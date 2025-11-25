Městská část Praha 1: Pražský hrad na advent mimořádně otevře kapli svatého Kříže a Mockerovy domy
25. 11. 2025
V sobotu 29. listopadu začne na Pražském hradě více než měsíční adventní program. Pro návštěvníky je připravena trasa, na které zavítají do kouzelného lesa, betlémské krajiny i do tvůrčích dílen. V době adventu bude také mimořádně zpřístupněná kaple sv. Kříže a Mockerovy domy na Jiřském náměstí. Vánoční putování Pražským hradem bude zdarma a potrvá až do 4. ledna.
„Vánoční program jsme vytvořili ve spolupráci s Divadlem bratří Formanů a jejich přáteli. Putování je hravé a věřím, že zaujme děti i dospělé. Chceme, aby si návštěvníci kromě vánočně vyzdobeného Pražského hradu užili i něco navíc a dostali se na místa, která běžně přístupná nejsou. Kaple svatého Kříže i Mockerovy domy jsou roky zavřené, protože jejich technický stav neumožňuje nepřetržitý návštěvnický provoz. Ukážeme je tedy veřejnosti alespoň na chvíli,“ vysvětluje kulturní a programová ředitelka Veronika Wolf.
První zastavení vede na terasu Jízdárny do magického lesa. Lesním labyrintem z lánských stromečků provede návštěvníky betlémský pastýř. Adventní procházka následně pokračuje do mimořádně zpřístupněné kaple svatého Kříže, v jejímž působivém interiéru se lidé setkají s betlémskou krajinou a jesličkami. Poslední zastávkou je výtvarný ateliér v Mockerových domech. Roky nevyužívané prostory bývalé závodní jídelny se promění v místo setkávání a her. Návštěvníci budou moci vyrobit malou vzpomínku na vánoční putování.
Adventní zpívání každou adventní neděli rozezní nádvoří u katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha vánoční koledy a melodie. Před Zlatou bránou katedrály vystoupí vždy ve 14 hodin členové Hudby Hradní stráže a ve 14:30 žákyně a žáci pražských základních uměleckých škol.
neděle 30. 11. 2025 – Pěvecký sbor rodičů a žáků RadHost
neděle 7. 12. 2025 – ZUŠ Štefánikova
neděle 14. 12. 2025 – ZUŠ Stodůlky
neděle 21. 12. 2025 – ZUŠ Adolfa Voborského
Advent na zámku v Lánech
Speciální adventní program je připraven také na zámku v Lánech. Ve druhém a ve třetím adventním víkendu mohou zájemci vyrazit na speciální prohlídky inspirované Vánoci v době T. G. Masaryka.
V sobotu 6. prosince budou navíc v prostoru před bývalými konírnami stánky s výrobky z lokálních chráněných dílen, ozdobami a občerstvením. Od 16 hodin se v místním kostele rozezní Pražský filharmonický sbor, který zahraje Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby. Koncert je zdarma.
Adventní otevírací doba Vánočního putování
29. 11. 2025 – 21. 12. 2025
Po – Pá 14–18
víkendy 10–18
Vánoční otevírací doba Vánočního putování
22. 12. 2025 – 4. 1. 2026
denně 10–18
24. 12. 2025 ZAVŘENO
31. 12. 2025 ZAVŘENO
Začátek události: 29. 11. 2025 10:00 Konec události: 4. 1. 2026 18:00
