Venezuelský prezident Maduro prohlásil, že je připraven k „osobním rozhovorům“ s představiteli USA
20. 11. 2025
Jeho komentář přichází poté, co Trump uvedl, že USA „možná vedou jednání“ s venezuelskou vládou.
Venezuelský prezident Nicolas Maduro dal jasně najevo, že je ochoten vést „osobní“ rozhovory s americkými představiteli, a varoval prezidenta Trumpa, aby nezačínal válku s jeho zemí, píše na webu Antiwar Dave DeCamp.
„Ve Spojených státech bude každý, kdo chce s Venezuelou jednat, jednat osobně, a to bez jakýchkoli problémů,“ řekl Maduro ve svém týdenním televizním pořadu. Jeho komentář přichází poté, co Trump naznačil, že jeho administrativa „možná“ vede rozhovory s venezuelskou vládou.
Trump však v pondělí také novinářům řekl, že nevylučuje vyslání vojsk do Venezuely, a pokračuje ve významném posilování americké vojenské přítomnosti v Karibiku. Maduro uvedl, že pokud Trump nařídí vojenské údery proti Venezuele, bude to „největší chyba jeho života“.
Maduro naznačil, že politické frakce v USA se snaží poškodit Trumpa před kongresovými volbami v roce 2026 tím, že na něj vyvíjejí tlak v souvislosti se skandálem Jeffreyho Epsteina a tlačí ho do války s Venezuelou. „Chtějí, aby prezident Trump vojensky zaútočil na Venezuelu, což by znamenalo konec jeho politického vedení a jeho jména,“ uvedl venezuelský vůdce podle deníku Miami Herald.
Maduro se dříve zaměřil na kritiku ministra zahraničí Marca Rubia, který vede tlak na válku s Venezuelou. „Pane prezidente Donalde Trumpe, musíte být opatrný, protože Marco Rubio chce, aby se vaše ruce potřísnily krví, jihoamerickou krví, karibskou krví, venezuelskou krví,“ řekl Maduro novinářům, když USA v regionu zahájily bombardování lodí údajně převážejících drogy.
Po prvních amerických útocích na lodě v regionu poslal Maduro Trumpovi dopis, v němž naléhal na diplomatické řešení krize a vyjádřil ochotu jednat s Trumpovým zvláštním vyslancem Ricem Grennelem, který se s venezuelským vůdcem setkal přímo v lednu.
Navzdory snahám USA o válku Venezuela stále spolupracuje na deportačních letech z USA. Mezi březnem a polovinou října USA provedly 40 deportačních letů do Caracasu, při nichž bylo deportováno asi 8 000 venezuelských občanů.
Celý článek v angličtině ZDE
