Neschopnost

19. 11. 2025

Co je platné, že prezident Petr Pavel v pondělí na Národní v rozhovorech s médii promlouval k politické situaci v naší zemi a v této souvislosti vyslovil závažná sdělení, když ten člověk se šálou vedle prezidenta není schopen už dva roky zařídit, aby texty prezidentových vystoupení byly umisťovány na webové stránce Hradu. https://www.hrad.cz/.../verejna-vystoupeni-a-rozhovory A tak veřejnost a novináři se musí spolehnout jen na útržkovité citace a přežvýkané mediální informace, píše Milan Šmíd.

Při tom není nic snadnějšího, než audia či videa prohnat umělou inteligencí a vytvořit z nich textové dokumenty.

Když to není schopen zařídit ředitel Odboru komunikace, zařídil jsem si to sám pro svůj web.

Rozhovor publikovaný na CNN Prima News http://www.louc.cz/pril01/prilohaPavellistopadmedia.html

