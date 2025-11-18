Znovu TVP World: 17. listopad, Petr Pavel a Babiš, Fico na Slovensko a proč se zvoní klíči
18. 11. 2025 / Jan Čulík
Jan Čulík v pondělí poskytl zase další rozhovor polské televizi TVP World vysílající v angličtině. Zde je shrnutí:
Je docela zajímavé, že prezident 17. listopadu skutečně prohlásil, že nemůže schválit do funkce předsedy vlády někoho, kdo má střet zájmů, a zdá se, že došlo k patové situaci. Mohlo by dojít k zajímavé ústavní krizi.
Myslím tím, že se situace trochu více vyjasnila. Je také docela zajímavé, že Petr Pavel samozřejmě řekl, že pokud Babiš nemůže odstranit svůj střet zájmů, ať nominuje někoho jiného.
A samozřejmě lidé z ANO již říkali, že to je naprosto vyloučené, že nám nebudou diktovat, koho máme nominovat.
Problém je, že přicházejí s různými nesmysly.
Říkají, že Babiš ještě není premiérem, takže není ve střetu zájmů. Pro vaše diváky vysvětlím, že by byl nebo je ve střetu zájmů, protože vlastní neuvěřitelně velkou soukromou společnost Agrofert, která vlastní většinu českého potravinářského průmyslu a dostává dotace od Evropské unie atd. Je to tedy určitý problém.
Ale lidé z ANO a motoristé, jeho šílení koaliční partneři, tvrdí, že se nejedná o střet zájmů, protože ještě není premiérem, a že by měl být jmenován premiérem, a pak bude mít 30 dní na vyřešení této otázky.
A ve skutečnosti ve čtvrtek minulý týden Babiš hovořil s prezidentem Petrem Pavlem a říkal, že to vyřeší během několika dní před svým nástupem do funkce premiéra.
Zmínil různé alternativy, co by mohl udělat, ale ve skutečnosti žádnou z nich konkrétně nepřijal. Petr Pavel je tedy stále velmi nejistý a říká, že nemůže jmenovat premiéra, který by porušoval zákon. Je to zajímavá patová situace, ano.
Jak víte, kdykoli se mě ptáte na otázky týkající se budoucnosti, vždy odpovídám, že nejsem prorok. Nemohu předvídat, co se stane. Je ale možné, že Pavel v zásadě odmítne udělat něco, co by bylo nelegální.
Babiš je v těchto dnech známý tím, že zásadně neříká jasně, co přesně hodlá udělat. Někteří lidé také zmínili, že možná zvažuje nějaký zákon, který je pro mě příliš specializovaný, abych mu správně porozuměl, a který by pět minut před jeho jmenováním nebo pět minut po jeho jmenování premiérem odstranil tento střet zájmů tím, že by společnost Agrofert převedl do nějakého slepého trustu nebo něčeho podobného, pokud by to bylo možné. Ale jak říkám, Babiš Pavlovi navrhl i různé jiné možnosti. AleBabiš se vlastně nezavázal k žádné z konkrétních možností. Pavel je tedy pochopitelně znepokojen.
A na druhé straně samozřejmě lidé z ANO a motoristé a SPD stále říkají: „Podívejte, byli jsme legálně zvoleni a máme právo sestavit tuto vládu. Prezident v podstatě porušuje zákon, tak buďte zticha.“ Bude to tedy docela zajímavé.
Jak víte, dnes se v Praze konala obrovská demonstrace onoho hnutí Milion chvilek pro demokracii. V zásadě demonstrovali proti chystané vládě Andreje Babiše. Jak však včera a dnes médiím řekl velmi moudrý první československý postkomunistický premiér Petr Pithart, musíte být aktivní v politické straně. Musíte volit. Musíte být v zásadě členem politické strany, ale v České republice je členů politických stran velmi málo. Nestačí jít na Staroměstské náměstí a demonstrovat. Je to tedy velká otázka, problematická otázka.
Všechno tohle je samozřejmě velmi závažné, ale opravdu šokující je, že ten muž, Macinka, který se má stát ministrem životního prostředí, v době, kdy Cop 30 v Brazílii varuje, že v Evropě kvůli globálnímu oteplování nebude možné zemědělství, začal vyhazovat z práce lidi pracující pro ministerstvo životního prostředí a lidi v různých environmentálních organizacích, které jsou v zásadě spojeny s ministerstvem.
Pro mě je to ještě víc šokující než otázka, zda bude v České republice vláda. Protože opravdu bychom měli podnikat kroky proti globálnímu oteplování. Velmi kontroverzní osoba jmenovaná ministrem životního prostředí propouští všechny, kteří by mohli pomoci proti globálnímu oteplování. To je opravdu šokující situace.
A co Fico a Slovensko? Ano, zrušili tam oslavy 17. listopadu, protože jsou zjevně samostatným státem, takže si nemyslí, že pád komunismu, který byl záležitostí Československa, měl s nimi něco společného, což je samo o sobě opravdu dost podivné.
Fico je samozřejmě problém. Chová se velmi arogantně a skutečnost, že nechal zatknout studenta, který proti němu podnikl kritickou akci, je naprosto šokující. Je také pravda, a myslím, že jsem to již zmínil v těchto rozhovorech, že vzorem Fica je Orbán. A i když Orbán má do jisté míry podporu Trumpa, pokud jde o plyn a ropu z Ruska, není vyloučeno, že Orbán příští rok v maďarských volbách ztratí moc a Fico tak vlastně přijde o svůj vzor.
Ty protesty, které se rozšířily mezi mladými lidmi na Slovensku, jsou velmi působivé. Všichni používají křídu a všude píší protificovské nápisy. To Fica oslabilo. Na druhou stranu, abych se vrátil k Petrovi Pithartovi, pouliční demonstrace politické problémy neřeší. Musíte být aktivní v politice. V dlouhodobém horizontu musíte zakládat politické strany. Samozřejmě, na Slovensku existuje prodemokratická politická strana. Možná by se všichni tito mladí lidé měli stát jejími silnými aktivisty, aby oslabili Fica. Je pravda, že to otřáslo slovenským proficovským režimem, ale nevím, zda to otřáslo příliš.
Proč lidé mávají klíči a co to znamená? No, to je jen zvyk z českých škol. Nevím, jestli to ještě existuje, ale pokud jste chodili na základní nebo střední školu v Československu, určitě to tak bylo v mé době, ale je to už tak dávno, že už to skoro není pravda.
V zásadě, když byla velká přestávka ve výuce, což bylo obvykle – škola začínala kolem 8 hodin ráno, takže to bylo asi v 9:45 a byla to 15minutová přestávka, všichni žáci byli požádáni, aby opustili třídy a šli se procházet po chodbách. A co se stalo na začátku, samozřejmě zazvonil zvonek, který oznamoval konec hodiny a začátek přestávky.
Učitelka stála u dveří třídy a zvonila svým svazkem klíčů, čímž naznačovala, že musíte ze třídy odejít. V české politice se to v podstatě stalo jakýmsi symbolem, "odejděte". Žáci ve školách mají velkou přestávku, ale získalo to politický význam. A samozřejmě lidé na Václavském náměstí před 36 lety během těch demonstrací skutečně zvonili klíči na znamení, že vládnoucí komunistická strana by měla odejít.
