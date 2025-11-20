Prezident nemůže nahradit sněmovní většinu
20. 11. 2025 / Boris Cvek
Už se mi téměř točí hlava z těch různých argumentů, objevů, pasáží a expertů kolem toho, zda prezident může Babiše jmenovat předsedou vlády. Samozřejmě že může. Může jmenovat kohokoli, kdo bude souhlasit se jmenováním. Pak ale musí vláda jít do sněmovny pro důvěru.
Prezident nemůže mít plnohodnotnou vládu bez sněmovní většiny. Může se pokusit o přeskupení poslanců, o to získat je na svou stranu atd. To může. O důvěře vládě, jakékoli, ale rozhoduje sněmovní většina. Když se prezidentovi dvakrát po sobě nepovede najít vládu, která dostane důvěru sněmovny, připadá právo na jmenování premiéra předsedovi sněmovny, tedy Okamurovi.
Naprosto zásadní faktor, který hraje proti prezidentovi, je ovšem čas. Pokud by měla být ve sněmovně stále ta jasná většina, jako je dnes, a prezident by se ji pokoušel ignorovat několik měsíců, může se to obránit drasticky proti němu i proti demokracii.
Nota bene do doby, než bude nová vláda, nemůžeme vlastně vědět, jak budou řešeny akutní problémy této země. Není možné vést normální politický boj nad věcnými tématy a pokusit se porazit populisty demokraticky, tedy tak, že se jim vezme podpora voličů
