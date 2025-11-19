Technofašismus v praxi
19. 11. 2025
Důležitý zablokovaný článek je níže:
Katolíci vyznamenávají katolíky, židé židy, disidenti disidenty. Nevadí ani, když jste třeba trochu agent StB, bigotní fanatik, nebo podporovatel genocidy, pokud máte svoji partu, nějaká cena si vás vždycky najde.
Když jsem měla 17.11.1989 soud a nechala se vyhodit ze školy, z nájmu i z práce, netušila jsem, že po 35 letech bude výsledkem estébácký oligarcha, nácek, pornoherec a komerční fašista soupeřící o funkce a prebendy. Díky, že jsem mohla, ale tak úplně jsem si to nepředstavovala.— MonikaLe Fay 🇺🇦🇵🇸 (@MonikaLeFay) November 15, 2025
Být u toho
Samostatnou kapitolou jsou párty na Hradě, které se konají každou chvíli. Je třeba mít kontakty a a vyfotit se, aby se člověk mohl trochu pochlubit na sítích. Kdo by nechtěl říkat že je zvaný prezidentem, kdo by odmítl státní vyznamenání? Kdo by se nechtěl stát morálním majákem? Jednou z nejvyšších možných satisfakcí v této kategorii je dojímání se nad 17. listopadem. To se nikdy neomrzí a opakuje se to každý rok,
Věční revolucionáři
Psala jsem už dřív, že nikomu nevyčítám jeho minulost. Protože každý, kdo nakonec dostal rozum je vítaný, a že ani necítím hořkost či křivdu při pohled na svazáky, kteří si mnuli ruce, kdy že už mě ze školy vyhodí, aby se z nich po pár měsících stali vůdcové revoluce. Jsem spíš příznivkyně life stylu mladého Maxima Gorkého, o kterém jsme se učili na socialistickém gymnáziu, že vystřídal všechna možná zaměstnání, aby byl ve své tvorbě autentický. Jsem vděčná za zkušenosti a neměnila bych. S údivem ale pozoruju bývalé studentské vůdce a vůdkyně, kteří jsou schopno i 36 let pote vytvářet kolem sebe aureolu slávy, nadosmrti přesvědčení, že to stačí. Nezajímají je sociální problémy, nepálí je klimatická krize, rasismus, ani Gaza, a všechny ty další levičácké nesmysly.
Milion chvilek ležící spící Letos se k nim přidalo i znovu vzkříšené hnuti Milion chvilek o kterém si všichni mysleli že už navěky spí jako blaničtí rytíř. Nevzbudila je ani bitcoinová kauza, ani Dozimetr, ani zbrojní lobby která prodává zbraně do Izraele, který jimi pak střílí děti do hlavy (viz můj projekt Čeští veřejní intelektuálové ve službách dehumanizace- Historie se opakuje, který doufám snad někdy sepíšu a vydám). Neřeší ani chudobu na ubytovnách, bezdomovce a inkluzi, natož vzrůstající fašismus vpravo i vlevo. Jako Pavlovův pes spustí reakci vždy jen když slyší jméno Andrej Babiš a zaklínají se přitom floskulemi o svobodě a demokracii, pronášené několika morálními majáky – vesměs muži, kteří nikdy nedrží takzvaně prst na tepu doby, ale jsou to právě oni, kdo ozdobí každý večírek. každou státní slábu a vždy si přijdou pro vyznamenání za odvahu a občanskou statečnost, a tváří se přitom téměř jako reinkarnace Havla se Schwarzenbergem dohromady, zatímco další ochotní a neodvážní jim dýchají na záda., aby je z jejich pracně vybudovaných a udržovaných pozic vytlačili. Někdy stačí jen správně nakročit do revolučního vlaku a při troše dobré vůle v něm můžete popojíždět dalších 36 let.
Ebenezer Scrooge z Brna
Zatímco dřív jsme chodili s rodinou a s přáteli na Národní – jednou jsem tam i natáčela Michaela Kocába a vytáhli jsme červené karty proti Zemanovi a dostali se až do beznadějně vyprodané Slávie- jindy jsme se s kamarády zamotali do davu. který nás namačkal na několik minut na sebe, až to málem vyvolávalo v lidech strach o život – někdy jsem slavila už i předem s přítelem z disentu, nebo s kamarády a s rodinou – loni jsme pro změnu vystupovali na podporu Palestinců, což dávalo smysl, protože lidská práva jsou nedělitelná a nás pár co tam bylo, jsme je zastávali už před rokem, 1989 – letos se mi ale vůbec nikam nechtělo.
Naopak co jde velmi rychle a ráz na ráz, je blokování nepohodlných názorů. Můj oblíbený web Buzerant, který je btw také z Brna, komentoval jako vždy velmi trefně a na komoru to, co se dělo kolem Okamury. Nečetla jsem lepší politologický komentář. Reakce na sebe nenechala dlouho čekat – Buzerantovi zrušili účet na Instagramu. Ano, žijeme v době, kdy vládne maloměšťácká morálka a kdy má zelenou každý, kdo mluví slušně a neprovokuje nějakými svými názory. Pravdo a lásko jak se ti spí, děti v Gaze hladoví, napsali hoši z Brna a už si to zase můžou psát jen sami pro sebe. A já spolu s nimi. Jaký kontrast proti lidem, kteří obklopují prezidenta a na dotaz, zda by mohli předložit toto téma na setkání s Petrem Pavlem, mí odpoví Zkuste to!
Doktorka filozofie na lavičce
Když jsem nedávno zjistila, že v centru Prahy žije na ulici sedmdesátiletá doktorka filozofie, strávila jsem tím mezi dvěma rodinnými oslavami víkend, abych zjistila, co se dá udělat. A kromě kontaktování její sociální pracovnice se ukázalo, že v Praze existují také terénní služby, které se o bezdomovce starají a jezdí i v noci pokud začnou mrazy. Kromě toho jsem také zjistila, že 90% nápomocných organizací o víkendu nefunguje a bytost bez domova je většinou odkázána na pomoc bližních, stejně jako v románech Charlese Dickense z předminulého století.
Zkušenost s touto beznadějí, stejně jako film Tomáše Hlaváčka Dům bez východu o situaci v židenické Kuncovce plus uspokojení vlády nad tím, jak je demokratická a super, zatímco nechává k moci nastoupit ten největší póvl v polistopadových dějinách, mě letos ze slaveni odradilo.
Odpor ke slaveni svátku,
z něhož se stává vyprázdněný kýč, už se začal stávat téměř hmatatelný, takže poté, co jsme se v neděli sešly tři generace naší rodiny tak, jako se scházíváme o víkendu. žádný nápad na oslavu nepadl. Možná leda kdybych dokázala jako Věra Chytilova natočit sžíravou moralitu o tom, jak se po Národní promenují estébáci, náckové, podvodnici a sexuální predátoři, by to mohlo mít nějaký smysl a nadčasový rozměr. Takže když dcera projevila zájem vidět v pondělí nějakou movie a nikdo s ni nechtěl jít, přišlo mi to jako dobry nápad. Vybrala film, kde se příšery z obrázku malé holčičky mění v realitu a to se mi zdálo jako dobra metafora. Odjely jsme do kina co nejdál vzdáleného od centra dění, abychom se do měj nezapletly – ačkoliv by pro ni bylo nejspíš užitečné vidět Maria Bihariho a Jana Cinu zpívat hymnu a Modlitbu pro Martu, aby mohla vidět Romy také při nějaké pozitivní příležitosti a ne jen jako problém (a za tohle jsem opravdu ráda a pokud oslava toho svátku má nějak pokračovat, tak takhle, všem šmejdům kteří tam vystupovali dopoledne navzdory).
S úlevou, že nemusím nic předstírat, jsem koupila dva lístky, jeden dětský a jeden dospělý a protože si přála nachos, tak ještě jedny nachos s colou a malou minerálku pro mě. Zaplatila jsem 935 korun.
Cestou do sálu jsem myslela na ženy, mnohdy samoživitelky, které drží tento stát pohromadě ve školních jídelnách a sociálních zařízeních, kde z 18-20000 korun platu dají půlku za bydlení. Asi těžko mohou jít do kina, když jen lístky stojí několik set korun. Jak prožívají státní svátek? Byly jejich děti někdy v kině? Nebo poslouchají ostatní děti, které se baví o filmech a nemají k tomu co říct?
Díky, že můžem.
