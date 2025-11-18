Český uprchlík lord Dubs: Britské změny v azylovém systému se snaží zneužít děti jako zbraně

18. 11. 2025

Britský labouristický poslanec Horní sněmovny, lord Alf Dubs, který přišel jako dítě do Británie jako uprchlík z Československa, varuje, že „podlé“ plány ministryně vnitra Shabany Mahmoodové zvýší napětí v komunitě


Britská ministryně vnitra se ve svých změnách azylového systému snaží „využít děti jako zbraň“, řekl veterán labouristické strany, který jako dítě uprchl do Británie.

Alf Dubs, který přišel do Velké Británie v roce 1939 ve věku šesti let, když prchal před pronásledováním židů v nacisty okupovaném Československu, popsal návrhy Shabany Mahmoodové jako „zlovolné“.

Mahmoodová čelila v pondělí ostré kritice ze strany labouristických poslanců a charitativních organizací pomáhajících uprchlíkům, když představila plány na největší změnu azylového práva za posledních 40 let.

Ministerstvo vnitra uvedlo, že bude konzultovat opatření, která umožní odebrání finanční podpory rodinám s dětmi mladšími 18 let, pokud jim byl azyl zamítnut.  

 
V reakci na to lord Dubs v pořadu Today na BBC Radio 4 řekl: „Existují pádné důvody pro děti, existují pádné důvody pro sloučení rodiny, když jsou děti samy,“ a dodal, že „využívat děti jako zbraň, jak to dělá ministr vnitra, je podle mě hanebné“.

Náiuvrhy Mahmoodové zahrnují zrušení trvalého statusu uprchlíka a požadavek, aby ti, kteří přicházejí do Velké Británie jako žadatelé o azyl, zůstali 20 let (!!) – namísto dosavadních pěti – než budou mít nárok na trvalý pobyt.

Dubs řekl, že je „deprimován“ „tvrdou linií“ labouristické (!!)  vlády a dodal: „Celkově si myslím, že jdeme špatným směrem.“

Řekl: „ Výsledkem bude zvýšení napětí v místních komunitách a snížení vstřícnosti této země, která tradičně vítá lidi, kteří sem přicházejí hledat bezpečí. V naší politice potřebujeme trochu soucitu.“

Dubs argumentoval, že tyto změny způsobí větší problémy s soudržností komunity, protože komunity nebudou mít motivaci vítat žadatele o azyl, kteří jsou zde pouze dočasně. Řekl také, že jenesprávné deportovat děti, které se narodily a vyrostly ve Velké Británii.

„Obávám se zejména integrace do místních komunit: pokud jsou lidé zde dočasně a lidé vědí, že jsou zde dočasně, pak hrozí nebezpečí, že místní lidé řeknou: ‚No, jste tu jen na chvíli, proč bychom vám měli pomáhat s integrací? Proč by vaše děti měly chodit do místních škol?‘ A tak dále,“ řekl a dodal, že uprchlíci „chtějí přispět naší zemi, to je jejich převážné přání“. 

Zdroj v angličtině ZDE

