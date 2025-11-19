Kontroverze o nástupním ostrůvku na stanici Staroměstská
Pozn. JČ:
K celé věci: Ostrůvek je zcela polovičaté řešení, protože byl rozšířen pouze na jedné straně, pro tramvaje přijíždějící od Národního divadla. Ostrůvek na druhé straně zůstává úzký. Měli samozřejmě už dávno zrušit průjezd aut od Smetanova nábřeží a rozšířit oba ostrůvky. Automobily na Staré Město pražské vůbec nepatří, intenzivně tam znečišťují vzduch především partikuláty, které způsobují infarkty i u mladých lidí.
“[Hřib]
na jedné z nejhorších křižovatek ve městě, zůžil (sic) už tak kritické
místo ze dvou pruhů na jeden, čímž zablokoval nejen auta, ale i ty
tramvaje. Neexistuje
možnost,
že by si někdo, kdo to realizoval, mohl myslet, že to něčemu pomůže a
něco to vyřeší. Je to zcela vyloučené. Všichni kdo to dělali museli
vědět, že výrazně zhorší dopravní situaci,” komentuje širší ostrůvek na
Staroměstské Daniel Vávra a já zkusím dál nerozvíjet teorie, zda si to
opravdu myslí anebo zda je to jen manipulátor a prostě jen nabídnu
vysvětlení.
Aktuální fotka dobře ukazuje vytíženost tramvajového ostrůvku a jízdního pruhu. Ty lidi na té fotce se dříve tísnili na tom úzkém proužku vpravo vymezeném obrubou, která v té mozaice zůstala.
Já třeba už z toho na první pohled cítím to, jak je nepříjemný se na tom úzkým ostrůvku vyhýbat spěchajícím lidem, navíc si to můžu každý den pořád zažívat na Viktorce, Olšaňáku nebo na Nákladovým nádraží. Ale už jsem se naučil, že lidi, co ten pobyt na tom ostrůvku znají primárně z perspektivy projíždějícího auta, mají hodně sníženou citlivost a schopnost vcítit se do ostatních. Navíc – pokud lidi cestující MHD přímo považujete za socky nebo podlidi a žijete v přesvědčení, že vy jste si svoje pohodlí předplatili spotřební daní nebo dálniční známkou, pak vám samozřejmě připadá zcela adekvátní, aby se plebs tísnil v nepohodlí.
Ultimátní argument v diskuzi: “normální střízlivej člověk z toho ostrůvku nespadne” je symptomem ignorance toho, že ve městě žijí taky děti, lidi starý nebo nemocný, nevidomý nebo špatně se orientující a samozřejmě i lidi pijící alkohol, co by ne. Je těžké podobné komentáře nechápat jako eugenické naznačování, že “slabší kusy” si smrt pod koly zaslouží, protože takový jsou zákony džungle.
Rozšíření ostrůvku na Staroměstské se samozřejmě nestalo ve vzduchoprázdnu. Promenáda Smetanovo nábřeží – Křížovnická měla být už dávno pěší zónou nebo alespoň výrazně zbavena automobilového tranzitu. Všichni příčetní lidi to říkají od 90. let, primátor Svoboda k tomu dospěl před nějakými 13 lety, počítají s tím platné celoměstské strategie a v programovém prohlášení se k tomu přihlásila i současná koalice. Tzn. existuje všeobecný konsenzus, že zde auta mají být jen doplňkovou formou dopravy, ke kterému se zavázala dokonce i autíčková ODS (ačkoliv to zároveň samozřejmě všemi dostupnými prostředky sabotuje).
V tomto kontextu je naopak absurdní očekávat kdekoliv na této trase dva jízdní pruhy. Je sice fascinující, jak si pan Vávra neumí představit, že existují potřeby i lidí bez volantu, ale je v tomto reprezentantem menšiny, Hřibův postup byl plně legitimním naplňováním konsensuálních městských strategií.
Vždycky když od někoho takového čtete, že něco “zhorší dopravní situaci”, je nutné vnímat, že tím myslí jen “situaci aut”. “Dopravní situace” v tomto místě se totiž odehrává primárně v metru, v tramvajích a v obrovském objemu i v rámci pěší dopravy zejména příčně mezi UMPRUM a Kaprovkou – a pro tyto většinové módy dopravy ta úprava znamenala zlepšení. “Možnost, že by si někdo mohl myslet, že to něčemu pomůže” opravdu existuje.
Až s odstupem na čtvrtém místě (z hlediska kapacit) je tu automobilová doprava. Připadá-li řidičům, že zde projíždějí déle než by chtěli, nezbývá než pokrčit rameny, nemůže za to Hřib, ale pan Martin Sedeke
, s panem Kováříkem, Pospíšilem, samozřejmě i s primátorem Bohuslav Svoboda, primátor hl. m. Prahy
a dalšími, kteří zde už přes tři roky blokují omezení zbytného tranzitu, ke kterému se sami zavázali.
My, lidé z ostrůvků, se potřebujeme naučit hájit hlasitěji práva před agresivními výpady motopopulistů. Zdeněk Hřib zaslouží kritizovat za to, že toho prosadil málo, ne za to málo, co udělal dobře.
