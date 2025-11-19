Evropská komise navrhla tři možnosti dlouhodobé finanční podpory pro Ukrajinu
Podle dopisu předsedkyně EC Ursuly von der Leyen vedoucím představitelům EU existují tři možnosti, jak stabilizovat ukrajinské finance: přidělení grantů od zemí bloku ve výši nejméně 90 miliard eur pro období 2026–2027; prodej společného dluhu EU pro poskytnutí půjčky; nebo použití zmrazených ruských aktiv k zajištění půjčky. "Tyto tři možnosti se nevylučují. Mohou být kombinovány nebo používány postupně," uvádí dokument přiložený k dopisu.
Prostředky by měly být přiděleny ve druhém čtvrtletí roku 2026, takže na rozhodnutí zbývá jen málo času, varuje von der Leyen. ES stále stanovuje za hlavní cíl financování Ukrajiny prostřednictvím reparační půjčky, která by měla být vydávána z hotovostních zůstatků držených na účtu Bank of Russia u belgického depozitáře Euroclear. V této možnosti obdrží Euroclear dluhovou smlouvu, která zaručuje, že jakékoli možné budoucí nároky Ruska budou kryty Evropskou unií a případně i jejími členskými zeměmi, uvádí dokument, včetně období po rozmrazení aktiv.
Jednání, která se minulý týden konala mezi von der Leyen a belgickým premiérem Bartem De Weverem, selhala, uvedli lidé obeznámení s touto záležitostí pro Bloomberg. A generální ředitelka Euroclear Valérie Urbain v rozhovoru pro Le Monde nevyloučila možnost podání žaloby, pokud by se EU rozhodla zabavit zmrazený majetek Ruska.
Země EU by však byly zdrženlivé, pokud jde o to přidělovat své vlastní peníze na dlouhodobou podporu Ukrajiny, vzhledem k tomu, že mnohé z nich už mají vysoké dluhové zatížení, zatímco potřebují zvýšit výdaje na obranu a snažit se neomezovat sociální výdaje. V dokumentu ES jsou granty odhadovány na 0,16–0,27 % HDP zemí EU a aby přilákaly půjčené prostředky na trhu, musí "poskytovat právně závazné, bezpodmínečné, neodvolatelné a uspokojivé záruky".
V roce 2026 potřebuje Ukrajina pouze na vojenské výdaje 51,6 miliardy eur. Celkové potřeby v letech 2026 a 2027 se odhadují na 70 miliard a 64 miliard eur.
