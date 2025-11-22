Trump a Mamdani uzavřeli na schůzce v Bílém domě nečekané spojenectví
22. 11. 2025
„Dohodli jsme se na mnohem více, než jsem čekal,“ řekl Trump v Oválné pracovně a občas se vložil do debaty, aby Mamdaniho ochránil před agresivními otázkami novinářů.
Setkání, o kterém mnozí předpokládali, že bude kontroverzní, vzhledem k měsíční intenzivní rétorice, v níž Trump označil Mamdaniho za „komunistického šílence“, místo toho přineslo kamarádství, vřelé slovo a konkrétní sliby spolupráce mezi republikánským prezidentem a samozvaným demokratickým socialistou, který si na začátku listopadu zajistil přesvědčivé volební vítězství s více než 50 % hlasů.
„Jsem přesvědčen, že odvede velmi dobrou práci,“ řekl Trump po schůzce a pochválil svého ideologického protivníka. „Čím lépe si povede, tím budu šťastnější. Řekl bych, že mezi stranami není žádný rozdíl. Není žádný rozdíl v ničem a my mu budeme pomáhat splnit sen všech, mít silný a velmi bezpečný New York.“
Prezident poblahopřál Mamdanimu k vítězství v primátorských volbách a popsal je jako „neuvěřitelný souboj s chytrými lidmi“ – a oba politici si podali ruce.
Trump dodal, že již viděl známky toho, že tento mladý politik by mohl překvapit jak konzervativní, tak liberální pozorovatele.
Klíčové momenty z srdečné tiskové konference Trumpa a Mamdaniho v Oválné pracovně
Navzdory maximálnímu úsilí skupiny novinářů z pro-trumpovských médií, které vybral Bílý dům, aby dvojici kladli otázky, Trump a Mamdani odmítli opakované pokusy vyprovokovat mezi nimi konflikt:
Mamdani řekl, že jeho setkání s prezidentem bylo „produktivní“ a „zaměřené na místo společné obdivu a lásky – kterým je New York City a potřeba zajistit Newyorčanům dostupnost“.
Trump opakovaně zasáhl, aby Mamdaniho bránil před nepřátelskými otázkami médií jako New York Post a Fox News. Když korespondentka Fox News Jacqui Heinrichová tlačila na Mamdaniho, aby řekl, zda považuje Trumpa za „fašistu“, prezident nabídl nově zvolenému starostovi neobvyklou záchrannou vestu. „To je v pořádku,“ řekl Trump a poklepal Mamdaniho na rameno. „Můžete prostě říct Ano, je to jednodušší než to vysvětlovat.“
Když se stejná korespondentka Foxu pokusila vykreslit Mamdaniho jako pokrytce, protože na schůzku přiletěl z New Yorku letadlem místo vlakem, který je šetrnější k životnímu prostředí, Trump řekl: „Budu vás bránit“ a poukázal na to, že letadlo je mnohem rychlejší a nově zvolený starosta nemá moc času na práci.
Na otázku reportéra, zda by žil v New Yorku pod Mamdaniho vedením, Trump odpověděl „rozhodně“. „Shodneme se na mnohem více věcech, než bych si myslel,“ řekl Trump. „Chci, aby odvedl skvělou práci, a my jim pomůžeme odvést skvělou práci.“
Mamdani se ze své strany neúnavně soustředil na otázku, jak učinit New York spravedlivějším a dostupnějším místem k životu, a nenechal se vyvést z míry ani otázkami konspiračního teoretika Jacka Posobieca, který falešně obvinil Mamdaniho, že plánuje zdanit bílé Newyorčany více než Newyorčany jiné barvy pleti.
Trump popřál Mamdanimu úspěch při řízení města, které nazývá svým domovem: „Myslím, že chce, aby bylo lepší než kdykoli předtím, a pokud se mu to podaří, budeme mu fandit.“
Trump zdůraznil, že obdivuje Mamdaniho politickou kampaň, a distancoval se od svých dřívějších ostrých výpadů proti demokratickému socialistovi, kterého označoval za komunistu. „Myslím, že je jiný, a to může být velmi pozitivní,“ řekl Trump. „Má šanci udělat pro New York něco opravdu velkého... budeme mu pomáhat.“
Na otázku reportéra, zda souhlasí s charakteristikou Mamdaniho jako „džihádisty“ ze strany své republikánské spojenkyně Elise Stefanikové, Trump to odmítl jako volební rétoriku a řekl: „Setkal jsem se s mužem, který je velmi racionální osobou.“
Trump se snažil navázat na Mamdaniho zaměření na dostupnost. „Gratuloval jsem mu a mluvili jsme o některých věcech, ve kterých se velmi shodujeme, jako je bydlení a výstavba bytů, jídlo a ceny,“ řekl Trump. Prezident sice již měsíce tvrdí, že ceny během jeho vlády klesly, což je nepravdivé tvrzení, které je v rozporu s vládními údaji, a jeho klesající preference v průzkumech veřejného mínění jasně ukazují, že veřejnost mu tuto velkou lež nevěří. Poté, co dříve prohlásil, že už nechce slovo „dostupnost“ slyšet, protože ho považuje za „demokratický podvod“, strávil Trump většinu setkání s Mamdanim zdůrazňováním, že se jedná o jednu z jejich společných obav.
Pro Mamdaniho bylo setkání potvrzením jeho strategie zaměřit diskusi na ekonomické otázky spíše než na ideologické rozdíly. Setkání popsal jako „plodné“ a „zaměřené na místo společné obdivu a lásky, kterým je New York City“.
„Mluvili jsme o nájemném, mluvili jsme o potravinách, mluvili jsme o veřejných službách, mluvili jsme o různých způsobech, jakými jsou lidé vytlačováni,“ řekl Mamdani novinářům po opuštění Oválné pracovny.
Trump dodal: „Měli jsme zajímavý rozhovor a některé z jeho myšlenek se opravdu shodují s mými.“ Poukázal na jejich shodu v otázkách snižování kriminality a výstavby bytů.
Setkání bylo prvním osobním rozhovorem mezi bojovným republikánským prezidentem a vzdorným demokratickým socialistou.
Pro Mamdaniho, levicového člena státního shromáždění až do svého překvapivého vítězství v primárkách, představovalo toto setkání první zkoušku jeho schopnosti vyjednávat s prezidentem, který kontroluje obrovské federální zdroje, na nichž město závisí. Mamdaniho tým učinil první krok k domluvení schůzky, zatímco Trump dříve pohrozil, že New Yorku odepře federální financování, pokud Mamdani nastoupí do úřadu, i když od té doby naznačil smířlivější postoj, když pro Fox News řekl: „Jsem velmi rozpolcený, protože bych rád viděl, aby se novému starostovi dařilo, protože miluji New York.“
Před schůzkou vláda nasadila několik nátlakových taktik. Úředníci imigrační a celní správy naznačili plány na zintenzivnění operací v New Yorku, zatímco řada pravicových republikánů v Kongresu navrhla prošetřit platnost Mamdaniho občanství, přestože se naturalizoval v roce 2018 poté, co jako dítě emigroval z Ugandy.
Mamdaniho tým strávil čtvrtek přípravou na setkání prostřednictvím telefonátů s Kathy Hochulovou, guvernérkou New Yorku, Chuckem Schumerem, vůdcem menšiny v Senátu, Hakeemem Jeffriesem, vůdcem menšiny ve Sněmovně reprezentantů, a vůdcem hnutí za občanská práva Alem Sharptonem, aby vypracovali strategii přístupu. Hovořil také s Robertem Wolfem, bývalým generálním ředitelem UBS Americas a známým spojencem Baracka Obamy.
Když byl ve čtvrtek dotázán, zda se obává nepřátelského zacházení podobného kontroverznímu setkání v Oválné pracovně mezi Trumpem a Volodymyrem Zelenským, prezidentem Ukrajiny, na začátku tohoto roku – kde Trump obvinil Zelenského z „hazardování s třetí světovou válkou“ – Mamdani tyto obavy smetl ze stolu. „Budu se každý den zastávat Newyorčanů,“ odpověděl.
Nový starosta považoval schůzku za příležitost prosadit svůj hlavní volební program: zvýšit dostupnost života v New Yorku. Mezi jeho sliby patří bezplatné veřejné autobusy, vládní obchody s potravinami, zmrazení nájemného pro více než 1 milion stabilizovaných bytů a první univerzální program péče o děti ve městě.
„Toto setkání vnímám jako příležitost, jak předložit své argumenty,“ řekl Mamdani ve čtvrtek. „Je mou povinností zajistit, že udělám vše pro to, aby se toto město stalo dostupnějším.“
Karoline Leavittová, tisková mluvčí Bílého domu, podobně uvedla, že Trumpova ochota setkat se je důkazem jeho otevřenosti k dialogu napříč politickými rozdíly.
„Prezident Trump je ochoten se setkat s kýmkoli, mluvit s kýmkoli a snažit se dělat to, co je správné pro americký lid, ať už žije v modrých nebo červených státech, nebo v modrých městech,“ řekla Leavittová.
Ale pod povrchem byly patrné napětí. Trump se přímo zapojil do voleb starosty, když odmítl kandidáta ze své vlastní strany, Curtise Sliwu, jako bezvýznamného, a místo toho podpořil Andrewa Cuoma, nezávislého, bývalého demokratického guvernéra, zatímco Mamdaniho označil za „malého komunistu“. Trumpova administrativa také během jednání o rozpočtu zrušila federální pomoc pro kritické infrastrukturní projekty – včetně tunelu Gateway mezi New Yorkem a New Jersey a linky metra Second Avenue.
Diskuse