Prezident Zelenskyj v centru korupce, která sužuje Ukrajinu
20. 11. 2025
Korupční skandál, který se týká ukrajinského energetického systému za 100 milionů dolarů a který propukl minulý týden, je pro obyčejné Ukrajince kriticky důležitý kvůli svému načasování. Rusko denně bombarduje energetickou infrastrukturu země, aby tak Ukrajincům odepřelo teplo a elektřinu během chladných a temných zimních měsíců, informuje Ian Proud.
V listopadu 2024 propukl další skandál, když se ukázalo, že 1,6 miliardy dolarů vyčleněné na výstavbu ochranných bunkrů kolem elektrických rozvoden nebyly využity.
S ohledem na tuto událost mnozí pozorovatelé uvedli, že široce medializovaný charakter tohoto posledního skandálu, který vedl k rezignaci ministra energetiky i ministra spravedlnosti, je viditelným důkazem toho, že v boji proti korupci na Ukrajině dochází k pokroku. Ukrajinský Národní protikorupční úřad (NABU), který často stojí v čele takových vyšetřování, byl zřízen prezidentským dekretem v dubnu 2015. To, že i nadále funguje, je skutečně pozitivním znamením.
Nelze však tvrdit, že korupce je specifickým jevem válečného období. Tento energetický skandál není zdaleka ojedinělý. V září 2021, kdy byl Zelenskyj již dva a půl roku u moci, Evropský účetní dvůr oznámil, že státní korupce a ovládnutí státu jsou na Ukrajině stále rozšířené. Poukázal na to, že „v důsledku korupce se každoročně ztrácí desítky miliard eur“ a že podpora EU poskytovaná po dobu 20 let nepřinesla požadované výsledky.
Od ruské invaze v roce 2022 byla Ukrajina zaplavena stovkami miliard dolarů pomoci, jejíž hodnota je mnohem vyšší než ukrajinský roční hospodářský výkon. Spojené státy nebyly schopny přesně vyúčtovat miliardy, které tam poslaly. Žádná země by v tuto chvíli nemohla s jistotou tvrdit, že její finanční prostředky byly dobře vynaloženy.
Rozsah každého nového korupčního skandálu se zdá být s postupem času stále větší. V srpnu 2023 Zelenskyj propustil všechny vedoucí regionálních vojenských náborových úřadů v důsledku rozsáhlých stížností na úplatky, často za to, že potenciálním rekrutům umožnili vyhnout se vojenské službě. V září 2023 rezignoval ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov v důsledku skandálu souvisejícího s navýšením ceny zakoupených neprůstřelných vest a přileb o 4–5násobek jejich skutečné hodnoty. V lednu 2024 byli ukrajinští obranní úředníci zatčeni za krádež 40 milionů dolarů v souvislosti s objednávkou 100 000 dělostřeleckých granátů, které nikdy nebyly dodány.
Dosud prezident Volodymyr Zelenskyj dokázal uchlácholit západní dárce tím, že tu a tam někoho propustil nebo postavil před soud. Letos se však situace změnila v tom, že bývalí vyšetřovatelé NABU se postupně přibližují k jeho nejbližšímu okruhu spolupracovníků.
V červenci tohoto roku, když se stahovala smyčka kolem jeho blízkého spojence - bývalého místopředsedy vlády Oleksije Černyshova - kvůli rozsáhlému podvodu s nemovitostmi, se Zelenskyj neúspěšně pokusil oslabit NABU a dostat ji pod svou osobní kontrolu. Jak se ukázalo, Černyshov je také zapleten do aktuálního energetického podvodu, přičemž detektivové NABU zdokumentovali převod odhadované částky 1,3 milionu dolarů v hotovosti jemu a jeho spolupracovníkovi. Dne 14. listopadu NABU požádalo o vydání příkazu k Černyshovu zatčení.
Timur Mindich, muž stojící v centru aktuálního skandálu, je blízkým spojencem prezidenta Zelenského. Spolu s ním založil televizní společnost „Kvartal 95“. Před razií NABU, při které byly objeveny tašky plné hotovosti a zlatá toaleta, mu bylo umožněno uprchnout ze země. Některým komentátorům neuniklo, že v roce 2014 byl sesazený prezident Janukovyč také obviněn z toho, že vlastnil toaletu ze zlata.
To nám připomíná, že za poslední desetiletí se na Ukrajině ve skutečnosti moc nezměnilo. Poprvé jsem se setkal s aktivistkou bojující proti korupci v Kyjevě na konci roku 2015, na úpatí malebného Andriivského svahu v útulné kavárně Lviv Handmade Chocolate Café. Téměř dva roky po svržení Janukovyče byla viditelně rozčarovaná, že v boji proti korupci bylo dosaženo jen malého pokroku. Během několika týdnů čelila vláda Arsenije Jaceňuka hlasování o nedůvěře kvůli řadě korupčních skandálů, do nichž byli zapleteni lidé z premiérova okolí, což nakonec vedlo k jeho rezignaci v únoru 2016.
Uprostřed tohoto skandálu navštívil Kyjev viceprezident Joe Biden, aby podpořil vládu, protože se obával, že Ukrajina nebude schopna vytvořit lepší koalici než tu, která byla u moci. „Korupce odčerpává zdroje od lidí. Brzdí ekonomický růst a uráží lidskou důstojnost. My to víme. Vy to víte. Ukrajinský lid to ví,“ řekl tehdy Biden.
Pro mnoho obyčejných Ukrajinců, kteří na konci roku 2013 pokojně protestovali na Majdanu, bylo vymýcení korupce jádrem takzvané „revoluce důstojnosti“. Bidenova návštěva v roce 2015 byla pokusem zakrýt trhliny a zastavit snahy o destabilizaci prozápadní vlády. Endemická korupce však nerušeně pokračovala.
Evropská komise ve své nedávné zprávě o zemích ucházejících se o členství v EU ocenila pozoruhodné odhodlání Ukrajiny pokračovat na cestě k členství v EU. Své hodnocení však snížila na stupeň B a vyjádřila znepokojení nad pokrokem v boji proti korupci. Stejně jako v případě Bidenovy návštěvy v roce 2015 se obávám, že se jednalo o další příklad zakrývání trhlin v mnohem větším problému.
Vertikální struktura moci na Ukrajině, v níž malý počet oligarchů disponuje nadměrnou mocí ve všech sférách podnikání a politiky, zůstává dodnes v podstatě nezměněna. Zelenskyj se stal produktem tohoto systému, když se v různých obdobích střetával s různými oligarchy a zároveň se s nimi spojoval. S pozastavením prezidentských voleb je jeho moc podrobena menšímu ústavnímu dohledu než před válkou. A navzdory své vynikající práci není NABU dosud dostatečně silná, aby tento systém rozbila.
Existuje přesvědčivý argument, že ukončení války a zastavení přílivu peněz by budoucím ukrajinským vůdcům usnadnilo znovu se zaměřit na cestu k členství v Evropské unii. To by vyžadovalo skutečné reformy. Možná právě z tohoto důvodu veřejná podpora ukončení války stále roste spolu s pobouřením nad každým novým případem korupce ze strany blízkých přátel prezidenta Zelenského.
Celý text v angličtině ZDE
Diskuse