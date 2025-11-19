14 mrtvých při izraelských leteckých útocích v Libanonu; letecké údery v Gaze
19. 11. 2025
Izraelský útok na palestinský uprchlický tábor v Libanonu zabil nejméně 13 lidí
Útok dronem v jižním Libanonu zabil muže a zranil školáky
Letecký útok v okrese Bint Jbeil v jižním Libanonu zabil jednu osobu a několik dalších zranil, informuje Národní tisková agentura (NNA).
Dnes ráno útok na jedoucí vozidlo ve městě al-Tayri zabil jeho řidiče Bilala Shaita a způsobil požár.
Mnoho studentů bylo zraněno, když jejich školní autobus projížděl místem útoku.
Izraelská armáda se přihlásila k úterním útokům v jižním Libanonu
Izraelská armáda nyní přiznala, že včera provedla další dva útoky v jižním Libanonu – jeden v Bint Jbeil a druhý v Blidě.
Tvrdí, že při „cílených útocích“ zabila dvě nejmenované osobnosti Hizballáhu.
Jak jsme již informovali, Izrael včera provedl smrtící útok na palestinský uprchlický tábor poblíž Sidonu v jižním Libanonu, přičemž tvrdil, že útok byl zaměřen na členy Hamásu působící ve výcvikovém táboře. Nejméně 13 lidí bylo zabito a čtyři byli zraněni.
Žena a dítě zraněny při izraelském útoku poblíž Khan Younis
Izraelský útok bezpilotním letounem v Bani Suheila poblíž Khan Younis na jihu Gazy zranil ženu a její dítě, podle zprávy nemocnice Nasser, kterou citovali naši kolegové v terénu.
Tento útok je posledním z několika útoků, které byly dnes hlášeny na jihu Gazy, a to navzdory pokračujícímu příměří.
Izraelské síly zadržely více než 100 lidí v Beit Ummar
Záběry ukazují izraelské síly zadržující skupinu mužů se zavázanýma očima ve městě Beit Ummar na okupovaném Západním břehu.
Agentura Anadolu s odvoláním na místní zdroje uvádí, že izraelské síly zadržely ve městě nejméně 100 Palestinců a uzavřely všechny jeho vchody.
Útok v Libanonu vyvolává obavy z dalších izraelských vojenských akcí
V Libanonu je nové vedení, které se zavázalo odzbrojit nestátní aktéry v Libanonu: Hizballáh a palestinské frakce.
Ale zatím nedosáhlo velkého pokroku. Mezinárodní společenství vyvíjí na libanonskou armádu a stát velký tlak, aby tak učinily.
Když tedy izraelská armáda vydává prohlášení, že v palestinských uprchlických táborech existují výcvikové tábory, vyvolává to obavy, že se jedná o ospravedlnění budoucích akcí a většího tlaku na vládu, zejména aby podnikla kroky proti Hamásu.
Před několika měsíci vláda v bezprecedentním kroku oznámila Hamásu, že má zakázáno provádět jakékoli operace v Libanonu nebo z Libanonu.
Nyní se obáváme, že se nacházíme na cestě k eskalaci: tento útok se odehrál na pozadí rostoucího napětí, kdy Izrael hrozí eskalací vojenských akcí proti Hizballáhu.
Co víme o útoku na Ein el-Hilweh v Libanonu
Izraelský letecký útok na palestinský uprchlický tábor v jižním Libanonu zabil včera v noci nejméně 13 lidí.
Útok dronem zasáhl vozidlo na parkovišti mešity v uprchlickém táboře Ein el-Hilweh, který se nachází na okraji pobřežního města Sidon.
Nejméně čtyři další lidé byli zraněni.
Hamas označil izraelské zdůvodnění za „výmysl“ a zdůraznil, že v libanonských táborech nemá žádné výcvikové zařízení.
Tento útok je nejnovějším z řady útoků, které Izrael provedl v Libanonu v rozporu s příměřím od listopadu 2024, včetně střelby na mírové síly OSN na začátku tohoto týdne a zabití ředitele školy poblíž města Tyre.
Izrael provádí letecké útoky v Rafahu a Khan Younis
Izraelská armáda provedla několik leteckých útoků v částech jižní Gazy v Rafahu a Khan Younis, informují naši kolegové na místě.
Útoky následují po dřívějším leteckém útoku na východní část města Gaza.
Co se děje na Západním břehu?
Izraelské síly provedly známou vlnu nočních útoků na okupovaném Západním břehu, které se týkaly provincií Jenin, Tubas, Betlém a Hebron.
Během náletu ve městě Beit Ummar poblíž Hebronu izraelské síly vtrhly do domu a po napadení jeho obyvatel je vyhnali, uvádí agentura Wafa. Vchod do domu rodiny zablokovaly „železnou deskou”.
V al-Yamoun poblíž Jeninu izraelské síly zastřelily ve svém domě 14letého chlapce. Ten byl v kritickém stavu převezen do nemocnice.
Shrnutí nedávných událostí
