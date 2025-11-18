Český uprchlík lord Dubs: Britské změny v azylovém systému se snaží zneužít děti jako zbraně
Britský labouristický poslanec Horní sněmovny, lord Alf Dubs, který přišel jako dítě do Británie jako uprchlík z Československa, varuje, že „podlé“ plány ministryně vnitra Shabany Mahmoodové zvýší napětí v komunitě
Alf Dubs, který přišel do Velké Británie v roce 1939 ve věku šesti let, když prchal před pronásledováním židů v nacisty okupovaném Československu, popsal návrhy Shabany Mahmoodové jako „zlovolné“.
Mahmoodová čelila v pondělí ostré kritice ze strany labouristických poslanců a charitativních organizací pomáhajících uprchlíkům, když představila plány na největší změnu azylového práva za posledních 40 let.
V reakci na to lord Dubs v pořadu Today na BBC Radio 4 řekl: „Existují pádné důvody pro děti, existují pádné důvody pro sloučení rodiny, když jsou děti samy,“ a dodal, že „využívat děti jako zbraň, jak to dělá ministr vnitra, je podle mě hanebné“.
Náiuvrhy Mahmoodové zahrnují zrušení trvalého statusu uprchlíka a požadavek, aby ti, kteří přicházejí do Velké Británie jako žadatelé o azyl, zůstali 20 let (!!) – namísto dosavadních pěti – než budou mít nárok na trvalý pobyt.
Dubs řekl, že je „deprimován“ „tvrdou linií“ labouristické (!!) vlády a dodal: „Celkově si myslím, že jdeme špatným směrem.“
Řekl: „ Výsledkem bude zvýšení napětí v místních komunitách a snížení vstřícnosti této země, která tradičně vítá lidi, kteří sem přicházejí hledat bezpečí. V naší politice potřebujeme trochu soucitu.“
Dubs argumentoval, že tyto změny způsobí větší problémy s soudržností komunity, protože komunity nebudou mít motivaci vítat žadatele o azyl, kteří jsou zde pouze dočasně. Řekl také, že jenesprávné deportovat děti, které se narodily a vyrostly ve Velké Británii.
