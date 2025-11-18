Děkujeme, že můžeme… pane Gorbačove

18. 11. 2025 / Boris Cvek

čas čtení 1 minuta
30750
Vlastně jsem si nevšiml, že by si na něj někdo včera vůbec vzpomněl. Dokonalá česká malost při vší té slávě, nevědomost. Přitom Ronald Reagan prohlásil při oslavě pádu berlínské zdi (video z Daily Telegraphu dole), že to byl on, kdo ji zbořil, Gorbačov. Bez něj by komunistický blok nepadl. Reagan by uzbrojil Sovětský svaz asi tak, jako je dodnes uzbrojená Čína nebo KLDR. Všimli jste si, jak jsme dokázali uzbrojit komunistickou Koreu?

Nevěříte Reaganovi? Moc velký levičák bez schopností ocenit vlastence a národ? Tak si poslechněte lady Thatcher. Taky moc levicová a komunistická? No, Gorbačov byl její celoživotní přítel. Obdivovala jeho vzdělanost a intelekt. Samozřejmě se politicky neshodli, ale byla to ona, kdo uvěřil, že on opravdu chce změnu.

Už v roce 1984 zadala svým poradcům (vychází z Taubmanova životopisu Michaila Gorbačova), aby hledali v sovětském vedení někoho, kdo by opravdu chtěl SSSR demokratizovat. Na základě toho byl Gorbačov právě v roce 1984 u ní na návštěvě a tam to všechno začalo. Tam je ten zdroj naší svobody. Bez něj bychom tu dnes měli čínský nebo korejský model. Opět odkazuji na video níže:

https://www.youtube.com/watch?v=3W5qEonQtao




0
Vytisknout
314

Diskuse

Obsah vydání | 18. 11. 2025