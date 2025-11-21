Rusko začalo z pozemních stanic rušit německé vojenské satelity
21. 11. 2025
Podle údajů získaných novináři se jeden z incidentů odehrál minulé jaro. Ruská federace potlačila satelit německé armády a "útočila" na něj z pozemní stanice. V důsledku rušení signálu byla podle zdrojů na několik hodin přerušena komunikace s německým zařízením. "Jsme v ohrožení. Rusko je schopné pro nás představovat skutečnou hrozbu a významně zasahovat do našeho prostoru ve vesmíru," řekl velitel Vesmírného velení německých ozbrojených sil, generálmajor Michael Traut.
Navíc od dubna 2023 byla podle francouzské společnosti Aldoria opakovaně zaznamenána podezřelá přiblížení ruských satelitů k německým satelitům ve vzdálenosti až 140 km. Podle odborníků je na této vzdálenosti možné zachytit signály kosmických lodí. Německá armáda novinářům potvrdila, že počet pokusů o rušení satelitní infrastruktury roste. Podle jejich dat různí "subjekty" záměrně používají taktiky rušení signálu.
Ruská federace také využívá satelity ke sledování výcviku ukrajinských vojáků v Německu, poznamenávají vyšetřovatelé s odkazem na zdroje ze speciálních služeb.
Na konci září německý ministr obrany Boris Pistorius uvedl, že dva satelity používané Bundeswehrem jsou sledovány dvěma ruskými průzkumnými objekty. Varoval také, že Rusko a Čína v posledních letech rozšířily své schopnosti vesmírné války.
Totéž je uvedeno v nové strategii bezpečnosti vesmíru vypracované německou vládou. Moskva a Peking jsou uvedeny mezi potenciálními hrozbami: "V posledních letech Rusko opakovaně prokázalo své schopnosti vést vesmírnou válku." Čína naopak pravidelně vyvíjí a testuje prostředky "ničení satelitů jak pozemními zbraňovými systémy, tak satelity".
Německo má nyní jen "několik" vojenských satelitů, zatímco Spojené státy mají 200, Ruská federace 100 a Čína až 150. Evropská unie jako celek má něco málo přes 30 zařízení pro vojenské účely.
V říjnu šéf Britského vesmírného velení, generálmajor Paul Tedman, uvedl, že Ruská federace "poměrně vytrvale" monitoruje britské vojenské satelity a pravidelně se snaží zasahovat do jejich práce pomocí pozemních systémů. Pokusy o rušení z Moskvy se podle něj odehrávají "každý týden".
Zdroj v němčině: ZDE
Diskuse