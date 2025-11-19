Náčelník polského generálního štábu: Probíhají přípravy na válku s Polskem
19. 11. 2025
Kukula toto prohlášení učinil při odpovídání na otázky ohledně série kybernetických útoků a sabotáží v Polsku.
Podle generála se nepřítel snaží podkopat důvěru veřejnosti ve vládu, armádu a policii v Polsku, aby vytvořil příznivé podmínky pro "potenciální agresi na území Polska".
Náčelník polského generálního štábu přirovnal současnou situaci k tomu, co se stalo v roce 1939 a dodal, že "dnes je nejdůležitější" reakce na to, co se děje.
Kukula řekl, že Polsko není bezbranné a je schopno reagovat "symetricky nebo asymetricky" a "jedinou otázkou je, zda to použít, nebo ne".
Generál byl požádán, aby se vyjádřil k sabotáži na železniční trati Varšava-Lublin. Kukula vyjádřil názor, že mluvíme o hybridní válce.
Ruskou federaci označil za "potenciálního agresora" a zároveň poznamenal, že "jakýkoli útok na země NATO" nebo území Polska bude spojen s "rozhodnou reakcí a velkým rizikem" pro takového agresora.
Zdroj v polštině: ZDE
Diskuse