Írán požádal Rusko o pomoc při vývoji jaderných zbraní
21. 11. 2025
Cesta byla součástí výměny mezi ruskými vojenskými výzkumnými ústavy a podniky a Organizací pro obranné inovace a výzkum (SPND). Vyplývá to z firemních zpráv, sankčních seznamů, uniklých cestovních dat a další dokumentace. Podle Spojených států je SPND spojena s íránskými ozbrojenými silami a řídí výzkum v oblasti jaderných zbraní.
Setkání íránských a ruských expertů jsou prvním důkazem jasného přání Moskvy spolupracovat s Teheránem v oblasti potenciálně jaderně souvisejících znalostí. Podle Jima Lamsona, hlavního vědeckého pracovníka Jamesova centra pro studia nešíření jaderných zbraní a bývalého analytika CIA, dostupné důkazy naznačují, že v uplynulém roce odborníci spojení s teheránským obranným průmyslem "hledali laserovou technologii a znalosti, které by jim mohly pomoci testovat návrh jaderných zbraní bez provádění testů".
Írán důsledně tvrdí, že jeho jaderný program je výhradně mírový. Rafael Grossi, generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii, v červnu uvedl, že jeho organizace nemá jednoznačné důkazy o tom, že by se Írán snažil vyrábět jaderné zbraně, ale nejistota, kterou to v této otázce vyvolalo, byla "vždy špatným signálem". Žádná země na světě neobohacuje uran na 60 % tak jako Írán, což je technicky téměř ekvivalent 90 % – úrovně potřebné k výrobě jaderných zbraní, řekl tehdy Grossi.
V Izraeli byli přesvědčeni, že Írán se zabývá výzkumem nezbytným k uvedení atomové bomby do akce, tedy vývojem roznětek, které zajistí její detonaci. Tel Aviv před tím v květnu varoval Spojené státy a na tomto základě začal v červnu bombardovat íránská jaderná zařízení. Washington nadále věřil, že Írán stále provádí obecný výzkum v oblasti jaderných zbraní, ale Donald Trump nakonec také vydal rozkaz k útoku na jeho jaderná zařízení.
Podle dokumentů íránská společnost DamavandTec, která slouží jako krytí pro aktivity SPND, zorganizovala v listopadu 2024 cestu skupiny íránských laserových specialistů do Petrohradu. Tam se setkali se zástupci společnosti Laserové systémy, která vyvíjí laserové technologie jak pro civilní, tak pro tajné vojenské účely. Laserové systémy jsou pod americkými sankcemi.
Dříve FT zjistily, že DamavandTec a jeho generální ředitel Ali Kalvand zorganizovali setkání několika íránských jaderných vědců a nákupních agentů s ruskými vědci a firmami spojenými s armádou a zpravodajskými službami. Přijeli do Ruska na speciální diplomatické pasy s po sobě jdoucími čísly.
V dubnu pozval Dmitrij Vasiljev, generální ředitel Laserové systémy, zaměstnance Kalvanda a DamavandTec, aby navštívili kancelář společnosti ve vesnici Strelňa u Petrohradu za účelem "technické spolupráce". Íránci, kteří dorazili 7.–11. listopadu, nebyli ve skutečnosti zaměstnanci DamavandTec, ale fyzici a inženýři z univerzit a výzkumných center spojených s íránským ministerstvem obrany, podle dokumentů těchto organizací.
V únoru tohoto roku navštívil Teherán Andrej Savin, výzkumník Laserových systémů. (Savinův profil na LinkedIn uvádí, že pracoval ve společnosti Laserové systémy v letech 2000–2008 a od té doby je ředitelem rozvoje petrohradské společnosti Jet Technologies.) Podle FT se v Teheránu Savin setkal se zástupci DamavandTec a podle osoby obeznámené s cestou i s úředníky, kteří jsou podezřeli spojeni se SPND.
Savin je také profesorem na Baltské státní technické univerzitě "Vojenmech", jedné z nejvýznamnějších vojensko-technických univerzit v Rusku.
V říjnu americké ministerstvo zahraničí uvalilo sankce na DamavandTec a Kalvand za pokus "získat od zahraničních dodavatelů zboží vhodné pro vývoj výbušných zařízení pro jaderné zbraně" a za "usnadnění cestování íránských jaderných expertů do Ruska" jménem SPND.
Setkání íránských a ruských expertů jsou "silným důkazem, že Rusko pomáhá Íránu ve výzkumu jaderných zbraní a že ruské instituce spojené se státem poskytují technologie a znalosti dvojího využití," uvedla Nicole Grajewski, odbornice v programu jaderné politiky při Carnegie Endowment for International Peace.
"Zdá se, že tato činnost je na vysoké úrovni schválena jak Ruskem, tak Íránem."
