Děkujeme, že můžeme… pane Gorbačove
18. 11. 2025 / Boris Cvek
Nevěříte Reaganovi? Moc velký levičák bez schopností ocenit vlastence a národ? Tak si poslechněte lady Thatcher. Taky moc levicová a komunistická? No, Gorbačov byl její celoživotní přítel. Obdivovala jeho vzdělanost a intelekt. Samozřejmě se politicky neshodli, ale byla to ona, kdo uvěřil, že on opravdu chce změnu.
Už v roce 1984 zadala svým poradcům (vychází z Taubmanova životopisu Michaila Gorbačova), aby hledali v sovětském vedení někoho, kdo by opravdu chtěl SSSR demokratizovat. Na základě toho byl Gorbačov právě v roce 1984 u ní na návštěvě a tam to všechno začalo. Tam je ten zdroj naší svobody. Bez něj bychom tu dnes měli čínský nebo korejský model. Opět odkazuji na video níže:
