajiny tím, že vylučuje členství v NATO a stanoví podmínky pro její přistoupení k EU. Pokud by byl přijat, vytvořil by nebezpečný globální precedens, argumentují. Vylučuje také západní mírové síly pro Ukrajinu a omezuje místa, kde by mohly být umístěny letouny NATO.
Jeden z představitelů uvedl, že Putin se snaží vrátit čas o 30 let zpět, pokud jde o bezpečnostní architekturu Evropy, a prosadit požadavky, které vznesl krátce před svou totální invazí. Ruský prezident vyzval vojenské síly NATO, aby se stáhly na hranice z roku 1997, tedy předtím, než se pobaltské státy a střední Evropa připojily k transatlantické obranné alianci.
Zelenskyj uvedl, že jeho země stojí před nemožnou volbou mezi zradou národních zájmů a ztrátou významného spojence v podobě USA. Snažil se pozitivně a diplomaticky jednat s chaotickým Bílým domem, který se zdá být odhodlán ukončit konflikt podle brutálních podmínek Ruska.
