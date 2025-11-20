Trump podepsal zákon, který nařizuje zveřejnění dalších dokumentů týkajících se Epsteina
Prezident zaútočil na demokraty v příspěvku na Truth Social poté, co američtí zákonodárci rychle prosadili zákon v Kongresu
Donald Trump ve středu podepsal zákon, který nařizuje ministerstvu spravedlnosti zveřejnit spisy z vyšetřování zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, čímž ustoupil společnému tlaku demokratických oponentů a konzervativní základny prezidenta.
Podpis znamenal ostrý obrat pro Trumpa, který měl jako prezident pravomoc dokumenty zveřejnit sám, ale rozhodl se tak neučinit.
Demokraté se radovali z kontroverze kolem těchto dokumentů a možnosti, že by mohly obsahovat kompromitující informace o Trumpovi, který byl osobním přítelem Epsteina, který zemřel v roce 2019 při čekání na soud kvůli obvinění z obchodování s lidmi za účelem sexuálního zneužívání.
Trump se pokusil obrátit tento scénář po podepsání zákona v příspěvku na Truth Social, který poukazoval na Epsteinovy vazby na Demokratickou stranu.
„Možná bude brzy odhalena pravda o těchto demokratických politicích a jejich spojení s Jeffreyem Epsteinem, protože JSME PRÁVĚ PODPISOVALI ZÁKON O ZVEŘEJNĚNÍ EPSTEINOVY DOKUMENTACE!“, napsal Trump ve středu večer.
Ministerstvo spravedlnosti má 30 dní na zveřejnění všech spisů týkajících se Epsteina, včetně vyšetřování jeho sebevraždy ve federální vězeňské cele. Zákon umožňuje redigovat identifikační údaje obětí, ale výslovně zakazuje úředníkům odmítnout zveřejnění informací z důvodu „rozpaků, poškození pověsti nebo politické citlivosti“.
Trump se k této otázce léta stavěl vyhýbavě, než nakonec podlehl politickému tlaku. Během volební kampaně slíbil, že zveřejní Epsteinovy spisy. Po nástupu do úřadu změnil svůj postoj, označil tuto záležitost za „podvod“ a ostře kritizoval ty, kteří chtěli dokumenty zveřejnit.
V posledních dnech však změnil názor, když bylo jasné, že Sněmovna reprezentantů zákon schválí, a prohlásil, že „nemáme co skrývat“ a že „je čas se přesunout od tohoto demokratického podvodu, který spáchali radikální levicoví šílenci, aby odvedli pozornost od velkého úspěchu Republikánské strany, včetně našeho nedávného vítězství nad demokratickým „shutdownem““.
Poté, co Trump dal najevo svůj souhlas s návrhem zákona, republikáni jej rychle prosadili ve Sněmovně reprezentantů a poté v Senátu. Mike Johnson, předseda Sněmovny reprezentantů USA, návrh zákona několik měsíců blokoval a poté, co jej Sněmovna schválila, Johnson řekl, že doufá, že Senát jej pozmění, což se však nestalo.
Ministerstvo spravedlnosti letos dříve uvedlo, že zveřejnilo všechny dokumenty o Epsteinovi, které mohlo, aniž by tím bránilo vyšetřování nebo odhalilo informace o jeho obětech.
„Většina materiálů podléhá soudnímu nařízení o utajení,“ uvádí se v memorandu ministerstva spravedlnosti z července. „Kdyby se Epstein dostal před soud, byla by zveřejněna pouze malá část těchto materiálů, protože utajení sloužilo pouze k ochraně obětí a nevystavovalo žádné další třetí strany obviněním z protiprávního jednání.“
Není jasné, co ministerstvo zveřejní v reakci na návrh zákona – návrh zákona podrobně popisuje řadu potenciálních položek, které musí být zveřejněny, ale stanoví výjimky pro některé materiály.
Návrh zákona vyzývá generálního prokurátora, aby zveřejnil neveřejné dokumenty související s Epsteinem „v prohledávatelném a stahovatelném formátu“, včetně všech vyšetřování Epsteina, jeho spolupracovnice Ghislaine Maxwellové, letových deníků a cestovních záznamů, osob zmíněných nebo jmenovaných v souvislosti s jeho zločiny, subjektů, které byly spojeny s jeho obchodováním s lidmi nebo finančními sítěmi, dohod o imunitě a dalších dohod o přiznání viny, interní komunikace o rozhodnutích o obvinění, dokumentace o jeho zadržení a smrti a podrobnosti o jakémkoli smazání souborů.
Ministerstvo bude mít 30 dní na předání dokumentů. Návrh zákona stanoví některé výjimky, včetně redigování identifikačních údajů obětí nebo osobních spisů, jakýchkoli zobrazení sexuálního zneužívání dětí, zveřejnění, která by ohrozila probíhající vyšetřování nebo stíhání, a zobrazení smrti nebo zneužívání.
Členové Kongresu zveřejnili desítky tisíc dokumentů, které se znovu objevily a prohloubily vztahy, které Epstein měl s významnými osobnostmi, včetně Larryho Summerse, bývalého ministra financí, a Michaela Wolffa, spisovatele a Trumpova životopisce.
Trump a Epstein byli kdysi přátelé a Trumpovo jméno se objevuje v některých dokumentech, které dosud zveřejnili členové Kongresu, i když tyto zmínky neznamenají, že se podílel na jakékoli Epsteinově trestné činnosti.
Mezi dokumenty zveřejněnými demokratickými členy kontrolního výboru Sněmovny reprezentantů byl i e-mail od Epsteina Wolffovi, ve kterém Epstein o Trumpovi napsal: „Samozřejmě o těch dívkách věděl, protože požádal Ghislaine, aby s tím přestala.“ V jiném e-mailu nazval Trumpa „psem, který neštěkal“.
