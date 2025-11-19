"Súdán je epicentrem globálního utrpení"
19. 11. 2025
Řekl, že ti, kdo uprchli, mu vyprávěli "příběhy o masových popravách, o sexuálním násilí jako zbrani války, o mučení".
"Je to sklizeň brutality," řekl Fletcher o situaci v al-Fáširu a vyzval k odpovědnosti a přístupu k poskytování pomoci. Varoval také, že humanitární program OSN v Súdánu je "financován pouze z 32 %".
Na otázku ohledně Gazy Fletcher řekl, že humanitární situace tam "se od příměří zlepšila", ale stále nestačí: "Je to začátek, ale nestačí to."
Šéf humanitární služby OSN vyjádřil obavy z blížící se zimy pro obyvatele Gazy a řekl: "Potřebujeme více přístřeškových materiálů, více paliva, více oblečení, aby lidé zůstali v teple."
