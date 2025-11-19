Neschopnost
19. 11. 2025
Co je platné, že prezident Petr Pavel v pondělí na Národní v rozhovorech s médii promlouval k politické situaci v naší zemi a v této souvislosti vyslovil závažná sdělení,
když ten člověk se šálou vedle prezidenta není schopen už dva roky zařídit, aby texty prezidentových vystoupení byly umisťovány na webové stránce Hradu. https://www.hrad.cz/.../verejna-vystoupeni-a-rozhovory
A tak veřejnost a novináři se musí spolehnout jen na útržkovité citace a přežvýkané mediální informace, píše Milan Šmíd.
Při tom není nic snadnějšího, než audia či videa prohnat umělou inteligencí a vytvořit z nich textové dokumenty.
Když to není schopen zařídit ředitel Odboru komunikace, zařídil jsem si to sám pro svůj web.
