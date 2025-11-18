Channel 4 News: Čína je zřejmě technologicky nedostižitelná
18. 11. 2025
Moderátor, Channel 4 News, pondělí 17. listopadu, 19 hodin: Když se minulý měsíc setkali prezident Trump a čínský vůdce Si Ťin-pching, trhy zadržely dech. Supervelmoci se zapletly do ekonomické hry na hraně propasti, přičemž USA používají jako zbraň cla a Čína odpovídá kontrolami vývozu kovů vzácných zemin. Po jejich setkání se situace uklidnila, ale není pochyb o tom, že tyto dvě země vedou boj o technologickou nadvládu. Lindsay Hilsum navštívila technologické centrum čínského města Šen-žen, aby zjistila, kdo v tomto souboji vítězí.
Reportérka: Jak můžeme rozeznat tanečníka od tance? Humanoidní robot vytvořený čínskou společností, která se snaží předvést jeho neuvěřitelně realistické pohyby. Publikum je nadšené, protože se jedná o čínský domácí úspěch.
Páni, páni, úžasné. Líbí se mi to.
Proč se vám to líbí?
Protože můžete změnit svět, že? Robot nám může pomoct. Pokud všichni lidé nemohou pracovat, tak jim tento robot může pomoct.
Chtěla byste mít doma robota?
Ano, ano.
Lepší než manžel?
Možná.
Říká se, že za rok nebo tak, s vývojem umělé inteligence, robotický pes nebude muset poslouchat svého pána. Ale bude to nejlepší přítel člověka?
Chcete skutečného psa nebo robotického psa?
Myslím, že skutečného psa. Nemám rád...
Nechcete robotického psa?
Reportérka: Na veletrhu high-tech technologií v Šen-ženu se Čína snaží ukázat světu, že je na cestě stát se vedoucí technologickou supervelmocí. Vláda pumpuje miliardy do start-upů a poskytuje podporu výzkumu a vývoji. Robotické ruce lze použít pro pokročilé protetické účely nebopro montáž ve výrobních závodech. Jelikož se jedná o Čínu, je zde k vidění také sledovací technologie.
Rozpoznávání obličeje je jen začátek. Je to jen v Číně, nebo také exportujete?
Momentálně je to jen v Číně. V budoucnu můžeme expandovat do dalších zemí, pokud to bude v pořádku.
Méně rvačky v džungli a více boje o budoucnost. Čína možná zaostává za USA v oblasti polovodičů a umělé inteligence, ale zdá se, že je na špičce v robotice a zelených technologiích. Čínská vláda v tom vidí příležitost.
Jsou velmi agresivní, pokud jde o nábor nejlepších talentů ze zahraničí. A s Trumpovou administrativou USA tuto výhodu ztrácejí. USA postupně zavírají své dveře a uzavírají se zahraničním talentům, ale Čína je vítá s otevřenou náručí.
Čínský výrobce automobilů BYD je největším světovým vývozcem elektrických vozidel. Evropští a američtí výrobci automobilů si stěžují na nekalou soutěž kvůli vládním dotacím. Ale automobily BYD jsou levnější také proto, že si vyrábějí komponenty sami. Společnost uvádí na trh nový model každých 18 měsíců.
A zastavilo se.
Zaparkovalo samo, že? Je to tedy nová zkušenost.
Co si myslíte o těchto autech ve srovnání s Teslou?
Tesla je dobré auto, dobré elektrické auto, ale tyto společnosti nyní nabízejí širší výběr.
Reportérka: Aha, tohle by mohlo být moje robotické taxi. V Šenženu mají dokonce bezřidičová elektrická taxi. Jela jsem s nimi. Tady to trochu prudce zabrzdilo, protože přijížděla auta z opačného směru. Ach bože, zajímalo by mě, jestli nejedeme špatným směrem po jednosměrné ulici.
Po trochu trhaném startu teď jede docela hladce. Ale znám i horší řidiče. Tyto bez řidiče robo-taxi zavádějí v několika čínských městech a Američané dělají totéž. A teď americké a čínské společnosti soutěží o to, kdo jako první přiveze taxíky bez řidiče do Londýna, možná už příští rok.
Myslím, že taxi nám právě dalo najevo, že je čas vystoupit.
Tři čtvrtiny nových vozidel v Šen-ženu mají zelené poznávací značky, což znamená, že jsou elektrická. Výměna autobaterie, vyrobené z vzácných zemin, trvá tu méně než 3 minuty. Jejich dodávky a vývoz kontroluje Čína a omezila je jako odvetné opatření, když prezident Trump uvalil cla.
Jeli jsme do Huaqiangbei, největšího trhu s elektronikou na světě, který se rozkládá na téměř třech kilometrech čtverečních. USA zakazují vývoz nejsofistikovanějších polovodičových čipů vyráběných společností Nvidia do Číny.
Zde je můžete získat za určitou cenu. Každopádně zákaz USA podnítil Čínu k vývoji čipů, které jsou dostatečně dobré pro většinu použití. Kdybych byla vynálezcem a inovátorem, mohla bych zde sehnat vše, co potřebuji. Polovodiče, šrouby, obrazovky.
A to je jeden z důvodů, proč se v Číně tak rychle přechází od inovace, od nápadu k výrobě a produkci. Kdybych byl v Americe, musel bych všechny tyto věci kupovat v Číně. V USA trvá mnohem déle, než se to dostane z výzkumu a vývoje na masový trh.
Všechno se může pohybovat tak rychle. Pokud něco funguje a Čína to dokáže vyrobit levně a v dobré kvalitě, lze snadno mobilizovat velkou výrobní základnu a vyrábět věci ve velkém množství za levnější cenu a oslovit širší publikum než ve Spojených státech, kde je nutné výrobu přesunout do zahraničí nebo do blízkých zemí.
Padá noc. Mám hlad. V tomto parku v Šen-čenu si můžete nechat doručit dronem Big Mac nebo oblíbené červené dušené vepřové břicho Hong Shao Rou prezidenta Maa. Stovky lidí se shromáždily, aby sledovaly ukázku dronů, vystupujících na obloze. Pokud by selhalo řízení umělé inteligence a jeden dron havaroval, celá synchronizovaná podívaná by se proměnila v katastrofu. Čínská komunistická strana však tvrdí, že má vše pod kontrolou a je odhodlána navrhnout podobu věcí, které přijdou.
Moderátor: To byla Lindsay, která se bavila až příliš. Před chvílí jsem mluvil s Danem Wongem, kanadským technologickým analytikem, který se specializuje na čínské záležitosti. Zeptal jsem se ho, co podle něj stojí za mimořádným technologickým pokrokem Číny.
Dan Wong: Částečně je to tím, že Komunistická strana Číny se v posledních 40 letech pustila do obrovské stavební horečky a staví silnice, mosty, dálnice, uhelné, solární a větrné elektrárny, domy, prostě všechno možné. A také se velmi intenzivně snaží vybudovat výrobní základnu. A část toho je podle mě dána tím, že Čína je země, kterou nazývám inženýrským státem, protože v nedávné minulosti byli všichni členové stálého výboru politbyra, nejvyššího vládního orgánu komunistické strany, vyškoleni jako inženýři a to, co je opravdu zajímá, je stavět, stavět a stavět.
Moderátor: A to, co jsou inženýři pro Čínu, jsou právníci pro Ameriku.
Dan Wong: Býval jsem členem Paul Tsai China Center na Yale Law School a opravdu mě udivuje, že pro mnoho lidí ve Spojených státech je vstupenkou do Bílého domu cesta přes Yale Law School nebo Harvard Law School nebo kteroukoli z těchto velmi elitních právnických fakult, které lidé opravdu považují za cestu k získání titulu v oboru práva, aby se stali senátory Spojených států, prezidenty Spojených států, nebo významným členem personálu Bílého domu. Spojené státy jsou zemí, kterou nazývám právnickou společností.
Moderátor: A jaké jsou klíčové rozdíly mezi státem právníků a státem inženýrů?
Dan Wong: Inženýři bývají mnohem lepší v budování. Inženýři jsou tedy mnohem lepší ve výstavbě, zatímco právníci jsou mnohem lepší v obstrukcích, vymýšlení důvodů, proč nestavět. A myslím si, že část toho, co dnes chápeme jako problémy Číny, oni jsou inženýři fiskálního prostředí, jsou inženýry ekonomiky, jsou také inženýry lidské duše. Ve své knize proto věnuji hodně času tématům, jako je politika jednoho dítěte nebo nulový covid, které byly sociálně-inženýrskými katastrofami, které byly uvaleny na čínské obyvatelstvo. Spojené státy naopak díky tomu, že jsou řízeny společností právníků, nemají žádné hloupé nápady, jako je politika jednoho dítěte. Ale USA také nemají nikde funkční infrastrukturu, ani tam, kde jste vy, Matte, sedíte ve Washingtonu, D.C., kde vlaky každým rokem jezdí stále pomaleji.
Moderátor: A samozřejmě, Amerika bývala zemí poháněnou technologickým pokrokem, nevím, asi před sto lety. Takže došlo k určitému obrácení rolí.
Dan Wong: Rozhodně došlo k obrácení rolí. Myslím, že v mnoha ohledech jsou Číňané mnohem kapitalističtější než dnešní Američané. Zapojují se do mnohem bezohlednější konkurence, bojují zuby nehty o všechny druhy podnikání. A proto si myslím, že Američané by se mohli od Číny v některých ohledech poučit, protože Čína do jisté míry vytvořila funkční veřejné služby, velmi uspořádaná města, velmi robustní výrobní základnu, všechny tyto věci, které Washington, D.C., hlavní město Ameriky, dnes příliš dobře neukazuje.
Moderátor: Ale Čína je také policejní stát s jedinou stranou. Víte, vláda tam může dělat víceméně, co se jí zlíbí. Amerika si takový luxus dovolit nemůže. Je to velmi chaotický druh demokracie, jako většina demokracií. Myslíte si, že nakonec bude pro Čínu taková míra kontroly problémem?
Dan Wong: Možná v dlouhodobém horizontu. Ale v současné době autokratické státy jako Čína odvádějí docela dobrou práci při poskytování všech druhů veřejných prací. Chci jasně říci, že si nemyslím, že by se Spojené státy měly od Číny učit. Myslím si, že pro Spojené státy existují mnohem lepší modely. Můžeme se podívat na to, jak Japonsko vybudovalo vysokorychlostní železnici, jak Francouzi a Španělé vybudovali systémy metra, Dánové mají také vynikající veřejné služby. Byl bych tedy rád, kdyby se USA poučily spíše od Evropanů, řekněme od Japonců, než přímo od Číňanů.
Moderátor: Vzhledem k rivalitě supervelmocí, státu právníků proti státu inženýrů, kdo vyhraje tento závod, Čína nebo?
Není to jednoduchá odpověď. Myslím si, že to bude dynamický závod a že země, která v tomto závodě povede, se dopustí arogance. Dopustí se přílišné sebejistoty. Země, která bude pozadu, pocítí bič a bude se opravdu snažit o reformy, aby se zlepšila. Myslím si tedy, že tento závod bude dlouhodobý, dynamický a není tak snadné říci, která země vyhraje a která prohraje.
