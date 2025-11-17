Podivný 17. listopad: Havel na tričku, Klaus v hlavě
17. 11. 2025
čas čtení 1 minuta
Píše Dan PřIbáň:
Od pádu totalitního režimu uplynulo už 36 let, jen o čtyři roky méně, než samotný režim trval, a my stále slavíme, že tady nemáme komunisty.
Oslavy 17. listopadu rok od roku více připomínají cosplay roku 1989, než cokoli, co má společného se současností.
Slavíme, že můžeme volit, že můžeme demonstrovat, že můžeme cestovat do zahraničí...
Skoro 40 let slavíme věci, které patří k naprostému základu života ve svobodném světě.
Máme hrozně nízký standard.
Pokud se budeme opájet tím, že nám stačí, že nežijeme v totalitě, nikdy se nikam neposuneme.
Současné oslavy 17. listopadu jsou v mnohém oslavy spokojení se se současným stavem. Se stavem, kde je pro mnohé opravdu těžké užívat si i tu základní svobodu, protože nemají kde bydlet, protože jejich plat je tak nízký, že sotva vyjdou, se stavem, kde extrémně bohatí lidé kupují média a ovládají veřejné mínění.
Se stavem, který je pokračováním dob před rokem 1989.
Za normalizace se lidé naučili, že se mají starat jen o sebe, i když se režim tvářil, jak je hrozně kolektivní. A devadesátky starání se jen o sebe povýšily na státní ideologii.
Desítky let tady je podporováno sobectví a cokoli, co co je empatické či dokonce sociální, je prohlášeno za komunistické.
Žijeme ve společnosti s výběrovou morálkou, výběrovým humanismem a výběrovými lidskými právy. A každého 17. listopadu se jdeme plácat po zádech, jakou skvělou společnost jsme vybudovali.
582
Diskuse