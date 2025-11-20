Vyslání „stabilizačních sil“ do Gazy je kritizováno jako „popření palestinského práva na sebeurčení“
20. 11. 2025
Obhájci palestinských práv odsoudili americký plán, který povoluje vyslání takzvané mezinárodní stabilizační síly do Gazy – plán, který jedna mírová organizace odsoudila jako popření palestinského sebeurčení.
Třináct členů Rady bezpečnosti OSN hlasovalo pro rezoluci, zatímco žádný stát nehlasoval proti návrhu. Čína se zdržela hlasování, stejně jako Rusko, které předložilo alternativní návrh rezoluce.
Zatímco americký velvyslanec při OSN Mike Waltz uvítal schválení toho, co nazval „historickou a konstruktivní rezolucí“, Hamás, který vládne v Gaze od roku 2007, odmítl plán, který podle něj Palestincům „vnucuje mezinárodní mechanismus dohledu nad pásmem Gazy, který náš lid a jeho frakce odmítají“.
„Přiřazení úkolů mezinárodním silám uvnitř pásma Gazy, včetně odzbrojení hnutí odporu, je zbavuje neutrality a činí z nich stranu konfliktu ve prospěch okupace,“ dodal Hamás, který USA označují za teroristickou organizaci, píše Brett Wilkins.
Izraelští představitelé rovněž odmítli tuto rezoluci otevírající dveře palestinské státnosti, když ji premiér Benjamin Netanjahu označil za „nepřijatelnou“.
Stabilizační síly budou mít za úkol zajištění hranic Gazy, chránění civilistů, distribuci humanitární pomoci, podporu palestinských policejních jednotek a budou mít dozor nad odzbrojením Hamásu a dalších militantních skupin. Podle tohoto plánu by se izraelské okupační síly zcela stáhly z Gazy poté, co stabilizační síly zajistí bezpečnost a operační kontrolu nad palestinskou exklávou.
Poté by byl zřízen přechodný vládní orgán – takzvaná Rada míru vedená americkým prezidentem Donaldem Trumpem – který by koordinoval bezpečnost, humanitární pomoc a rekonstrukci pásma. Plán, který vychází z Trumpova 20bodového mírového návrhu přijatého v rámci křehkého příměří, otevírá cestu k palestinskému sebeurčení a státnosti pod reformovanou palestinskou vládní samosprávou.
Human Rights Watch kritizovala hlasování v příspěvku na X s tím, že „skutečnost, že slova ‚lidská práva‘ se v rezoluci přijaté dnes Radou bezpečnosti neobjevují, mluví za vše“.
Americká mírová skupina CodePink ve svém prohlášení uvedla, že „rezoluce, ačkoli je maskovaná jako mírový a humanitární návrh, je ve skutečnosti plánem na internacionalizaci izraelské okupace a úplným popřením palestinského sebeurčení“.
CodePink dále uvedla:
Rezoluce ukládá dvouletý mandát k „zabezpečení hranic“, „ochraně civilistů“ a „vyřazení zbraní z provozu“ s deklarovaným cílem odzbrojit palestinský odpor. Nicméně neřeší a neukončuje základní příčinu násilí: pokračující obléhání, okupaci a etnické čistky ze strany Izraele. Spojené státy, které bezpodmínečně vyzbrojovaly a chránily izraelskou vládu, když zabíjela a vysídlovala stovky tisíc Palestinců, by neměly být považovány za neutrálního aktéra jednajícího v dobré víře. Vojenská síla, která se zodpovídá „mírové radě“ předsedané americkým prezidentem, je prostým prodloužením zájmů USA a Izraele.
„Zřízení ‚technokratické palestinské správy‘, která se zodpovídá radě vedené USA, zbaví palestinský lid politické moci,“ dodala organizace CodePink. „V podstatě to ponechá Palestinu v rukou loutkové správy a pověří Spojené státy, které se podílejí na genocidě, jako nového správce otevřené věznice, kterou již Izrael zřídil.“
Členové newyorské pobočky Palestinského hnutí mládeže uspořádali demonstraci před americkou misí při OSN na Manhattanu, aby pro této rezoluci protestovali.
„Prohlédli jsme tento slabě maskovaný pokus zbavit palestinský lid jeho suverenity, práva na sebeurčení a práva na návrat,“ uvedla skupina na Instagramu. „Lidé odmítají jakékoli plány na okupaci Gazy. Naše hnutí bude pokračovat v boji proti sionismu a imperialismu, dokud nebude Palestina svobodná od řeky až k moři.“
