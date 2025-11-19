Američtí a ruští vládci připravují nový mírový plán založený na kapitulaci Ukrajiny, zatímco Rusko vraždí civilisty
Není jasné, zda Trumpova administrativa podpoří dohodu, která by znamenala, že Kyjev se vzdá území a výrazně omezí velikost armády
Američtí a ruští představitelé tiše vypracovali nový plán na ukončení války na Ukrajině, který by vyžadoval, aby se Kyjev vzdal území a výrazně omezil velikost své armády, bylo oznámeno ve středu, když ruské útoky dronů a raket zabily nejméně 25 lidí ve městě Ternopil.
Oba muži vytvořili důležitý, ale neoficiální kanál mezi Moskvou a Washingtonem, a není jasné, zda Trumpova administrativa tento plán oficiálně podpořila.
Financial Times a Reuters uvedly, že návrh by vyžadoval, aby Ukrajina postoupila území, které ovládá na východě země, a snížila velikost své armády na polovinu, což jsou podmínky, které ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v minulosti označil za nepřijatelné. Mezi další podmínky patří omezení vojenské pomoci USA Ukrajině a kategorií zbraní používaných ukrajinskou armádou.
O existenci 28bodového plánu, který se zdá být inspirován podobným návrhem, který Trumpova administrativa vypracovala za účelem ukončení války v Gaze, jako první informoval Axios. Bílý dům okamžitě neodpověděl na žádost o podrobnější informace o návrhu.
Washington opakovaně naznačoval, že je blízko mírové dohodě mezi Ruskem a Ukrajinou, ale návrhy selhaly, protože by Rusku vyhověly ve většině jeho požadavků a zároveň by od Kyjeva vyžadovaly bolestivé ústupky.
Tentol únik informací přišel zrovna v době, kdy Rusko zahájilo rozsáhlý útok na západní Ukrajinu, který se zaměřil na několik vícepodlažních budov ve městě Ternopil a energetická zařízení v Ivano-Frankivsku a ve Lvově. Rusko se před zimou systematicky snaží zničit civilní energetickou infrastrukturu země.
Oleg Hrycyšyn, který bydlí v šestém patře jednoho z poškozených bytových domů v Ternopilu, řekl, že kouř okamžitě zablokoval evakuační cesty, takže zůstal uvězněn ve svém bytě.
„Bylo několik hlasitých výbuchů. Když jsem se snažil obléknout, vchod byl zaplněn hustým černým kouřem. Hořelo to,“ řekl. Bylo nemožné se dostat ven, i když jsem to zkoušel dvakrát. Okna v bytě nebyla rozbitá. Klepal jsem na dveře sousedů, ale nikdo neodpovídal.“
Muž byl zachráněn a lékaři mu ošetřili vysoký krevní tlak.
Na sociálních sítích se objevilo video, které zřejmě zachycuje okamžik, kdy raketa zasáhla budovu.
Ukrajinské ministerstvo vnitra uvedlo, že při útoku zahynulo 25 lidí, včetně tří dětí, a dalších 73 bylo zraněno, z toho 15 dětí.
Svědek Jaroslav Tesljuk uvedl, že útok se odehrál kolem 5:30 ráno, kdy většina lidí spala.
„Slyšel jsem hlasité dunění. Následoval hluk ‚shaheedů‘ a několika dalších raket a pak výbuchy,“ řekl. „Vypukl požár. Bylo mi řečeno, že někteří lidé uhořeli ve svých bytech, protože k útoku došlo, když všichni ještě spali. Těla byla zakryta. Některá již byla odvezena.“
Zelenskyj, který se ve středu setkal s tureckým prezidentem Recepem Tayyipem Erdoğanem v rámci snahy „oživit jednání“ a zajistit „spravedlivý mír“ pro Ukrajinu, vyzval spojence Kyjeva, aby zintenzivnili tlak na Rusko, aby ukončilo svou téměř čtyřletou invazi, mimo jiné poskytnutím dalších protiletadlových raket.
„Každý bezohledný útok na běžný život ukazuje, že tlak na Rusko je nedostatečný,“ napsal Zelenskyj na Twitteru. „Účinné sankce a pomoc Ukrajině to mohou změnit.“
Smrtící útoky po celé Ukrajině přišly uprostřed známek obnoveného pohybu kolem potenciálních mírových jednání, která byla v posledních měsících z velké části zastavena v důsledku maximalistických požadavků Ruska.
Zelenskyj se má ve čtvrtek setkat s vysokou delegací amerických vojenských představitelů.
Americký ministr armády Daniel Driscoll přicestoval ve středu do Kyjeva, aby jednal s ukrajinskými představiteli a „diskutoval o úsilí o ukončení války“, uvedla americká ambasáda v prohlášení.
Kyjev a Moskva nevedly přímá jednání od léta a snahy o oživení diplomatické cesty jsou od posledního setkání Donalda Trumpa a Vladimira Putina na Aljašce v srpnu do značné míry zmrazeny.
Navzdory tvrzením Kremlu, že je otevřený jednáním o ukončení války, Moskva neprojevila žádnou ochotu zmírnit své dalekosáhlé požadavky.
Zelenskyj se ocitá ve stále obtížnější situaci doma i na bojišti. Ruské síly nedávno postoupily do strategicky důležitého města Pokrovsk a tlačí se vpřed i jinde podél fronty, zatímco rozšiřující se korupční skandál v energetickém sektoru vyústil v nejzávažnější politickou krizi na Ukrajině od začátku války.
To zvýší obavy z nedávných diskusí mezi Witkoffem a Dmitrijevem o vypracování nového plánu na ukončení války. Oba muži byli již dříve v úzkém kontaktu a jejich rozhovory vyvolaly obavy v Kyjevě i v celé Evropě, kde mnozí považují Witkoffa za příliš přátelského vůči Moskvě.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov ve středu popřel, že by bylo dosaženo nějakého významného pokroku. „Zatím v této věci nejsou žádné novinky, o kterých bychom vám mohli informovat,“ řekl.
Ruské ministerstvo zahraničí rovněž uvedlo, že nemá informace o žádném novém mírovém návrhu USA. Jeho mluvčí Maria Zacharová řekla, že Moskva od Washingtonu neobdržela žádný návrh dohody o Ukrajině „takové úrovně“.
