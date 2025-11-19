Náčelník polského generálního štábu: Probíhají přípravy na válku s Polskem

19. 11. 2025

čas čtení 1 minuta
Náčelník generálního štábu polských ozbrojených sil, generál Wiesław Kukula, uvedl v rozhlase Jedynka, že "nepřítel zahájil přípravy na válku" proti Polsku, čímž odkazuje na Rusko.

Kukula toto prohlášení učinil při odpovídání na otázky ohledně série kybernetických útoků a sabotáží v Polsku.

Podle generála se nepřítel snaží podkopat důvěru veřejnosti ve vládu, armádu a policii v Polsku, aby vytvořil příznivé podmínky pro "potenciální agresi na území Polska".

Náčelník polského generálního štábu přirovnal současnou situaci k tomu, co se stalo v roce 1939 a dodal, že "dnes je nejdůležitější" reakce na to, co se děje.

Kukula řekl, že Polsko není bezbranné a je schopno reagovat "symetricky nebo asymetricky" a "jedinou otázkou je, zda to použít, nebo ne".

Generál byl požádán, aby se vyjádřil k sabotáži na železniční trati Varšava-Lublin. Kukula vyjádřil názor, že mluvíme o hybridní válce.

Ruskou federaci označil za "potenciálního agresora" a zároveň poznamenal, že "jakýkoli útok na země NATO" nebo území Polska bude spojen s "rozhodnou reakcí a velkým rizikem" pro takového agresora.

Zdroj v polštině: ZDE

0
Vytisknout
426

Diskuse

Obsah vydání | 19. 11. 2025