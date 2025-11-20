Může být poražen (politický) kýč?

20. 11. 2025 / Josef Poláček

Velmi zajímavá reakce Josefa Poláčka k analýze Muriel Blaive

Ano i ne. V prvé řadě je nutno si určit základní definici kýče. Jeho zřejmě nejkratší definice by mohla znít, že je kýč je výsledkem snahy dosáhnout maximálního efektu s vynaložením co nejmenší námahy.

V estetice to znamená, že tvůrce kýče se snaží dosáhnout maximálního efektu u příjemce kýče, tím že přímou cestou, lineárně působí na jeho povrchní, bezprostřední emoce, především na sentiment. Je přitom zcela eliminována veškerá námaha spojená s hledáním mnohovrstevnatých, skrytých významů uměleckého sdělení - a to jak na straně tvůrce kýče, tak na straně jeho příjemce. O zprostředkovaných sděleních není zapotřebí nijakým způsobem hlouběji uvažovat, jak řečeno jsou zaměřeny bezprostředně na plytký sentiment.

Tento sklon dosahovat maximálního efektu s minimálním vynaložením námahy je u člověka ovšem přímo evolučně podmíněný (energie získaná ze získané potravy musí být vždy vyšší nežli energie vynaložená na její získání); člověk tedy vždy bude mít tendenci k této maximalizaci efektu při minimalizaci námahy. Tedy v estetice bude mít vždy sklon ke kýči.

 Na straně druhé je ovšem v dějinách, ve vývoji lidstva obsažen i jiný, zcela protikladný trend: silou ducha, silou kultury překonávat tento přirozený sklon ke zjednodušování, a naopak vytvářet složité, komplexní myšlenkové artefakty. Záleží pak na konkrétních rámcových podmínkách, který z těchto dvou faktorů nabude vrchu.

Proč jsou tedy české oslavy Listopadu namnoze, či spíše většinově natolik kýčovité? Zde působí několik zásadních okolností.

Muriel Blaive jeden klíčový faktor sama zmínila: komodifikace paměti. Je nutno si připomenout: s Listopadem do české společnosti vstoupila nejen politická svoboda, ale zároveň do ní vtrhl i docela profánní kapitalismus. Jehož podstatou je přesně onen znak který jsme si úvodem uvedli jako podstatnou charakteristiku kýče: dostáhnout s co nejmenšími náklady co nejvyššího efektu. A přitom (to jest: při komerční reklamě roztáčející kola tohoto kapitalismu) se taktéž útočí na ty nejbezprostřednější, nejpovrchnější emoce člověka. Zkrátka: kapitalismus vždy produkuje zredukování, zúžení, až přímo zvulgarizování lidského ducha - a proto tento kapitalismus také vždy bude generovat kýč. A tedy společnost kapitalismu bude vždy vykazovat silný sklon ke kýči.

Ale ani zde ještě není možno uzavřít naše analýzy. Po sféře ekonomické je nutno pohlédnout ještě i na systém politiky. Neboť jak uvidíme, i tento polistopadový politický model stejně tak generuje zjednodušený způsob uvažování, a tedy i sklon ke kýči.

Tento polistopadový politický model jak známo nese označení "demokracie". Jestliže ale svého času Aristoteles po nesmírně důkladných a složitých analýzách, kdy do posledního šroubečku znovu a znovu rozebíral všechny aspekty státní správy, dospěl k poznání že demokracie je pro její inherentní sklon k populismu velice problematické, velice ambivalentní uspořádání, a pro dobrý stát požadoval protiváhu k tomuto populismu (tedy: protiváhu vůči demokracii), pak moderní demokracie zcela ignorují tato varování antického myslitele, a právě z tohoto populismu činí základní kámen své státní ideje! Tam kde Aristoteles znovu a znovu se střízlivým (a skeptickým) pohledem nezaujatého vědce rozebíral všechny rozporuplné stránky lidského jednání, tam novodobé demokracie populisticky vyhlásí, že člověk je přece "plně a naprosto" svobodný tvor, a že tedy všechny problémy jeho existence je možno jednou provždy vyřešit prostřednictvím volební urny. Tedy - prostřednictvím volební demokracie. Toto populistické nadbíhání náladám davu ovšem vykazuje přesně ty samé znaky, které jsme si určili už jak u kýče obecně, tak i u systému kapitalismu: totiž snaha složité úvahy nahradit triviálně jednoduchým, lineárním spojením mezi minimalizací námahy a maximalizací efektů. To jest: tento způsob demokracie není založen na myšlení, nýbrž na zjednodušování, na populismu, a tedy i na (politickém) kýči.

To jsou tedy základní příčiny toho, proč - nejen česká, ale vůbec obecně současné západní demokracie vykazují trvalý sklon ke kýči - a to ve všech rovinách své existence, v rovině ryze estetické stejně tak jako v rovině politické. V českých podmínkách je pak tento obecný trend k politickému kýči ještě zesilován specifickými podmínkami listopadového převratu, kdy z V. Havla byla velice rychle vytvořena národní ikona, která svým leskem už sama eliminovala a i nadále eliminuje jakékoli pokusy o hlubší, složitější analýzy podstaty listopadového převratu a polistopadové skutečnosti.

Takže tedy, abychom odpověděli na úvodem položenou otázku: je možno doufat v překonání (politického) kýče? Odpověď zní: v zásadě ano, ale to by předpokládalo především akt hluboké vlastní sebereflexe, tedy kritického přezkoumání všech aspektů, všech motivací dějů minulých i současných. 

