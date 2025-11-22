Plán USA pro Ukrajinu vyžaduje „další práci“, zdůrazňují spojenci Kyjeva na summitu G20
22. 11. 2025
čas čtení 14 minut
Vedoucí představitelé klíčových evropských zemí, Kanady a Japonska vydali společné prohlášení k návrhu na ukončení války mezi Ruskem a Ukrajinou
Plán USA pro Ukrajinu vyžaduje „další práci“, zdůrazňují vedoucí představitelé na summitu G20
Jednostranný plán USA na ukončení války na Ukrajině „je základem, který bude vyžadovat další práci“, uvedli v sobotu západní lídři, kteří se sešli v Jižní Africe na summitu G20.
Lídři klíčových evropských zemí, Kanady a Japonska uvedli ve společném prohlášení:
Jsme si jisti zásadou, že hranice nesmí být měněny silou.
Jsme také znepokojeni navrhovanými omezeními ukrajinských ozbrojených sil, která by Ukrajinu vystavila riziku budoucích útoků.
Vladimir Putin tvrdí, že Ukrajina je nerealistická, pokud nepřijme plán USA na ukončení války, a prohlásil: „Ukrajina je proti tomu. Ukrajina a její evropští spojenci zřejmě stále žijí v iluzích a sní o strategické porážce Ruska na bojišti“. Pozitivní reakce ruského prezidenta podpořila názory evropských a ukrajinských představitelů, že dohoda představuje „kapitulaci“. Při projevu před ruskou Radou národní bezpečnosti Putin označil 28bodový plán za „novou verzi“ a „modernizovaný plán“ toho, co bylo projednáno s USA před jeho srpnovým summitem s Donaldem Trumpem na Aljašce, a uvedl, že Moskva jej přijala. Putin řekl, že plán „může tvořit základ konečného mírového urovnání“.
Ruská centrální banka začíná prodávat fyzické zlato ze svých rezerv. Ruská centrální banka ve středu oznámila, že poprvé začala prodávat fyzické zlato ze svých rezerv v rámci operací ministerstva financí zaměřených na financování války a státního rozpočtu.
Americký viceprezident JD Vance uvedl, že jakýkoli plán na ukončení války by měl zachovat ukrajinskou suverenitu a být přijatelný pro obě země, ale že je „fantazií“ myslet si, že Ukrajina může vyhrát, pokud USA jen poskytnou Kyjevu více peněz nebo zbraní nebo uvalí další sankce na Rusko.
Zelenskyj naznačil, že Ukrajina musí počítat s možností ztráty podpory USA, pokud se rozhodne postavit se na odpor. Zelenskyj v pátek telefonicky hovořil s lídry Německa, Francie a Velké Británie, aby sondoval reakce svých evropských spojenců. Německý kancléř Friedrich Merz, francouzský prezident Emmanuel Macron a britský premiér Keir Starmer ujistili Zelenského o „své nezměněné a plné podpoře na cestě k trvalému a spravedlivému míru“ na Ukrajině, uvedla Merzova kancelář. Znovu potvrdili svou podporu Kyjevu a uvedli, že jakákoli dohoda o ukončení konfliktu musí být skutečně spravedlivá a zohledňovat vlastní červené linie Ukrajiny.
Trumpova administrativa sdělila ukrajinským a evropským představitelům, že je jen málo prostoru pro vyjednávání o jejím plánu na ukončení ruské války, informuje Financial Times. List informoval o „bouřlivém setkání“ mezi tajemníkem americké armády Danielem Driscollem a evropskými velvyslanci a západními představiteli v pátek večer. „O detailech nejednáme,“ řekl Driscoll podle vysokého evropského představitele, který se schůzky účastnil. Jiný účastník popsal tón schůzky jako „nechutný“, píše deník.
Polský velvyslanec v Jižní Koreji v pátek vyjádřil „velké obavy“ ohledně zapojení Severní Koreje do ruské války proti Ukrajině, uvádějí zprávy. „Bezpečnost mezi Korejským poloostrovem, střední Evropou a takzvaným východním křídlem se propojila. Je nám naprosto jasné, že zapojení KLDR do brutální války a agrese proti Ukrajině je pro nás zdrojem velkých obav,“ řekl velvyslanec Bartosz Wisniewski. V konfliktu zahynuly stovky severokorejských vojáků.
Německý kancléř Friedrich Merz uvedl, že v pátek večer během dlouhého telefonického hovoru dal jasně najevo americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi, že Evropa musí být součástí jakéhokoli procesu vedoucího k ukončení války na Ukrajině.
„Pokud Ukrajina tuto válku prohraje a případně se zhroutí, bude to mít dopad na evropskou politiku jako celek, na celý evropský kontinent. A proto se této otázce tak intenzivně věnujeme,“ řekl Merz po summitu G20 v Johannesburgu.
„Tento postoj jsem mu [Trumpovi] jasně sdělil.“
Národní bezpečnostní poradci zemí E3 se v neděli setkají v Ženevě s představiteli Evropské unie, USA a Ukrajiny, aby projednali mírový plán pro Ukrajinu navržený Washingtonem, uvedli představitelé na okraj summitu G20 v Johannesburgu.
E3 je neformální bezpečnostní aliance Francie, Británie a Německa.
Lídři EU se v pondělí setkají během summitu EU-Afrika v Luandě, aby projednali mírový návrh pro Ukrajinu vypracovaný USA, uvedl v sobotu předseda Evropské rady Antonio Costa.
„Návrh USA na 28bodový plán obsahuje důležité prvky, které budou nezbytné pro spravedlivý a trvalý mír,“ uvedl Costa v příspěvku na Twitteru.
„Jsme připraveni se zapojit, abychom zajistili, že budoucí mír bude udržitelný. Pozval jsem všech 27 lídrů EU na mimořádné zasedání o Ukrajině, které se bude konat v pondělí v rámci summitu EU-AU v Luandě.“
Společné prohlášení vydané Evropskou radou na summitu G20 uvádí:
Vítáme pokračující úsilí USA o nastolení míru na Ukrajině.
Původní návrh 28bodového plánu obsahuje důležité prvky, které budou nezbytné pro spravedlivý a trvalý mír. Domníváme se proto, že návrh je základem, který bude vyžadovat další práci.
Jsme připraveni se zapojit, abychom zajistili, že budoucí mír bude udržitelný. Jsme si jisti zásadou, že hranice nesmí být měněny silou. Jsme také znepokojeni navrhovanými omezeními ukrajinských ozbrojených sil, která by Ukrajinu vystavila riziku budoucích útoků.
Opakujeme, že provádění prvků týkajících se Evropské unie a NATO by vyžadovalo souhlas členských států EU a NATO.
Využíváme této příležitosti, abychom zdůraznili sílu naší pokračující podpory Ukrajině. V nadcházejících dnech budeme i nadále úzce spolupracovat s Ukrajinou a USA.
Ukrajinský prezident Zelenskyj říká, že skutečný mír je vždy založen na zaručené bezpečnosti a spravedlnosti
„Naši zástupci vědí, jak chránit národní zájmy Ukrajiny a co přesně je zapotřebí, aby se zabránilo Rusku v provedení třetí invaze, dalšího úderu proti Ukrajině,“ uvedl Zelenskyj ve večerním projevu, ve kterém oznámil jednání s partnery Ukrajiny o krocích k ukončení války, informuje agentura Reuters.
Samostatně Zelenskyj zveřejnil na Twitteru příspěvek o schůzce, kterou měl dříve toho dne s lídry severských a pobaltských zemí. Napsal:
Informoval jsem je o naší spolupráci s americkými a evropskými partnery na plánu ukončení války a o našich dalších krocích. Od prvních dnů této války Ukrajina jako nikdo jiný usiluje o důstojný mír a my děláme vše, co je v našich silách, abychom pracovali co nejkonkrétněji.
Děkuji každému z nich za podporu Ukrajiny a Ukrajinců, za náš boj za svobodu, suverenitu a územní celistvost. Velmi si ceníme solidarity a porozumění pro postoje, které jsou pro Ukrajinu zásadní.
Agentura Agence France-Presse (AFP) zveřejnila další komentáře související s předchozím příspěvkem o budoucnosti G20 od dalších lídrů na summitu.
Britský premiér Keir Starmer souhlasil s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, že „není pochyb o tom, že cesta vpřed bude těžká“. Dodal:
Musíme najít způsoby, jak dnes znovu hrát konstruktivní roli tváří v tvář světovým výzvám.
Čínský premiér Li Qiang řekl, že „unilateralismus a protekcionismus bují“ a „mnoho lidí přemýšlí o tom, co se vlastně děje s globální solidaritou“.
Hostitel summitu, jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa, bagatelizoval nepřítomnost amerického prezidenta Donalda Trumpa a tvrdil, že G20 zůstává klíčová pro mezinárodní spolupráci. Ramaphosa řekl:
G20 podtrhuje význam multilateralismu. Uznává, že výzvy, kterým čelíme, lze vyřešit pouze prostřednictvím spolupráce, kooperace a partnerství.
Summit v Johannesburgu však byl oslaben bojkotem USA a čínský premiér Li zastupoval nepřítomného prezidenta Si Ťin-pchinga, zatímco Rusko vyslalo místo prezidenta Vladimira Putina, který je hledán na základě zatykače Mezinárodního trestního soudu, úředníka Kremlu Maxima Oreškina.
Agentura AFP informuje, že jakmile v sobotu skončila zahajovací ceremonie summitu G20, Starmer, Macron a německý kancléř Friedrich Merz se rychle sešli, aby projednali Trumpův plán pro Ukrajinu.
Tato schůzka se brzy rozšířila o další lídry z Evropy, Austrálie, Kanady a Japonska, uvedl představitel EU.
„Na základě předchozích rozhovorů pracujeme na tom, aby byl americký plán lépe aplikovatelný,“ sdělil agentuře AFP evropský diplomatický zdroj.
Zdroje agentuře AFP sdělily, že došlo k určité komunikaci s Washingtonem, ale žádný z lídrů neplánuje letět za Trumpem.
G20 je „v ohrožení“, protože se snaží řešit globální krize, říká Macron
Skupina G20, sdružující hlavní světové ekonomiky, je „v ohrožení“, protože se snaží řešit mezinárodní krize, řekl francouzský prezident Emmanuel Macron na summitu, který v sobotu bojkotovaly Spojené státy.
Macron byl jedním z dvou desítek světových lídrů na summitu G20 v Jižní Africe, který se vyznačoval nepřítomností prezidenta Donalda Trumpa, který je s Jižní Afrikou v rozporu v řadě otázek.
„G20 se možná blíží ke konci svého cyklu,“ řekl francouzský lídr na setkání v Johannesburgu, informuje agentura Agence France-Presse (AFP). Macron řekl:
Žijeme v geopolitické situaci, kdy se snažíme společně u tohoto stolu řešit závažné krize, a to i s členy, kteří dnes nejsou přítomni.
Konkrétně se zmínil o novém jednostranném plánu USA na ukončení války na Ukrajině, který akceptuje některé z tvrdých požadavků Ruska.
„Bez Ukrajinců a bez respektu k jejich suverenitě nemůže být na Ukrajině mír,“ zopakoval Macron.
G20 tvoří 19 zemí, včetně Ruska, jakož i regionální seskupení Evropské unie a Africké unie. Podle Macrona se G20 snažila najít společnou řeč v otázkách, jako je humanitární právo a suverenita.
Světoví lídři si musí uvědomit, že „G20 je ohrožena, pokud se společně znovu nezaměříme na několik priorit“, řekl Macron a dodal:
Musíme bezpodmínečně prokázat, že máme konkrétní kroky k opětovnému zapojení tohoto fóra a poskytnout odpovědi pro naše ekonomiky kolektivně u tohoto stolu.
Německý ministr zahraničí Johann Wadephul varoval před uspěchaným uzavřením mírové dohody.
V pátek večer v německé televizi Wadephul řekl, že trvalého míru lze dosáhnout pouze tehdy, pokud Kyjev zachová svou suverenitu a pokud budou zavedeny nové bezpečnostní záruky „pro Ukrajinu a pro nás všechny“.
Ukrajina a USA zahajují ve Švýcarsku rozhovory o způsobech ukončení války, říká ukrajinský vyjednavač
Ukrajina a USA zahajují ve Švýcarsku rozhovory o způsobech ukončení války, uvedl v sobotu ukrajinský vyjednavač poté, co Washington poslal Kyjevu plán, který akceptuje některé požadavky Moskvy.
„V příštích dnech zahájíme ve Švýcarsku konzultace mezi vysokými představiteli Ukrajiny a Spojených států o možných parametrech budoucí mírové dohody,“ napsal na sociálních sítích tajemník ukrajinské Rady bezpečnosti Rustem Umerov, který je členem ukrajinského vyjednávacího týmu.
Prezident Volodymyr Zelenskyj několik minut předtím schválil ukrajinskou delegaci pro jednání, kterou povede jeho nejvyšší poradce Andrij Jermak, informuje agentura Agence France-Presse (AFP).
Starmer, Macron a Merz se setkali na summitu G20, aby projednali Trumpův plán na ukončení války na Ukrajině
Britský premiér Keir Starmer se setkal s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a německým politikem Friedrichem Merzem na summitu G20 v Johannesburgu, aby projednali plán USA na ukončení války na Ukrajině.
Carney a Macron diskutují o Ukrajině na okraji summitu G20
Kanadský premiér Mark Carney a francouzský prezident Emmanuel Macron diskutovali o Ukrajině na okraji summitu G20 v Jižní Africe, oznámila v sobotu kanadská vláda.
Oba lídři znovu potvrdili svou podporu a zdůraznili, že jakékoli urovnání války na Ukrajině musí zahrnovat Kyjev, respektovat základní zájmy Ukrajiny a poskytovat bezpečnostní záruky, uvedla kanadská vláda v prohlášení.
Carney se zavázal spolupracovat se spojenci na dosažení „spravedlivého a trvalého míru“ na Ukrajině, uvedla vláda.
USA sdělily NATO, že pokud Zelenskyj nepodepíše mírovou dohodu, Ukrajina bude v budoucnu čelit horšímu vývoji
Američtí představitelé sdělili spojencům z NATO, že v nejbližších dnech hodlají tlačit na prezidenta Volodymyra Zelenského, aby souhlasil s mírovou dohodou, a to pod hrozbou, že pokud Kyjev dohodu nepodepíše, bude v budoucnu čelit mnohem horším podmínkám.
Americký ministr armády Dan Driscoll informoval velvyslance zemí NATO na schůzce v Kyjevě v pátek večer, po rozhovorech se Zelenským a telefonátu z Bílého domu. „Žádná dohoda není dokonalá, ale je třeba ji uzavřít co nejdříve,“ řekl jim podle jedné z přítomných osob.
Atmosféra v místnosti byla ponurá, několik evropských velvyslanců zpochybňovalo obsah dohody a způsob, jakým USA vedly jednání s Ruskem, aniž by informovaly spojence.
„Bylo to noční můra. Zase to byl argument ‚nemáte žádné trumfy‘,“ řekl zdroj s odkazem na Trumpovo tvrzení, že Zelenskyj nemá žádné trumfy, které by mohl zahrát, během sporného setkání v Bílém domě v únoru.
Nabízená dohoda obsahuje řadu ustanovení, která budou pro Kyjev pravděpodobně nepřijatelná, včetně nutnosti vzdát se území, které Rusko obsadilo, a předat další území, které Kyjev stále kontroluje. Navrhuje také amnestii za všechny válečné zločiny spáchané během konfliktu.
V pátek Zelenskyj ve videopříspěvku adresovaném celé zemi prohlásil, že se jedná o „jeden z nejtěžších momentů naší historie“. Ukrajina podle něj stojí před volbou: „ztratit svou důstojnost nebo ztratit klíčového spojence“.
Driscoll, blízký přítel amerického viceprezidenta JD Vance, který byl teprve nedávno pověřen ukrajinským portfoliem, odmítl podrobněji komentovat, zda dohoda na stole odpovídá 28bodovému plánu, který byl zveřejněn v tisku. „Některé věci jsou důležité, jiné jsou jen na oko – a my jsme se soustředili především na ty důležité,“ uvedl podle zdroje.
Zdroj v angličtině ZDE
460
Diskuse