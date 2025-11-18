Britská labouristická vláda se začala chovat otevřeně jako fašisti
Keir Starmer čelí další velké výzvě své autoritě, protože rozhořčení poslanci Labouristické strany vyhrožují, že prosadí změny v nových tvrdých opatřeních týkajících se migrace, která by vedla k eskalaci deportací dětí a rodin.
Ministryně vnitra Shabana Mahmoodová, dcera imigrantů z Pákistánu !! nastínila řadu radikálních opatření, včetně toho, jak se vláda pokusí změnit způsob, jakým britští soudci interpretují Evropskou úmluvu o lidských právech (ECHR), aby zabránila žadatelům o azyl využívat jejich práva na rodinný život k tomu, aby se vyhnuli deportaci.
Mezi opatření patří konzultace o vynucení vyhoštění rodin, včetně dětí, kterým bylo odepřeno právo usadit se ve Velké Británii a které odmítly platby, které je měly motivovat k odchodu.
„Zahájíme konzultace o procesu vynucení vyhoštění rodin, včetně dětí,“ uvádí se v politickém dokumentu zveřejněném v pondělí.
Starmer obhajoval vládní plány v oblasti azylu, které vyvolaly znepokojení u mnoha labouristických poslanců.
Nejméně 20 poslanců veřejně vyjádřilo obavy ohledně těchto opatření, včetně poslance za Folkestone a bývalého advokáta pro lidská práva Tonyho Vaughana, předsedkyně výběrového výboru Sarah Owenové a poslanců zvolených v roce 2024, včetně Simona Ophera, Abitsama Mohameda a Neila Duncana-Jordana.
Předsedkyně výběrového výboru pro bydlení a komunity Florence Eshalomi se Mahmoodové v Dolní sněmovně zeptala, zda si je jistá, že tato politika nebude mít „nezamýšlené důsledky“.
Mahmoodová v Dolní sněmovně kritizovala poslance za to, že naznačují, že používá konfliktní jazyk. Zmínila hrubé rasistické urážky, které podle ní „pravidelně“ používají lidé, kteří jí říkají, aby „se vrátila domů“.
„Z vlastní zkušenosti a zkušeností svých voličů vím, jak konfliktní se v naší zemi stalo azylové řízení,“ řekla.
Zdroje z vlády uvedly, že dojde k „velkému zapojení“ znepokojených poslanců Labouristické strany a zdůraznily, že nedojde k deportacím dětí bez doprovodu.
Poslanci však uvedli, že panují rozsáhlé obavy z „nemorálních“ kroků směřujících k zintenzivnění deportací rodin, což by v praxi znamenalo zvýšený počet zadržení dětí před vyhoštěním.
Duncan-Jordan řekl: „Můj taxikář mi dnes ráno řekl, že po 20 letech života v této zemi se již necítí vítán, přestože platí daně a přispívá místní komunitě. Vyhoštění uznaných žadatelů o azyl není v souladu s žádnou z našich hodnot. Ztvrdí to nás jako národ a vykreslí Británii jako zemi podobnou jejímu počasí – chladnou a nepřívětivou.“
Několik poradců Labouristické strany také vyjádřilo své vlastní znepokojení a skepticismus, že vláda bude schopna prosadit návrhy bez ústupků v některých opatřeních, včetně zabavování majetku a práv uprchlických rodin dosáhnout trvalého práva na pobyt v Británii až za navrhovaných 20 let.
Vláda již byla nucena objasnit, že neměla v úmyslu aktivně zabavovat šperky uprchlíkům.
„Myslím, že PLP [parlamentní labouristická strana] se nejprve pokusí tyto návrhy zmírnit,“ řekl jeden z nich. Jiný poslanec uvedl, že to vnímá jako „úvodní nabídku... Jsem si jistý, že se budou snažit vyslechnout obavy, protože víme, co se stane, když to neudělají.“
Jeden poslanec z okrajového volebního obvodu uvedl, že ho zvláště znepokojuje rétorika, že Británie je „cílem volby“ pro uprchlíky, což je podle něj zcela nepravdivé, protože podle nejnovějších údajů je Spojené království na 14. místě v žebříčku nejoblíbenějších zemí.
Uprchlický status bude dočasný a bude přezkoumáván každých 30 měsíců, uvádí se v dokumentu ministerstva vnitra o azylové politice.
Vláda také plánuje oslabit práva žadatelů o azyl podle článku 8 EÚLP, který stanoví „právo na respektování rodinného a soukromého života“.
Dokument o politice uvádí, že tento článek využívají migranti k „zastavení“ svého vyhoštění. Navrhuje „posílit“ veřejný zájem na zásahu do článku 8 a omezit jej na „nejbližší rodinu“.
Spojené království bude také lobovat za „vývoj“ článku 3 EÚLP, který zakazuje mučení a nelidské nebo ponižující zacházení nebo trestání, aby se zabránilo jeho „postupnému rozšiřování“, kdy je nyní využíván k tomu, aby umožňoval imigrantům zůstat v zemi.
Enver Solomon, výkonný ředitel Refugee Council, řekl: „Zapomíná se zde, že za těmito návrhy stojí muži, ženy a děti, kteří přežili válku, pronásledování a nepředstavitelné ztráty a kteří přicházejí do Velké Británie téměř bez ničeho.
