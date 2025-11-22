Dokumenty odhalují, že Chomsky měl s Epsteinem hlubší vazby, než se dosud vědělo
22. 11. 2025
Filozof a obchodník s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování byli v kontaktu dlouho poté, co byl Epstein odsouzen za navádění nezletilé k prostituci, jak vyplývá z dokumentů
Významný lingvista a filozof Noam Chomsky označil za „nejcennější zkušenost“ udržování „pravidelného kontaktu“ s Jeffreyem Epsteinem, který byl v té době již dlouho odsouzen za navádění nezletilé k prostituci, jak vyplývá z e-mailů zveřejněných na začátku listopadu americkými zákonodárci.
Takové komentáře od Chomského, nebo mu připisované, naznačují, že jeho spojení s Epsteinem – o kterém úřady dospěly k závěru, že se v roce 2019 zabil ve vězení, zatímco čekal na soud kvůli federálním obviněním z obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování – bylo hlubší než příležitostné politické a akademické diskuse, které podle svých dřívějších tvrzení s Epsteinem vedl.
96letý Chomsky údajně také přiznal, že obdržel asi 270 000 dolarů z účtu spojeného s Epsteinem při rozdělování společných finančních prostředků souvisejících s jeho prvním z dvou manželství, ačkoli tento profesor z Massachusetts Institute of Technology (MIT) trvá na tom, že ani „jeden cent“ nepocházel přímo od nechvalně známého finančníka.
E-maily zveřejněné 12. listopadu republikánskými členy dozorčího výboru Sněmovny reprezentantů USA obecně podrobně popisovaly korespondenci, kterou Epstein vedl s politickými, akademickými a obchodními osobnostmi, včetně ministra financí Billa Clintona Larryho Summerse a Steva Bannona, dlouholetého spojence Donalda Trumpa. Dále odhalují, že Epstein a Chomsky byli natolik blízcí, že diskutovali o hudebních zájmech a dokonce i o možných dovolených.
Snad nejvýraznějším z dokumentů souvisejících s Chomskym byl dopis na podporu Epsteina, který byl Chomskymu připsán a který začíná oslovením „všem, kterých se to týká“. Není datován, ale obsahuje strojopisný podpis s Chomského jménem a odkazem na jeho pozici laureáta Arizonské univerzity, kterou zastává od roku 2017, jak poprvé informoval massachusettský zpravodajský server WBUR.
Epstein se v roce 2008 ve Floridě přiznal k obvinění ze svádění k prostituci a svádění k prostituci nezletilé osoby. Odpykal si 13 měsíců z 18měsíčního trestu a v červenci 2009 byl propuštěn.
„Jeffreyho Epsteina jsem potkal před šesti lety,“ píše se v dopise na podporu od Chomského. „Od té doby jsme v pravidelném kontaktu a vedeme mnoho dlouhých a často hlubokých diskusí o široké škále témat, včetně našich vlastních specializací a profesionální práce, ale i o mnoha dalších tématech, o která se zajímáme oba. Pro mě to byla velmi cenná zkušenost.“
Není jasné, zda Chomsky tento dopis někomu poslal. Nicméně v něm Epsteina chválí za to, že Chomského naučil „o složitosti globálního finančního systému“ způsobem, jakým to „obchodní tisk a odborné časopisy“ nedokázaly. Chlubil se tím, jak dobré kontakty Epstein měl.
„Jednou, když jsme diskutovali o dohodách z Osla, Jeffrey zvedl telefon a zavolal norskému diplomatovi, který je dohlížel, což vedlo k živé výměně názorů,“ stálo v dopise. Dopis popisuje, jak Epstein zařídil Chomskymu – který je také politickým aktivistou – setkání s někým, koho „pečlivě studoval a o kom psal“: bývalým izraelským premiérem Ehudem Barakem.
Epstein „s omezeným úspěchem“ pomáhal Chomského druhé ženě Valerii v jejích snahách seznámit ho „se světem jazzu a jeho zázraky“, pokračuje dopis.
Závěr dopisu zněl: „Dopad Jeffreyho neomezené zvědavosti, rozsáhlých znalostí, pronikavých postřehů a promyšlených hodnocení je umocněn jeho neformálním přístupem bez náznaku domýšlivosti. Rychle se stal vysoce ceněným přítelem a pravidelným zdrojem intelektuální výměny a stimulace.“
Další pozoruhodnou komunikací mezi Chomskym a Epsteinem je e-mail z roku 2015, ve kterém Epstein nabízí Chomskymu využití svých rezidencí v New Yorku a Novém Mexiku.
E-maily neuvádějí, zda Chomsky tuto nabídku využil. Podrobnosti o ní vyšly najevo v souvislosti s tím, jak se někteří úředníci snaží vyšetřit obvinění z trestných činů, kterých se Epstein dopustil na svém ranči nedaleko Santa Fe v Novém Mexiku.
Zájem o případ Epsteina v posledních měsících vzrostl poté, co Trump – jeho bývalý přítel – slíbil zveřejnit úplný seznam klientů zesnulého finančníka, zatímco úspěšně kandidoval na druhé prezidentské období v roce 2024. Po jeho nástupu do úřadu v lednu však Trumpovo ministerstvo spravedlnosti prohlásilo, že žádný takový seznam neexistuje, a uvedlo, že nezveřejní žádné další dokumenty související s Epsteinovým stíháním, což vyvolalo bouřlivou reakci obou stran, kterou prezident označil za „podvod“ demokratů.
Tlak však byl natolik silný, že Trump ve středu podepsal zákon, který nařizuje jeho ministerstvu spravedlnosti zveřejnit více z toho, co se souhrnně nazývá Epsteinovy spisy.
Chomsky není jediným renomovaným akademikem z Massachusetts, který se zapletl do Epsteinova skandálu. Ve středu se Larry Summers vzdal své funkce na Harvardově univerzitě, kde kdysi působil jako rektor, poté, co jeho e-mailová korespondence s Epsteinem oživila otázky ohledně jejich vztahu.
Prohlášení, které MIT poskytlo WBUR a Guardianu, se k Chomskymu nevyjádřilo, ale uvedlo, že univerzita v roce 2020 přezkoumala své kontakty s Epsteinem. „Na základě tohoto přezkumu podniklo MIT řadu kroků, včetně vylepšení procesů přijímání darů a darování čtyřem neziskovým organizacím podporujícím oběti sexuálního zneužívání,“ uvádí se v prohlášení.
Arizonská univerzita na žádost o komentář k Chomskymu okamžitě nereagovala. Stejně tak Chomsky. Ani Valeria Wasserman Chomsky, která je mluvčí svého manžela, a která v lednu 2017 poslala Epsteinovi e-mail s omluvou za to, že mu před pár dny nepopřála k narozeninám.
„Doufám, že jste oslavil hezky!“ napsala Epsteinovi podle e-mailů zveřejněných republikány z dozorčího výboru Sněmovny reprezentantů. „Noam a já doufáme, že se brzy uvidíme a připijeme si na vaše narozeniny.“
