Americký Senát souhlasí s automatickým schválením zákona o zveřejnění Epsteinovy dokumentace, Trump teď tvrdí, že mu to je jedno
19. 11. 2025
Trump říká: „Je mi jedno, kdy Senát schválí návrh zákona Sněmovny“, poté co Senát souhlasil s jednomyslným návrhem na schválení zákona, jakmile dorazí ze Sněmovny
Sněmovna schválila návrh zákona o zveřejnění Epsteinových spisů téměř jednomyslnou podporou
Senát souhlasí s automatickým schválením návrhu zákona Sněmovny požadujícího zveřejnění Epsteinových spisů
Senát souhlasil s jednomyslným souhlasem demokratického vůdce menšiny Chucka Schumera se schválením zákona o transparentnosti Epsteinovy dokumentace, jakmile legislativa dorazí ze Sněmovny.
Demokratický senátor Chris Murphy vysvětluje na X, že „Senát právě ‚považoval za schválenou‘ rezoluci Epstein“, což znamená, že „jakmile dorazí ze Sněmovny, automaticky projde Senátem (bez pozměňovacích návrhů) a putuje na stůl prezidenta. Páni.“
Úředník Bílého domu říká, že Trump podepíše zákon vyžadující zveřejnění Epsteinových spisů
Anonymní vysoký úředník administrativy v úterý řekl NBC News, že Donald Trump podepíše zákon, který vyžaduje, aby ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo spisy o Jeffrey Epsteinovi, zesnulém sexuálním delikventovi, s nímž Trump více než 15 let udržoval společenské styky.
„Zákon bude podepsán, jakmile dorazí do Bílého domu,“ řekl úředník podle Garretta Haakeho, hlavního korespondenta NBC v Bílém domě.
Trump tvrdí, že mu je jedno, zda Senát schválí zákon o transparentnosti v případu Epstein
Donald Trump v úterý na své sociální síti napsal, že mu je jedno, zda se zákon, který by ministerstvo spravedlnosti donutil zveřejnit vyšetřovací dokumentaci týkající se Jeffreyho Epsteina, zesnulého sexuálního delikventa, s nímž Trump více než 15 let udržoval přátelské vztahy, dostane na jeho stůl.
„Je mi jedno, kdy Senát schválí návrh zákona Sněmovny, ať už dnes večer, nebo někdy jindy v blízké budoucnosti. Jen nechci, aby republikáni přestali věnovat pozornost všem vítězstvím, kterých jsme dosáhli,“ napsal Trump a poté vyjmenoval to, co nazval svými velkými úspěchy v úřadu.
Prezident neuvedl, zda zákon podepíše, nebo zda ho vetuje.
I kdyby návrh zákona podepsal, ministerstvo spravedlnosti by mohlo argumentovat, že některé dokumenty shromážděné federálními vyšetřovateli před Epsteinovou smrtí ve vězení v roce 2019 musí zůstat utajené, pokud se týkají nových vyšetřování prominentních demokratů, které Trump nařídil minulý týden.
„MBS se dostává krvavě červeného koberce“, píše Khashoggiho editorka
Karen Attiah byla editorkou Jamala Khashoggiho ve Washington Post, když byl tento komentátor zavražděn, podle amerických zpravodajských služeb na příkaz hosta Donalda Trumpa v Oválné pracovně v úterý, Mohammeda bin Salmana, známého jako MBS.
Attiah reagovala na spektakulární přivítání saudského vůdce v Bílém domě s hněvem a zděšením a na Bluesky napsala: „MBS dostává v Bílém domě krvavě červený koberec. Je to odporné a nechutné. Vládnou nám absolutní zločinci.“
„Nikdy nezapomenu, jak jsem musela po jeho vraždě editovat Jamalův poslední, posmrtný článek pro Washington Post,“ napsala také a sdílela odkaz na komentář z roku 2018. „Vyzýval k svobodě projevu v arabském světě.“
V úterním komentáři pro Guardian Attiah napsala:
Marty Baron, bývalý výkonný redaktor Washington Post, označil v e-mailu zaslaném TheWrap úterní výroky Donalda Trumpa, ve kterých prezident odmítl obavy ohledně vraždy Jamala Khashoggiho, sloupkaře Washington Post, spáchané saudským režimem v roce 2018, za „hanbu“.
