"Súdán je epicentrem globálního utrpení"

19. 11. 2025

čas čtení 1 minuta
V rozhovoru pro FRANCE 24 popsal náměstek generálního tajemníka OSN pro humanitární záležitosti Tom Fletcher Súdán jako "epicentrum globálního utrpení" poté, co navštívil přeživší, kteří uprchli z al-Fáširu, hlavního města regionu Severní Dárfúr, které nedávno obsadily polovojenské Síly rychlé podpory.

Řekl, že ti, kdo uprchli, mu vyprávěli "příběhy o masových popravách, o sexuálním násilí jako zbrani války, o mučení".

"Je to sklizeň brutality," řekl Fletcher o situaci v al-Fáširu a vyzval k odpovědnosti a přístupu k poskytování pomoci. Varoval také, že humanitární program OSN v Súdánu je "financován pouze z 32 %".

Na otázku ohledně Gazy Fletcher řekl, že humanitární situace tam "se od příměří zlepšila", ale stále nestačí: "Je to začátek, ale nestačí to."

Šéf humanitární služby OSN vyjádřil obavy z blížící se zimy pro obyvatele Gazy a řekl: "Potřebujeme více přístřeškových materiálů, více paliva, více oblečení, aby lidé zůstali v teple."

Zdroj v angličtině: ZDE

