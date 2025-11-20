USA poblíž Gazy postaví novou velkou základnu
Spojené státy plánují vybudovat velkou vojenskou základnu poblíž Gazy, kterou by v budoucnu mohly využívat mezinárodní mírové síly, jak uvádí izraelský zpravodajský server Shomrim s odvoláním na izraelské bezpečnostní zdroje.
Plánovaná základna, jejíž výstavba by stála 500 milionů dolarů, by mohla pojmout tisíce amerických vojáků. Taktéž by výrazně posílila přítomnost americké armády v Izraeli. Tento plán také posiluje spekulace o tom, že se Trumpova administrativa bude aktivně podílet na stabilizaci a rekonstrukci Gazy, píše Connor Echols na webu Responsible Statecraft.
Možnost výrazného zvýšení americké vojenské přítomnosti poblíž Gazy je v ostrém kontrastu s rétorikou prezidenta Donalda Trumpa během volební kampaně, uvádí Annelle Sheline z Quincy Institute. „Trump úspěšně kandidoval na základě slibu ukončení nekonečných válek na Blízkém východě,“ řekla Sheline.
„Výstavba americké vojenské základny poblíž Palestiny je v rozporu s politikou America First,“ dodala a poznamenala, že taková skutečnost by ohrozila americké vojáky a zvýšila „možnost, že USA převezmou nelegální okupaci Palestiny Izraelem, což by nás mohlo v této oblasti uvěznit“.
Úředník Pentagonu označil zprávu Shomrim za „nepřesnou“. „Američtí vojáci v současné době spolupracují s mezinárodními partnery na vývoji možných variant pro rozmístění mezinárodních vojsk, která budou součástí budoucích mezinárodních stabilizačních sil,“ uvedl úředník. „Aby bylo jasno, do Gazy nebudou vyslány žádné americké jednotky. Jakékoli zprávy, které tvrdí opak, jsou nepravdivé.“
Zdroje v izraelské armádě sdělily deníku Jerusalem Post, že o tomto plánu nevědí. Deník spekuloval, že základna by mohla USA posloužit k účinnější kontrole Gazy, aniž by musely koordinovat své kroky s Izraelem.
Základna by posílila roli USA v rekonstrukci Gazy. Vzhledem k tomu, že izraelské síly rozdělily region na dvě části, americké úřady nyní doufají, že - jak uvedl deník Atlantic - na izraelské „žluté linii“ postaví bydlení pro tisíce Palestinců.
Tyto „alternativní bezpečné komunity“, jak je údajně nazývají americké úřady, by byly přístupné pouze obyvatelům Gazy schváleným izraelskou zpravodajskou službou Šin bet. Cílem je, aby každá osada kromě bydlení pro přibližně 25 000 lidí zahrnovala také školy a zdravotní středisko. Ministerstvo zahraničí již začalo zadávat zakázky na usnadnění výstavby, jak informoval časopis Atlantic.
Výstavba nové základny by posílila mezinárodní koalici mírových sil v Gaze. Nejednalo by se však nutně o síly vedené Organizací spojených národů, jak by se dalo očekávat ve většině konfliktů. Zatímco Trumpova administrativa usiluje o schválení mírových sil Radou bezpečnosti OSN, americký návrh by podle Jewish Insider tyto jednotky podřídil autoritě „Rady míru“ vedené Trumpem.
