Studie zjistila, že ultra zpracované potraviny škodí všem hlavním orgánům lidského těla
20. 11. 2025
Největší vědecká studie na světě varuje, že konzumace ultra zpracovaných potravin představuje závažnou hrozbu pro globální zdraví a blahobyt
Podle největší studie na světě jsou ultra zpracované potraviny (UPF) spojeny s poškozením všech hlavních orgánových systémů lidského těla a představují závažnou hrozbu pro globální zdraví.
UPF také rychle nahrazují čerstvé potraviny ve stravě dětí a dospělých na všech kontinentech a jsou spojeny se zvýšeným rizikem vzniku desítek zdravotních problémů, včetně obezity, cukrovky typu 2, srdečních onemocnění a deprese.
Průzkum důkazů naznačuje, že prudký nárůst konzumace UPF po celém světě je poháněn ziskuchtivými korporacemi, které používají řadu agresivních taktik k podpoře spotřeby, zkreslování vědecké debaty a bránění regulaci.
Závěry ze série tří článků publikovaných v časopise Lancet přicházejí v době, kdy miliony lidí stále více konzumují UPF, jako jsou hotová jídla, cereálie, proteinové tyčinky, sycené nápoje a fast food.
Ve Velké Británii a USA tvoří UPF více než polovinu průměrné stravy. Pro některé, zejména pro mladší, chudší nebo znevýhodněné osoby, je typická strava, která obsahuje až 80 % UPF.
Důkazy přezkoumané 43 předními světovými odborníky naznačují, že strava s vysokým obsahem UPF souvisí s přejídáním, špatnou nutriční kvalitou a vyšší expozicí škodlivým chemikáliím a přísadám.
Systematický přehled 104 dlouhodobých studií provedených pro tuto sérii zjistil, že 92 z nich uvádělo vyšší riziko jednoho nebo více chronických onemocnění a předčasného úmrtí ze všech příčin.
Jeden z autorů série Lancet, prof. Carlos Monteiro, profesor výživy v oblasti veřejného zdraví na Univerzitě v São Paulu, uvedl, že výsledky zdůrazňují, proč je nutné přijmout urgentní opatření k řešení problému UPF.
„První článek v této sérii Lancet naznačuje, že ultra zpracované potraviny poškozují všechny hlavní orgánové systémy v lidském těle. Důkazy silně naznačují, že lidé nejsou biologicky přizpůsobeni k jejich konzumaci.“
On a jeho kolegové v Brazílii přišli s klasifikačním systémem potravin Nova. Ten je rozděluje podle úrovně zpracování, od jedné – nezpracované nebo minimálně zpracované potraviny, jako je celé ovoce a zelenina – až po čtyři: ultra zpracované.
Tato kategorie se skládá z produktů, které byly průmyslově vyrobeny, často s použitím umělých příchutí, emulgátorů a barviv. Patří mezi ně nealkoholické nápoje a balené snacky, které jsou obvykle velmi chutné a mají vysoký obsah kalorií, ale nízký obsah živin.
Jsou také navrženy a uváděny na trh tak, aby nahradily čerstvé potraviny a tradiční jídla a maximalizovaly zisky společností, uvedl Monteiro.
Kritici tvrdí, že UPF je špatně definovaná kategorie a že stávající zdravotní politiky, jako jsou ty zaměřené na snížení spotřeby cukru a soli, jsou dostatečné k řešení této hrozby.
Monteiro a jeho spoluautoři uznali platné vědecké kritiky Nova a UPF – jako je nedostatek dlouhodobých klinických a komunitních studií, nově se objevující porozumění mechanismům a existence podskupin s odlišnými nutričními hodnotami.
„Tuto změnu ve stravovacích návycích lidí podporují mocné globální korporace, které generují obrovské zisky tím, že upřednostňují ultra zpracované produkty, a to za podpory rozsáhlého marketingu a politického lobbingu, jehož cílem je zastavit účinné politiky v oblasti veřejného zdraví podporující zdravé stravování.“
Druhý článek v této sérii navrhuje opatření k regulaci a omezení výroby, marketingu a spotřeby UPF. Ačkoli některé země zavedly pravidla pro reformulaci potravin a kontrolu UPF, „globální reakce v oblasti veřejného zdraví je stále v počátcích, podobně jako tomu bylo před desítkami let v případě hnutí za kontrolu tabáku“, uvádí se v článku.
Třetí článek uvádí, že za nárůstem UPF stojí globální korporace, nikoli individuální volby. UPF jsou hlavní příčinou „pandemie chronických onemocnění“ souvisejících se stravou, přičemž potravinářské společnosti kladou zisk nad vše ostatní, uvedli autoři.
Hlavní překážkou ochrany zdraví jsou „politické aktivity korporací, koordinované na nadnárodní úrovni prostřednictvím globální sítě předních skupin, iniciativ s účastí více zainteresovaných stran a výzkumných partnerů, jejichž cílem je čelit opozici a blokovat regulaci“.
Spoluautor série, prof. Barry Popkin z University of North Carolina, uvedl: „Žádáme, aby byly na přední straně obalů vedle nadměrného obsahu nasycených tuků, cukru a soli uvedeny také složky, které jsou ukazateli UPF, aby se zabránilo nahrazování nezdravých složek a umožnila účinnější regulace.“
Autoři také navrhli přísnější omezení marketingu, zejména pro reklamy zaměřené na děti, jakož i zákaz UPF na veřejných místech, jako jsou školy a nemocnice, a omezení prodeje UPF a prostoru pro jejich vystavení v supermarketech.
Jedním z úspěšných příkladů je brazilský národní program školního stravování, který odstranil většinu UPF a do roku 2026 bude vyžadovat, aby 90 % potravin bylo čerstvých nebo minimálně zpracovaných.
